Süßer Mini-Garten schmückt Geburtstagstorte: Verein feiert sein 20-Jähriges

Eine Gartenzwerg-Mädchen und Mini-Kürbisse, aber auch ein Zäunchen mit Blumen gab es auf der „Geburtstagstorte“ für den Kleingartenverein am St. Georgenweg in Peißenberg. Dieser blickte anlässlich seines 20-jährigen Bestehens zurück - auch auf seine Vorgeschichte in der Bergbauzeit.

Peißenberg – Die Parzellen, die der Kleingartenverein am St. Georgenweg in Peißenberg verpachtet, sind gefragt. Es gibt eine Warteliste, auf der neue Interessenten eingetragen werden. Der Verein feierte jetzt sein 20-jähriges Bestehen, doch seine Vorgeschichte ist viel länger und eng mit der Historie Peißenbergs verbunden.

Den Anfang machten Krautgärten der Bergwerksmitarbeiter

Die heutige Gartenanlage, die zwischen dem Südosthang des Hohen Peißenbergs und der Bahnlinie liegt, ist laut einer Mitteilung gut 20 000 Quadratmeter groß. Zu ihr gehören 61 verpachtete Parzellen. Ihre Anfänge liegen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Versorgungslage schlecht war und Mitarbeiter des Kohlebergwerks Peißenberg dort sogenannte Krautgärten bewirtschafteten. Ab Ende der 1960er Jahre wurden auch an Nicht-Bergleute Flächen verpachtet. Nachdem das Bergwerk Anfang der 1970er Jahre geschlossen worden war, wurden die Parzellen nach und nach in umzäunte Schrebergärten umgewandelt, in denen dann Hütten beziehungsweise Gartenlauben erlaubt wurden.

Die „Bayerische Berg-, Hütten- und Salzwerke GmbH“ übernahm die Verwaltung des Geländes. Ab 1993 war dafür die „BHS Liegenschaften GmbH“ zuständig. Deren Aufgabe war es auch, Immobilien des früheren Bergwerksgeländes zu verkaufen. Als die Kleingärten abgestoßen werden sollten und die Marktgemeinde nicht am Kauf interessiert war, beschlossen engagierte Pächter, einen Verein zu gründen. Dies geschah dann im Oktober 2002. Der Verein übernahm das Kleingarten-Areal.

Um den Kaufpreis zu finanzieren, musste jeder Pächter je nach Größe seiner Parzelle eine Einlage zahlen. Mit Einlagen wird bis heute gearbeitet. Gibt ein Pächter seinen Garten auf, bekommt er seine Einlage zurück, und sein Nachfolger zahlt wieder einen Betrag ein.

Die Sehnsucht „nach einem eigenen Fleckchen Natur“

Sein 20-Jähriges feierte der Kleingartenverein mit einem Sommerfest – „bei angenehmen Temperaturen, gutem Essen vom Grill und mitreißender Live-Musik von Christian Schwarz“, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Eine Gartenpächterin hatte eine „Geburtstagstorte“ gebacken und liebevoll – passend zum Thema „Garten“ – dekoriert.

Bei der Auswahl neuer Pächter achtet der Verein nach eigenen Angaben auch darauf, ob ein Bewerber bereit ist, sich zu engagieren: „Ein so kleiner Verein muss immer darum bemüht sein, neue Mitglieder zu finden, die auch zur Mitarbeit in der Vereinsleitung bereit sind oder bei gemeinschaftlichen Arbeiten mithelfen wollen“, heißt es in der Mitteilung. Schrebergärten seien aktuell begehrt. Dafür hat der Verein folgende Erklärung parat: „In den heutigen unsicheren Zeiten“ sehnten sich viele Menschen „nach einem eigenen Fleckchen Natur“.

