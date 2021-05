Klimaschutz: Erst den „Status quo“ ermitteln

Solarer Lärmschutz: So wie auf dieser Baustelle könnte es auch an der Umgehung Peißenberg ausschauen.

Debatte im Peißenberger Klimaausschuss

von Bernhard Jepsen schließen

Der Freistaat Bayern, so hat es Ministerpräsident Markus Söder kürzlich verkündet, soll bis 2040 klimaneutral sein. Die genannte Richtmarke will der Landkreis mit 2035 sogar noch toppen. Der Markt Peißenberg hat für sich noch keine konkreten Klimaziele formuliert – doch das könnte sich bald ändern.

Peißenberg – Als die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen nach der Kommunalwahl 2020 im neuen Marktrat die Gründung eines Energie- und Klimaausschusses beantragte, gab es durchaus skeptische Stimmen – unter anderem von der Rathausverwaltung. Man befürchtete Überschneidungen mit dem Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss. Doch ein Jahr später hat sich das neu formierte Gremium bestens etabliert. Die Sitzungen werden inzwischen nicht mehr vor dem Bauausschuss, sondern an einem separaten Sitzungstag terminiert. Die vielschichtigen Themenstellungen bieten Anlass für intensive Debatten – so auch in der jüngsten Sitzung, als es laut Tagesordnung um eine „Grundsatzdiskussion“ zur „Festlegung von Klimazielen“ ging. Die Initiative dazu ging von Manuela Vanni (Peißenberger Liste) aus. Die Altbürgermeisterin – von 2008 bis 2020 im Amt – betonte im Ausschuss, dass der Markt und die Gemeindewerke auf dem energetischen Sektor in den vergangenen Jahren bereits viel umgesetzt hätten. Doch was fehlen würde, sei eine aktuelle Bestandsaufnahme. Erst auf deren Basis könne man seriös festlegen, welche Klimaziele Peißenberg bis zu welchem Datum erreichen wolle. Ins gleiche Horn stieß Sandra Rößle (CSU/Parteilose). Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme würden zeigen, wo es konkrete Einsparpotenziale gibt. Außerdem dürfe sich die Analyse nicht nur auf kommunale Einrichtungen beschränken, sondern müsse auf private Haushalte ausgedehnt werden. Auch Matthias Reichhart (Bürgervereinigung) befürwortete Vannis Vorstoß. Der „Status quo“ ließe sich sinnvollerweise über einen „CO?-Fußabdruck“ ermitteln. Die Klimaschutzdebatte dürfe im Übrigen nicht nur auf das Thema „Energie“ beschränkt werden. Reichhart verwies unter anderem auf die Mobilität und das Reizthema „Gemeinwohlökonomie“: „So sehr es hier auch von bestimmten Leuten oder Gruppierungen nicht gewünscht ist: Klimaschutz ist ein GWÖ-Thema. Ob ihr es jetzt hören wollt oder nicht, aber das spielt da mit rein.“ Etwas skeptischer hinsichtlich der Bestandsaufnahme äußerte sich Annette Daiber (Grüne). „Eigentlich wissen wir doch schon, um was es geht.“ Natürlich könne man eine Analyse anfertigen lassen und einen Arbeitskreis bilden, aber die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen müsse Priorität haben: „Ob mit oder ohne Bestandsaufnahme – es ist ganz sicher, dass wir etwas tun müssen“, erklärte Daiber.

Dem widersprach Vanni nicht. Natürlich sei es geboten, zum Beispiel Solardächer auszubauen, die Straßenbeleuchtung auf LED umzustellen oder den ÖPNV zu verbessern. „Es geht jetzt nicht darum, ein Jahr zu diskutieren, wo wir aktuell stehen“, stellte Vanni klar. Aber man müsse die Themen auf Basis von Ausgangswerten, gebündelt und zielorientiert diskutieren: „Das ist die Idee dahinter. Sonst kommt ein Einzelantrag nach dem anderen.“ Jürgen Forstner (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass die Kommunen in ihren Klimaschutzbemühungen letztlich von der „großen Politik“ abhängig seien. Eine Bestandsaufnahme müsse deshalb auch darlegen, „was wir als Gemeinde wirklich produktiv machen können“. Bernd Schewe (SPD) wiederum gefiel die Idee der Installation eines Klimabeirats, in dem neben Fachleuten unter anderem auch Vertreter der „Friday for Future“-Bewegung mitarbeiten könnten: „Das würde uns mit Sicherheit nicht schaden.“ Das Fazit der vorberatenden Debatte: Die Rathausverwaltung soll Vorschläge unterbreiten, wie die Gemeinde zu einer aussagekräftigen Bestandsanalyse hinsichtlich der Klimaschutzaktivitäten kommt.