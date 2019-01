Knochenmarkspende: „Nicht schlimmer als ein Muskelkater“

Wie funktioniert eine Stammzellenspende – und wie gefährlich ist die Entnahme? Mit diesen Fragen beschäftigte sich Christian Aumüller aus Peißenberg.

Peißenberg – Als der Anruf kam, war Christian Achmüller, 34, dann doch überrascht. Schon seit mehreren Jahren war der Peißenberger bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registriert. Doch erst im Mai 2018 erhielt er die Nachricht, dass er als möglicher Spender in Frage kommen würde. „Man beschäftigt sich nicht wirklich mit dem Thema, bis es konkret wird“, sagt er.

Als ehrenamtlicher Ortsbeauftragter bei der Johanniter-Unfallhilfe in Peißenberg ist es Achmüller gewohnt zu helfen. Das Thema „Knochenmarkspende“ war für ihn trotzdem unbekanntes Terrain. „Meine Partnerin kam auf die Idee, dass wir uns beide registrieren lassen“, sagt er, „und ich dachte mir: Was habe ich schon zu verlieren?“

Abstrich mit einem Wattestäbchen

Die Registrierung bei einer Spenderdatei wie der DKMS erfolgt durch einen Abstrich der Wangenschleimhaut, der mit einem Wattestäbchen gemacht wird. Passen die Stammzellen zu einem Blutkrebspatienten, gibt es je nach Patient und Art der Krankheit zwei Möglichkeiten: Entweder werden die Stammzellen durch ein spezielles Verfahren direkt aus dem Blut entnommen, oder das Knochenmark wird unter Vollnarkose aus dem Beckenkamm entnommen.

Bis Achmüller eine Mitteilung erhielt, dass in seinem Fall die zweite Variante in Frage kommen würde, verging jedoch noch einige Zeit. Nach dem ersten Anruf ging es für ihn zur Blutabnahme zum Hausarzt. Die Probe kam für weitere Tests ins Labor. „Dann passierte erst einmal nichts. Ich dachte, ich sei vielleicht doch nicht der passende Spender“, erinnert er sich. Ende Juli klingelte das Telefon dann erneut: Die Stammzellen des Peißenbergers waren geeignet.

Weder der Krankenhausaufenthalt noch der Eingriff selbst schreckten Achmüller ab. „Vor der Spende hatte ich keine Angst“, sagt er, „das größte Risiko daran war die Vollnarkose.“ Trotzdem fragte ihn die DKMS vor jedem Schritt noch einmal, ob er weiterhin als Spender zur Verfügung stünde. „Für mich war das aber selbstverständlich“, sagt er.

Zwei Nächte im Krankenhaus

Im September ging es für Achmüller dann in ein Krankenhaus nach Nürnberg. Aus einer vorgegeben Auswahl konnte er sich eine Entnahmeklinik aussuchen, in der er eine Nacht vor und eine weitere Nacht nach der Spende verbringen sollte. Begleitet wurde er von seiner Partnerin, deren Anreise und Aufenthalt in einem Hotel die DKMS übernahm. „Schlecht ging es mir nach dem Eingriff nicht“, sagt er, „es war ein Gefühl wie nach einer Prellung. In etwa so, wie sich ein starker Muskelkater anfühlt.“

Erst etwa drei Wochen später erfuhr er, wem die Spende zukommen würde: Bei der Empfängerin handelte es sich um ein Mädchen zwischen 13 und 19 Jahren aus den USA. „Im Grunde ist es nicht wichtig, wer meine Knochenmarkspende erhält. Trotzdem ist es schön zu wissen, dass ich vielleicht einem jungen Mädchen helfen konnte“, sagt Achmüller. Weitere Informationen über den Zustand der Patientin erhält er frühestens im März, sechs Monate nach der Spende – wenn die Empfängerin einwilligt. Stimmen beide Beteiligte zu, ist nach zwei Jahren ein Treffen möglich.

Ein kleiner Eingriff, der Leben rettet

Ob Achmüller Kontakt möchte, hat er noch nicht entschieden. „Das lasse ich auf mich zukommen“, sagt er. Schon jetzt steht für ihn aber fest, dass er die Spende nicht bereut. „Durch einen kleinen Eingriff hat man die Möglichkeit, einem Menschen das Leben retten“, sagt er.

Eine Registrierung als Stammzellenspender kann er nur empfehlen: „Ich sehe das nicht als Gefahr für einen selbst, sondern als etwas, was man für seine Mitmenschen tut – aus Nächstenliebe.“