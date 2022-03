Krieg in der Ukraine: In Peißenberg laufen weitere Hilfsaktionen an

Von: Kathrin Hauser

Die Freiwillige Feuerwehr Peißenberg sammelt Sachspenden und beteiligt sich damit an der Aktion, die von der Gemeinde Polling ausgeht (Symbolbild). © Bernd Thissen

Die Hilfsbereitschaft gegenüber den vom Krieg gebeutelten Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen von dort ist groß in Peißenberg, Hohenpeißenberg und Wessobrunn, das haben die vergangenen Wochen gezeigt. Und weitere Aktionen laufen an.

Peißenberg/Hohenpeißenberg/Wessobrunn – In den vergangenen zwei Wochen hat sich gezeigt, wie groß die Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region ist. Auch in Peißenberg, Wessobrunn und Hohenpeißenberg gab es Friedensgebete und -demonstrationen, eine kleine Wallfahrt auf den Hohen Peißenberg, jede Menge private Hilfsaktionen und Spendensammlungen, und auch die Kommunen haben geholfen und ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gezeigt und mit denen, die aus dem vom Krieg erschütterten Land nun in die Region kommen.

Weitere Aktionen laufen gerade an. So hat die Marktgemeinde Peißenberg ein Spendenkonto eingerichtet. „Wir verwenden diese Spenden zur Unterstützung der Flüchtenden auf der Flucht und für die Bedarfe und Unterstützung während des Aufenthalts in Peißenberg“, teilt Bürgermeister Frank Zellner mit. Das Spendenkonto ist bei der „Sparkasse Oberland“, IBAN: DE30 7035 1030 0000 2001 05 (BIC: BYLADEM1WHM) mit Verwendungszweck: „Ukraine“.

Wer Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei den Gemeinden melden, dort werden die Adressen gesammelt und ans Landratsamt weitergeleitet. Die Freiwillige Feuerwehr Peißenberg sammelt Sachspenden und beteiligt sich damit an der Aktion, die von der Gemeinde Polling ausgeht. Es werden unter anderem Windeln, Feuchttücher, Babynahrung, Hygieneartikel, Erste-Hilfe-Sets, geladene Powerbanks, hochkalorische und haltbare Lebensmittel – wie Müsliriegel und Trockenfrüchte –, Taschenlampen und Stirnlampen gesammelt. Es sollen keine Altkleider und Medikamente abgegeben werden.

Die Spenden können am Samstag, 12. März, von 10 bis 13 Uhr sowie am nächsten Freitag, 18. März, von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, 19. März, von 10 bis 13 Uhr am Feuerwehrhaus in Peißenberg abgegeben werden.

