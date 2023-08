Kritik an Wegebau auf Bergehalde: „Aus einem kleinen Weg ist eine Landebahn geworden“

Von: Bernhard Jepsen

Nachdem sich das Abraummaterial auf dem Hohlweg mittlerweile gesetzt hat, wurde nun noch eine Tragdeckschicht aus Kies aufgebracht. © Bernhard Jepsen

Mit der Aufschüttung eines Hohlwegs auf der Alten Bergehalde befasste sich der Peißenberger Marktrat. Das Meinungsspektrum reichte von „gewaltiger Eingriff“ bis „Kirche im Dorf lassen“.

Peißenberg – „Wir wollten eine wirtschaftliche und pragmatische Lösung finden“, erklärte Bürgermeister Frank Zellner (CSU), als es im Marktrat um die Aufschüttung des langgezogenen Hohlwegs am westlichen Rand der Alten Bergehalde ging. Die Rathausverwaltung hatte dort den vom Bau des Geh- und Radwegs an der Schongauer Straße angefallenen, mit Schadstoffen belasteten und zwischengelagerten Aushub von einer Baufirma verteilen lassen. Der kleine Weg wurde so zu einer knapp zehn Meter breiten Abraumpiste ausgebaut. Rechtlich ist das Vorgehen der Rathausverwaltung zulässig. Belasteter Abraum muss nicht zwingend in Deponien gefahren werden, sondern darf unter Einhaltung gewisser Vorgaben an Ort und Stelle verbaut werden, wenn es sich um das gleiche Flurstück handelt. Der Vorteil: Man spart sich die hohen Entsorgungskosten.

Entscheidung wurde zügig getroffen

Auch hat der Markt im Juni 2022 eine Beprobung des Abraums vornehmen lassen. Das Haufwerk bestand laut Gutachten aus „kiesigem, humosem Schluff“ mit Rückständen aus der Bergbauvergangenheit wie Kohleresten und Ziegelbruch. Auch wurden Belastungen mit Mineralkohlenwasserstoffen (MKW) und polyzyklischen, aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) festgestellt. Laut Begutachtung jedoch alles im nicht bedenklichen Rahmen. Ebenso gab es keine relevant erhöhte Schwermetallkonzentration. Auch das Wasserwirtschaftsamt erteilte sein Plazet: Die Behörde teilte mit, dass „aus bodenschutz- beziehungsweise altlastentechnischer Sicht Einverständnis mit dem Einbau des Materials vor Ort für den geplanten Wegebau beziehungsweise zur Wegertüchtigung besteht“. Wie Bauamtsleiterin Birgit Thaller im Marktrat ausführte, schlug der Einbau des Abraummaterials auf dem Hohlweg mit knapp 10 000 Euro zu Buche. Die Maßnahme sei im Zusammenhang mit der Baumaßnahme an der Schongauer Straße zu sehen und deshalb förderfähig. Um weniger Abraum zu produzieren, sei der Geh- und Radweg entgegen der ursprünglichen Planung im Böschungsbereich um 30 Zentimeter höher gebaut worden. Die zulässigen Neigungswinkel seien aber eingehalten worden. Und: „Die Entscheidung musste umgehend vor Ort getroffen werden, um die Bauzeit nicht zu verzögern“, so Thaller. Matthias Bichlmayr (Grüne) sprach in der Ratsdebatte indes von einem „gewaltigen Eingriff“, den man vielleicht auch im Bauausschuss hätte vorbesprechen können. Ähnlich äußerte sich Walter Wurzinger (Freie Wähler): „Aus einem kleinen Weg ist eine Landebahn geworden. Es ist fragwürdig, ob man das so hätte machen müssen.“

„Man sollte das bitte alles nicht so aufbauschen“

Manuela Vanni (Peißenberger Liste) wollte zudem wissen, ob die Aufschüttung der „Rampe“ mit irgendeinem Planungsbüro abgestimmt worden sei. Die Alte Bergehalde soll ja bekanntlich zu einem Freizeit- und Erholungsgelände ausgebaut werden. Die Altbürgermeisterin verwies auf den Bau eines Kinderspielplatzes, der von ihr und Michele D´Amico (Grüne) schon vor längerer Zeit vorgeschlagen wurde. „Da wurde uns aber immer gesagt, dass das erst mit dem Planer abgesprochen werden muss“, so Vanni.

Frank Zellner erwiderte, dass der noch einzuschaltende Planer auf dem „Istzustand“ an der Alten Bergehalde aufbauen solle. Eventuell könne man die Aufschüttung im Bedarfsfall noch einmal umgestalten. Auf Nachfrage von Matthias Bichlmayr, ob von dem belasteten Material tatsächlich keine Gefahr ausgehen würde, verwies Zellner auf die Begutachtung. Auch die bereits seit Jahrzehnten bekannte Radom-Belastung der Alten Bergehalde wäre nur bei geschlossenen Kellerräumen ein Problem, in der Regel aber nicht im freien Gelände – es sei denn, man ließe ein einjähriges Kind stundenlang auf einer Spielwiese herumkrabbeln: „Dann könnte es vielleicht sein“, so Zellner. Bezüglich der Altlasten auf der Alten Bergehalde riet Robert Halbritter (SPD) wie Manuela Vanni („Ich glaube nicht, dass das so gefährlich ist“) dazu, „die Kirche im Dorf zu lassen“: „Dann müssten wir ja alles dort oben in Frage stellen – den Pumptrack und auch die BMX-Bahn. Man sollte das bitte alles nicht so aufbauschen.“