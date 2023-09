Heike Hills Abgang sorgt für Gesprächsstoff im Peißenberger Marktgemeinderat

Von: Bernhard Jepsen

Hauptamtsleiterin Heike Hill hat gekündigt. © Bernhard Jepsen

Mit Bedauern hat Peißenbergs Kommunalpolitik auf die Kündigung von Heike Hill als Rathaus-Geschäftsleiterin reagiert. Einig ist man sich weitestgehend darüber, wie es personell weitergehen soll.

Peißenberg – „Ich war perplex. Es hat definitiv keinerlei Anzeichen gegeben, dass sie die Gemeinde verlassen will“, antwortet Stefan Rießenberger, der Fraktionssprecher der Bürgervereinigung, wenn man ihn zur Kündigung von Heike Hill als Hauptamtsleiterin befragt. Vor einer Woche hatte die 46-jährige Iffeldorferin nach nur einem Jahr im Peißenberger Rathaus hingeschmissen. Auch Georg Hutter, der stellvertretende Fraktionschef von CSU/Parteilose hat mit solch einer Nachricht nicht gerechnet: „Das war in keinster Weise absehbar.“

Im Lager von SPD und Peißenberger Liste (PL) war man nicht ganz so überrascht. „Sie hat im Vorfeld schon öfters den Job gewechselt“, verweist PL-Fraktionssprecher Rudi Mach auf Hills berufliche Vita. „Man hat damit rechnen können, dass sie es in Peißenberg nicht lange aushält“, meint auch Robert Halbritter (SPD). Die Aussage des Vize-Bürgermeisters kann man freilich unterschiedlich interpretieren.

Halbritter über Hills Kündigung: „Man kennt uns Peißenberger. Wir sind manchmal schon schwierig“

Lag es nun an Hill selbst oder vielleicht doch an den Umständen im Rathaus respektive in der Gemeinde, dass die Zusammenarbeit nach nur einem Jahr zu Ende ging? Halbritter räumt ein, dass Peißenberg „kein einfaches Pflaster“ ist: „Man kennt uns Peißenberger. Wir sind manchmal schon schwierig.“ Im Marktrat gebe es zudem vielschichtige Interessen. „Man kann machen, was man will, es kommt eigentlich immer Kritik“, so Halbritter. Hill habe vielleicht „zu viele Probleme auf einmal angepackt“. Auch mit Bürgermeister Frank Zellner sei sie „in manchen Sachfragen nicht immer einer Meinung“ gewesen.

Nach Informationen Halbritters hat Hill bereits eine neue Stelle, die sie zum 1. Oktober antreten wird. „Sie hat der Verwaltung gutgetan. Schade, dass sie die Dinge nicht zu Ende führt“, bedauert Halbritter: „Ihr ist das wohl zu viel geworden. Sie hat gesagt, dass sie das Pensum gesundheitlich nicht mehr packt.“

Gemeinderäte diskutieren über das weitere Vorgehen

Auch im Lager der Grünen ist man laut Fraktionssprecher Matthias Bichlmayr „traurig“ und auch „ein Stück weit enttäuscht“ über Hills Abgang: „Es bleiben Fragen, warum sie nach so kurzer Zeit aufgehört hat.“ Bichlmayr vermutet, dass Hill „nicht top unterstützt worden“ ist: „Manchem im Rathaus hat der frische Wind offenbar nicht so geschmeckt.“ Anderseits verweist auch Bichlmayr auf Hills bisherige berufliche Karriere, mit zeitlich zuletzt sehr kurzen Stationen. Der Fraktionssprecher blickt bezüglich der Geschäftsführung im Rathaus bereits in die Zukunft – und das nicht ganz sorgenfrei: „Ich hoffe nicht, dass jetzt erst einmal wieder Stillstand angesagt ist.“

Auch Jürgen Forstner schaut bereits voraus. „Wir denken nicht an morgen“, moniert der Fraktionssprecher der Freien Wähler. Die von Bürgermeister Frank Zellner (CSU) anvisierte Nachfolgeregelung mit dem bisherigen stellvertretenden Rathausgeschäftsleiter, Ludwig Hanakam, hält Forstner zwar für richtig: „Das ist die logische Konsequenz, um erst einmal Ruhe reinzubringen. Herr Hanakam wird das gut machen.“ Aber aufgrund von Hanakams Alter (61 Jahre; Anmerkung der. Red.) müsse man bereits an die Zeit danach denken: „Das erwarte ich von einem Bürgermeister. Aber das vermisse ich.“ Hill habe professionell und akribisch gearbeitet. „Sie war sehr fleißig. Personell ist vielleicht nicht alles optimal gelaufen, aber sie ist die Probleme angegangen, die jahrelang liegen geblieben sind.“

Die Aussage von Bürgermeister Zellner in der Heimatzeitung, dass Hill Prioritäten in ihrer Arbeit hätte setzen sollen, kritisiert Forstner: „Warum gibt Herr Zellner nicht die Prioritäten vor? Ist nicht er der Chef im Rathaus?“ Georg Hutter indes hat die Zusammenarbeit zwischen Zellner und Hill als „gut und konstruktiv“ in Erinnerung – auch wenn es in der ein oder anderen Sache durchaus unterschiedliche Auffassungen gegeben habe. Zellner sei aber letztlich der Bürgermeister: „Er muss für Entscheidungen ja auch den Kopf hinhalten.“

Stefan Rießenberger dementiert, dass es mit Hill zu Streitereien gekommen sei

Kolportiert wird im kommunalpolitischen Umfeld, dass Stefan Rießenberger mit Hill Konflikte hatte. Zum Hintergrund: Rießenberger ist nicht nur Gemeinderat und TSV-Präsident, sondern auch Hausmeister der Mittelschule. Er ist seit 31 Jahren bei der Gemeinde angestellt. Rießenberger dementiert, dass es mit Hill zu Streitereien gekommen sei: „Definitiv nicht. Das kann ich felsenfest behaupten.“ Auch wenn es mitunter „Diskussionsgrundlagen“ gegeben habe, wie er es formuliert, sei immer eine gemeinsame Lösung gefunden worden. Außerdem: „Meine direkte Disziplinarvorgesetzte ist Frau Gorn (Gebäudemanagerin; Anmerkung der Red.).“

Kurios: Trotz seines Angestellten-Daseins war Rießenberger vor gut einem Jahr bei den Einstellungsgesprächen mit Hill als Gemeinderat dabei. Letztlich hat Rießenberger also damals seine eigene Chefin eingestellt. Für ihn im Rückblick kein Problem: „Das geht. Ich habe ja bei der Gemeinde keine Führungsposition und bin als Hausmeister der Mittelschule vom Rathaus räumlich weit entfernt.“ Bei der Beschlussfassung über Ludwig Hanakam als möglichen Nachfolger als Leiter des Hauptamts will Rießenberger aber im Marktrat nicht teilnehmen. „Da werde ich den Sitzungssaal verlassen. Das ist sonst eine ungute Sache. Herrn Hanakam kenne ich seit 30 Jahren. Das war bei Frau Hill nicht der Fall“, so Rießenberger.