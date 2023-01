Tiefstollenhalle Peißenberg: Kulturprogramm mit vielen Höhepunkten

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Die „Wellküren“ sind eines der Highlights im Kulturprogramm in der Tiefstollenhalle. © privat

Nachdem es in den vergangenen Jahren eher still war um Kultur in der Tiefstollenhalle Peißenberg, starten der Kulturverein und Wolfgang Ramadan von „BrotZeit & Spiele“ heuer wieder mit vollem Programm ins Kulturjahr. Ein Überblick über das erste halbe Jahr.

Peißenberg – Der Auftakt für das Programm des Kulturvereins Peißenberg ist bereits gemacht: Am 8. Januar hat die Irish-Folk-Band „Rowan Tree Hill“ der Gymnasien Weilheim und Schongau ein Konzert in der ausverkauften Tiefstollenhalle gegeben.

Weiter geht es nun am Freitag, 27. Januar, mit einem Konzert des Gypsy-Rumba-Quartetts „De Nada“. An drei Gitarren und einem Bass spielen die vier Musiker spanisch-feurige Instrumentalmusik. Der Kulturverein als Veranstalter verspricht „packende Arrangements, die Raum für Improvisation und Spielwitz lassen“ und spanische Klassiker auf eine neue Weise präsentieren.

Die Veranstaltung, zu der der Kulturverein für Samstag, 4. Februar, einlädt, ist bereits Tradition im Peißenberger Kulturjahr: „Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater“ zeigt in zwei Vorstellungen „Kasperl und die Brotzeit“. Dabei geht es darum, den Dieb ausfindig zu machen, der die Brotzeit von Wachtmeister Wirsing gestohlen hat. Die Vorstellungen, die ein Vergnügen für Groß und Klein sind, dauern jeweils 45 Minuten und beginnen um 15 und um 16.30 Uhr.

Am Samstag, 4. März, gibt es dann die erste Veranstaltung im Rahmen des Abos, das „BrotZeit & Spiele“ in der Tiefstollenhalle anbieten: Kabarettist Wolfgang Krebs kommt mit seinem Programm „Vergelt’s Gott“ nach Peißenberg. Darin geht es um die Überfüllung der Hölle, in der alle bayerischen Politiker landen. Im Paradies ist dagegen der Notstand ausgebrochen, weil keiner mehr oben ankommt.

Das Trio „Gruberich“ gibt am Samstag, 25. März, ein Konzert zwischen Klassik, Folklore und Worldjazz in der Tiefstollenhalle. Beim „Fernweh nach Alpinistan“ unternehmen die Zuhörer eine Phantasiereise im Kopf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.15 Uhr.

„Für alle Freuwilligen gibt’s einen Silbenstreif am Horizont“, heißt es in der Ankündigung: Kabarettist und Wortkünstler Willy Astor stattet der Tiefstollenhalle am Samstag, 15. April, im Rahmen des Abos mit seinem Programm „Pointe of no return“ einen Besuch ab.

Eine Reise durch 30 Jahre Rockgeschichte gibt es am Samstag, 29. April, mit der Band „Best Cellar Raz“. Das Publikum bekommt all die Songs und Klassiker zu hören, die Generationen zum Tanzen bewegt haben. „Erinnerungen werden wach an eine Zeit des Aufbruchs, an Flower-Power, Freiheit – ein Programm zum Feiern und Spaß haben“, so die Ankündigung des Kulturvereins, der das Konzert veranstaltet.

Am Freitag, 5. Mai, gibt es dann wieder eine Veranstaltung, die zum Abo gehört, zu erleben: Die „Wellküren“ kommen in die Tiefstollenhalle, denen laut Ankündigung selbst der Lockdown 2020 keinen Maulkorb verpassen konnte. „Wem also, wenn nicht ihnen, können wir unsere Covid-vernarbten Seelen und Lachmuskeln anvertrauen?“, heißt es dort.

Am Samstag, 13. Mai, gibt es ein besonderes Jubiläumskonzert in der Tiefstollenhalle zu hören: Saso Avsenik, der Enkel des Erfinders des Oberkrainer-Musikstils, Slavko Avsenik, kommt mit seinen Oberkrainern nach Peißenberg, um dort 70 Jahre Oberkrainer Musik zu feiern. Die sieben Musiker bieten mit Akkordeon, Klarinette, Trompete, Bass, Gitarre und Gesang die typische Oberkrainer Besetzung ab. Veranstalter ist der Kulturverein.

Am Freitag, 26. Mai, folgt dann mit dem Auftritt von Arnulf Rating wieder eine Veranstaltung im Rahmen des Abos von „BrotZeit & Spiele“. Laut Ankündigung nimmt Arnulf Rating sein Publikum mit auf seinem Parforceritt durch die Manege. Brillant und mit Tempo geht es durch das pralle Leben.

Am Freitag, 2. Juni, findet mit dem Simon & Garfunkel Tribute Duo „Graceland“ die letzte reguläre Veranstaltung für das erste Halbjahr des Jahres 2023 statt. Dabei spielen und singen Thomas Wacker und Thorsten Gary die Musik von Simon & Garfunkel, die durch Hits wie „Sound of Silence“ und „Bridge over Troubled Water“ bekannt sind, auf ihre eigene Weise.

Beginn und Vorverkauf

Bis auf die Vorstellungen von „Dr. Döblingers geschmackvollem Kasperltheater“ beginnen alle Veranstaltungen um 20 Uhr, Einlass ist jeweils um 19.15 Uhr. Vorverkaufsstellen sind die Buchhandlungen „Peissenbuch“ in Peißenberg, „Buch am Bach“ in Peiting und der Ticketshop in Garmisch-Partenkirchen „GAP-Ticket“.