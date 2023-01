Landratsamt erteilt Jausenstation für Wanderer Abfuhr

Von: Bernhard Jepsen

Hier würde Rainer Butschal gerne einen Hofladen und eine Jausenstation betreiben. © Jepsen

Das Vorhaben, am Eberlhof in Rapoltskreut eine kleine Jausenstation einzurichten, entwickelt sich für Pächter Rainer Butschal zu einem Kampf gegen Windmühlen: So wurde ein Tekturantrag zum bereits genehmigten Hofladen vom Landratsamt jäh abgeschmettert. Butschal spricht von einer „fadenscheinigen Begründung“.

Peißenberg – Es ist und bleibt eine verzwickte Angelegenheit: Pächter Rainer Butschal möchte nach wie vor liebend gern am Eberlhof eine Einkehrmöglichkeit für Wanderer schaffen. Der Gemeinderat steht voll hinter dem Projekt – schon allein aus touristischen Gründen. Auch von vielen Peißenberger Privatleuten, Gewerbetreibenden und von Vertretern aus der Gastronomie bekommt Butschal laut eigener Aussage „viel Zuspruch“. Aber es gibt ein Problem: Das Landratsamt spielt nicht mit. „Ich bin richtig enttäuscht“, sagt Butschal: „Der Eberlhof wird immer als wunderschön gepriesen. Aber wem bringt das etwas, wenn man auf dem Weg Richtung Hoher Peißenberg nur dran vorbeilaufen darf.“

Dabei keimte im Herbst 2022 noch einmal Hoffnung auf. Das Landratsamt hatte den geplanten Hofladen am Eberlhof genehmigt, allerdings ohne Terrasse. Butschal respektive der als offizieller Antragssteller auftretende „Instandsetzungs- und Erhaltungsverein Eberlhof“ haben daraufhin eine Tektur beim Landratsamt eingereicht, für eine einfache, unbefestigte Fläche als Sitz- und Erholungsmöglichkeit für 20 Personen an der Südwest-Spitze des Eberlhofs (wir berichteten). Für Butschal ist nämlich klar: „Der Hofladen ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn wir hier heroben keine Besucherfrequenz haben.“ Wanderer sollen sich auf ein Kaltgetränk, einen Kaffee oder eine Brotzeit hinsetzen können: „Sonst kommt doch keiner.“

Der Marktrat erteilte dem Tekturantrag einhellig sein gemeindliches Einvernehmen. Auch wurde ein gemeinsamer Ortstermin mit dem Landratsamt vorgeschlagen, um Überzeugungsarbeit zu leisten. „Es hieß, dass sich der Bürgermeister (gemeint ist Frank Zellner; Anm. d. Red.) um einen Termin zur Begehung kümmert“, erzählt Butschal. Doch vom Rathauschef ist er auch enttäuscht: „Es kam keine Anfrage, kein Garnix.“ Was jedoch gekommen ist, war kurz vor Weihnachten ein Ablehnungsbescheid vom Landratsamt. Die Kreisbehörde führt darin aus, dass der Hofladen nur deshalb genehmigt werden konnte, „da das Vorhaben außenbereichsverträglich ist und die vorhandene Kubatur genutzt wird“. Das sei bei der gewünschten Sitzfreifläche nicht der Fall. „Das Gebäude an sich muss in seiner ursprünglichen Kubatur erhalten bleiben, mehr als nur unwesentliche Änderungen des Gebäudes in seinen Ausmaßen kommen dabei nicht in Betracht. Auch ein wesentlicher Eingriff unter gestalterischen Gesichtspunkten ist unzulässig“, schreibt das Landratsamt im Ablehnungsbescheid. Insbesondere seien keine Erweiterungen erlaubt. Für Butschal hört sich das alles nicht plausibel an: „Die Sitzfläche würde doch nichts an der Kubatur des Eberlhofs ändern.“ Für ihn ist die Begründung der Ablehnung „fadenscheinig“ und letztlich auch „willkürlich“: „Wenn man Lust hat, dann bemüht man sich doch mit dem Antragssteller um eine gemeinsame Lösung.“ Butschal hat durchaus auch die direkte Kommunikation mit dem Landratsamt gesucht – per Anruf beim zuständigen Sachbearbeiter. Das Ergebnis war allerdings ernüchternd: „Da ist mir gesagt worden, ‘wir werden das nicht genehmigen – und zwar egal, was Du machst‘.“

Butschal vermutet, „dass von bestimmter Seite alles versucht wird, das Projekt zu verhindern“. Namen nennt er keine. Aber die Angelegenheit frustet ihn: „Du willst etwas machen und gestalten – und darfst es einfach nicht.“ Er stellt klar, dass es ihm nicht um eine Event-Location am Eberlhof geht, sondern um eine kleine, naturnahe Erholungsmöglichkeit. „Es gibt in Peißenberg keinen Biergarten, wo man diese Kultur ausleben könnte“, so Butschal.