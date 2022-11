19 neue Landwirtschaftsmeister in Peißenberg geehrt

Teilen

Ehrung der neuen Meister beim Bayerischen Bauernverband. Mit auf dem Bild sind (vorn v.l.) Maria Lidl (stellv. Kreisbäuerin), Christine Sulzenbacher (Kreisbäuerin) sowie (vorn r.) BBV-Kreisobmann Wolfgang Scholz und (hinten r.) dessen Stellvertreter Andreas Oswald. © Ralf Ruder

Bei einer Veranstaltung in Peißenberg sind 19 neue Landwirtschaftsmeister geehrt worden. Bei der Feier ging es auch wissenschaftlich zu: Ein Professor der Universität Friedrichshafen sprach über Methan, das auch von Kühen ausgestoßen wird. „Ihre Kühe sind nicht verantwortlich für den Klimawandel“, sagte er zum Publikum.

Peißenberg – Bauernverbands-Kreisobmann Wolfgang Scholz zeigte sich beim Kreisbauerntag im Gasthof „Post“ erfreut angesichts der Leistung von 19 jungen Landwirten und Landwirtinnen. Diesen wurde – teils mit Verspätung, da die Veranstaltung in den vergangenen Jahren coronabedingt ausgefallen war – die Ehrung für ihren Abschluss als Meister zuteil. Die erfolgreichen Meisterschüler erhielten von viel Applaus begleitet ihre Urkunden sowie einen Gutschein für eine Jacke mit dem Emblem des Bayerischen Bauernverbands (BBV).

Taffertshofer: „Die Landwirtschaft ist der Fels in der Brandung“

Der stellvertretende Landrat, Wolfgang Taffertshofer, schloss sich den Gratulationen an und hob hervor, welch bedeutende Rolle der BBV in Sachen „Ausbildung“ in der Landwirtschaft spiele. Jedoch wies er auch auf die Herausforderungen in dem Bereich hin und sprach die aktuellen Probleme der Energieversorgung samt Preissteigerungen an. Taffertshofer ist sich sicher, dass die Bauern gute Arbeit leisten. „Die Landwirtschaft ist der Fels in der Brandung“, lobte Taffertshofer und ergänzte in Bezug auf die Bauern: „Sie produzieren zuverlässig alle Tage des Jahres.“ Dies sei in Anbetracht der politischen Entwicklung nicht selbstverständlich, denn oft werde im Umweltbereich über den Kopf der Landwirtschaft hinweg entschieden.

Lesen Sie auch: Wegen Arbeiten in den Tunnels: Ortsumfahrung Peißenberg komplett gesperrt

Nach den Ansprachen trat der eingeladene Referent, Peer Ederer, Honorarprofessor an der „Zeppelin Universität“ in Friedrichshafen und Leiter vom „Global Food and Agribusiness Network“, ans Rednerpult. Auch er ermutigte den Bauernnachwuchs: „Ich bin überzeugt, dass Sie eine fantastische Berufswahl getroffen haben.“

Peer Ederer, Professor in Friedrichshafen. © Ralf Ruder

Dann wandte er sich dem Thema „Mysterium biogenes Methan“ zu. Sein Fazit brachte er – ganz unüblich – bereits zu Beginn: „Ihre Kühe sind nicht verantwortlich für den Klimawandel“, sagte er mit Blick in die Runde. Es folgten ausführliche chemische und physikalische Erklärungen, warum dies so sei. Anschaulich verdeutlichte der Professor Zusammenhänge zwischen chemischen Abläufen in der Atmosphäre.

Immer wieder wiederholte er dabei aus verschiedenen Blickwinkeln die Aussage, dass Methan nicht der Verursacher des Klimawandels sei, auch wenn es in der Gesellschaft als klimarelevanter als CO2 gelte. Dies sei lediglich einem bestimmten Rechenmodell entnommen und nicht allgemeingültig. Tatsächlich sei die Lebensdauer von Methan in der Atmosphäre kurz, da Hydroxyl-Radikale (OH), ein „Spülmittel der Atmosphäre“, es zum Großteil zersetzten. Hohe Methankonzentrationen seien vor allem messbar, wo eine erhöhte Kohlenmonoxidbelastung existiert, wie in Gebieten mit Erdölförderung, Kohlekraftwerken oder Waldbränden. Dort seien die OH-Radikalen bereis mit derartigen Gasen so ausgelastet, dass das Methan weiter in die höheren Schichten der Atmosphäre durchdringen könne, was den stetigen Methananstieg, der derzeit zu messen sei, erkläre. In Gegenden mit viel Rinderhaltung sei ein solcher Effekt nicht zu erkennen.

Scholz: „Wir haben jetzt Argumente in den Händen, dass wir nicht die bösen Jungs sind“

„Wir haben jetzt Argumente in den Händen, dass wir nicht die bösen Jungs sind“, dankte Scholz dem Vortragenden. Er ermutigte die rund 90 Anwesenden, sich dafür einzusetzen, die neu gewonnenen Informationen auch an relevante Stellen weiterzugeben. Ederer erklärte sich dazu bereit zu helfen. „Sie müssen mir nur die Bühne erzeugen“, appellierte er an die BBV-Mitglieder. Derzeit sei er dabei, seine Hypothesen durch ein weiteres Forschungsprojekt zu belegen.

Ursula Gallmetzer

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.