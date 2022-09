Löwenmarsch 2022: Sterne und Stirnlampen leuchten den Weg — Prinz Ludwig zum vierten Mal dabei

Von: Kathrin Hauser

Fabian Helas (r.) und Markus Müller (l.) waren beim Löwenmarsch 2022 dabei und haben ein Erfolgsrezept: immer auf trockene Füße achten. © Ralf Ruder

Am Wochenende hat der von Prinz Ludwig von Bayern initiierte „Löwenmarsch“, an dem er selber immer teilnimmt, quer durch den Landkreis geführt. Ein nächtlicher Besuch im Klosterhof Wessobrunn.

Wessobrunn – Kurz vor 22 Uhr ist es still an diesem Samstagabend im Klosterhof in Wessobrunn. Still und dunkel. So dunkel, dass die Sterne, die am Himmel stehen, gut zu sehen sind. Oben leuchten die Sterne, unten die Stirnlampen. Um diese Zeit kommen die meisten Teilnehmer des „Löwenmarschs“ durch das Tor im Klosterhof an. Sie werden von den Helfern freundlich begrüßt: „Nummer 86 und ich laufe weiter“, sagt ein Mann. Beides wird genau registriert, damit auch keiner der rund 780 Wanderer verloren geht.

Löwenmarsch 2022: Jeder Ankommende wird registriert

Der Mann steuert den Biertisch an, an dem Viktoria Einsiedel sitzt. Hier gibt es eine kleine Stärkung für die Wanderer. Gerade bringen Helfer Nachschub. Zwei große Kisten mit Obst und Sandwiches werden auf den Tisch gestellt. Die Ankommenden greifen gerne zu. Viele gehen anschließend sofort zu dem Kleinlaster, an dem die Wasserflaschen gefüllt werden können, andere setzen sich auf die Stufen der Kirchentreppe oder auf den Asphalt im Klosterhof und ziehen Schuhe und Socken aus. Manche haben sich auf den Boden gelegt, Arme und Beine weit von sich gestreckt. Überall liegen Socken, Salben, Puderdosen und Packungen mit Blasenpflaster.

Wer in Wessobrunn ankommt, wird von den Helfern registriert. © Ralf Ruder

Auch Fabian Helas aus Kaufering und Markus Müller aus Augsburg präparieren ihre Füße gerade für den nächsten Streckenabschnitt. Sie sind heuer zum zweiten Mal dabei und haben vor, die ganzen 100 Kilometer bis nach Hohenschwangau mitzumarschieren – wie beim letzten Mal auch. Aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres hätten sie gelernt, dass die Füße möglichst trocken bleiben müssen. „Trockene Füße reiben nicht“, sagt Helas. Deswegen haben sie so viele Ersatzsocken dabei, dass diese an jeder Station gewechselt werden können, zudem Puder und Blasenpflaster.

Sie haben sich unter anderem mit einer Wanderung um den Starnberger See vorbereitet und sind guter Dinge, auch wenn der schlimmste Teil des Löwenmarschs noch vor ihnen liegt: „Für uns war der Teil zwischen Märchenwald und Wieskirche der härteste“, sagt Müller.

Löwenmarsch 2022: Der Prinz ist eingetroffen

Jetzt ist auch der Initiator des Spendenmarschs eingetroffen. Prinz Ludwig sitzt auf der Bierbank und zieht Schuhe und Socken aus. Auch er, der die Idee zu dieser Spendenwanderung hatte, mit der er Geld für sein Projekt „Learning Lions“ sammelt, und die 100 Kilometer zum vierten Mal wandert, schwört auf den Sockenwechsel: „Es geht ganz gut heute“, sagt er und dass es gut sei, dass das Gewitter, das einen kräftigen Regenguss mit sich brachte, schon ganz am Anfang kam. „Der Regen war so früh, da gibt man nicht auf.“

Prinz Ludwig von Bayern lässt sich frisches Trinkwasser in seine Flasche füllen. © Ralf Ruder

Dann zieht er frische Socken und seine Schuhe an und stellt sich zum Wasserauffüllen an. Anschließend wandert er weiter. Es ist etwa 23 Uhr und es liegen noch 60 Kilometer vor ihm – und die ganze Nacht.

