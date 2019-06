„Macht’s es guad!“

Ziehen die „Freien Wähler“ durch die Hintertür in den Marktrat ein? Möglicherweise. In der Gremiumssitzung am Mittwochabend verkündeten Jürgen Forstner, Walter Wurzinger und Werner Hoyer, dass sie künftig eine Fraktionsgemeinschaft unter dem Titel „Freie Wähler“ bilden wollen. Die Rathausverwaltung muss nun die rechtlichen Voraussetzungen klären.

Peißenberg – Es geht wieder einmal turbulent zu in Peißenbergs Kommunalpolitik. Am Montagabend hatte die Fraktion der Bürgervereinigung (BV) Jürgen Forstner mitgeteilt, dass sie künftig nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten möchte (wir berichteten). Hintergrund für den Schritt waren Forstners Ambitionen, unter dem Dach der Freien Wählern bei der Kommunalwahl 2020 anzutreten. Mit der BV-internen Fraktionsarbeit war das offenbar nicht mehr zu vereinbaren – zumindest aus der Sicht von Fraktionschef Stefan Rießenberger, BV-Vorsitzendem Matthias Reichhart und dessen Stellvertreterin Petra Bauer. In der Marktratssitzung am Mittwochabend verlas Forstner nämlich eine persönliche Erklärung, in der er ausdrücklich konstatierte, dass die Trennung „nicht im beiderseitigen Einvernehmen geschah“. Er sei am Montagabend lediglich darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Zusammenarbeit beendet werde: „Das ist in meinen Augen ein klarer Fraktionsausschluss ohne förmlichen Beschluss der gesamten Fraktion“, kritisierte Forstner. Es sei ihm bis dato kein Fehlverhalten mitgeteilt worden. Seine politische Neuausrichtung bei den Freien Wählern sei der BV zudem von Anfang an bekannt gewesen und auch geduldet worden. Er habe bis zum Schluss „vollen Einsatz im Interesse der BV gezeigt“. Ein Fraktionsausschluss sei rechtlich nicht haltbar und würde der Geschäftsordnung des Marktrats widersprechen.

Letzteres bestätigte auch Bürgermeisterin Manuela Vanni: „Rechtlich ist das nicht ganz so einfach. Das müsste geprüft werden.“ Doch die Angelegenheit hatte sich schnell erledigt: Forstner erklärte nämlich selbst seinen Austritt aus der BV-Fraktion – weil eine Zusammenarbeit unter den genannten Umständen für ihn nicht mehr möglich sei. Und der nächste Paukenschlag ließ nicht lange auf sich warten: Auch Walter Wurzinger, der sich nach seiner Demission von CSU/Parteilose erst Ende 2018 der BV angeschlossen hatte, verkündete sein Ausscheiden aus der Fraktion. Doch damit nicht genug: Wurzinger erklärte, dass er und Forstner – beide sind inzwischen Parteimitglieder der Freien Wähler – gemeinsam mit dem bis dato fraktionslosen Werner Hoyer ein Dreierbündnis im Marktrat unter dem Namen der Freien Wähler anstreben.

„Einige schauen jetzt sehr erstaunt“, brachte Vanni die Reaktionen auf Wurzingers Erklärung auf den Punkt. Natürlich sei es möglich, eine Ausschussgemeinschaft zu gründen. Aber ob dieses Konstrukt als Fraktion eingestuft und mit dem Namen „Freie Wähler“ tituliert werden dürfe, müsse die Rathausverwaltung erst prüfen. „Ich bin mir nicht sicher, ob das geht, weil die Freien Wähler ja bei der Kommunalwahl 2014 nicht kandidiert haben“, mutmaßte Vanni. Und wie reagierte die BV? „Ich bedanke mich beim Jürgen und beim Walter. Ich wünsche beiden alles Gute. Macht’s es guad!“, erklärte Rießenberger. Mehr war von ihm in der Sitzung nicht zu hören.

Bereits am Montag hatten Rießenberger, Reichhart und Bauer bei einem Pressegespräch signalisiert, dass man keine „Schlammschlacht“ vom Zaun brechen wolle. Man habe sich „aufgrund vieler Vorfälle“ dazu entschlossen, sich von Forstner zu trennen: „Wir beschäftigen uns seit fünf Monaten nur mit uns selber. Dadurch bringen wir viele Ideen, die wir hätten, nicht mehr aufs Gleis“, so Reichhart. Man tue sich in der Fraktionsarbeit schwer, wenn man zunehmend mit Themen der Freien Wähler konfrontiert werde. Dem Vernehmen nach soll der BV auch sauer aufgestoßen sein, dass Forstner mögliche BV-Listenkandidaten habe abwerben wollen. Dabei soll es sich unter anderem um Alexander Rossner handeln. Forstner dementiert die Vorwürfe auf Nachfrage der Heimatzeitung. Er habe zwar signalisiert, dass Rossner jederzeit willkommen wäre, aber nur für den Fall, dass ein Engagement bei der BV scheitern würde.

Bernhard Jepsen