Manuel Reichart zum Diakon geweiht

Freude in Peißenberg

von Kathrin Hauser schließen

Ein freudiges Ereignis gab es am 1. Mai für die katholische Pfarreiengemeinschaft Peißenberg: Manuel Reichart wurde zum Diakon geweiht. Für den 25-Jährigen ist dies ein Schritt auf dem Weg zu seinem Wunschberuf. Er möchte Pfarrer werden.

Peißenberg – „Es war sehr beeindruckend und ein großes Geschenk“, sagt Manuel Reichart über seine Weihe zum Diakon, die er zusammen mit zwei Kollegen aus dem Bistum Augsburg erleben durfte. Am 1. Mai hatte Bischof Bertram Meier die drei jungen Männer aus dem Augsburger Priesterseminar in der „Basilika St. Ulrich und Afra“ in Augsburg durch Handauflegung und Gebet zu Diakonen geweiht. Wegen der Corona-Maßnahmen konnten nur die engsten Freunde und wenige Familienmitglieder beim Weihe-Gottesdienst dabei sein.

Reichart wuchs in der Pfarrei „St. Peter in Neuburg“ auf und trat unmittelbar nach dem Abitur in das Augsburger Priesterseminar ein. Er studierte Theologie in Augsburg und Rom. Seit September befindet sich der junge Mann in seinem zweijährigen Diakonatspraktikum, das er in der Pfarreiengemeinschaft Peißenberg-Forst absolviert.

Schon als Kind habe er sich gewünscht, Pfarrer zu werden, erzählt Reichart. Im Alter von 14 Jahren festigte sich dieser Wunsch durch ein einschneidendes Ereignis im Freundeskreis: „Ein guter Freund hat Suizid begangen und damals hatte ich bei all den Fragen, die sich mir stellten, das Gefühl, dass da noch jemand ist. Dass ich nicht ganz verloren bin.“ In dieser schweren Zeit habe er die Liebe Gottes stark gespürt. Im Laufe der Jahre habe er dann auch damit geliebäugelt, Musik zu studieren und eine Zeitlang auch eine Freundin gehabt. Doch der Gedanke daran, Priester zu werden und seinen Glauben zu leben, sei ihm mit der Zeit immer klarer als der richtige Weg erschienen, sagt Reichart: „Ich spüre die Liebe Gottes und glaube, dass sie mich dorthin geführt hat, wo ich jetzt bin.“

Seit vergangenem Herbst lebt Reichart in Peißenberg, wo er im Pfarrhaus eine eigene Wohnung hat, und arbeitet in der Pfarreiengemeinschaft Peißenberg-Forst mit. Er fühle sich wohl in der Marktgemeinde, auch wenn es wegen der Corona-Maßnahmen ein wenig schwierig sei, mit den Pfarreimitgliedern in Kontakt zu kommen.

Pfarrer Georg Fetsch ist sein Mentor und begleitet ihn die gesamte Ausbildungszeit. „Die erste Station war die Vorbereitung auf die Diakonweihe“, sagt Fetsch. Er habe als Reicharts Praktikumspfarrer beim Weihegottesdienst dabei sein dürfen. „Es war richtig feierlich“, sagt Fetsch. Zumindest seit er Pfarrer in Peißenberg und Forst ist, ist es das erste Mal, dass es einen Diakonatspraktikanten in der Pfarreiengemeinschaft gibt.

Der junge Diakon kann nun andere Aufgaben übernehmen, als vor seiner Weihe. „Ich darf zum Beispiel jetzt predigen, das Evangelium verlesen, taufen, trauen und beerdigen“, sagt Reichart. Seine erste Predigt hat er am vergangenen Sonntag bereits gehalten, als es anlässlich seiner Diakonweihe am 1. Mai einen Festgottesdienst in der St. Barbara-Kirche in Peißenberg gab, wo unter anderem Bürgermeister Frank Zellner die Glückwünsche der Marktgemeinde überbrachte. „Es war eine neue und schöne Erfahrung“, sagt Reichart über das Predigen. Er habe viele gute Rückmeldungen aus der Pfarreiengemeinschaft erhalten.

Wenn alles nach Plan läuft, dann gibt es in Peißenberg im kommenden Jahr einen weiteren Festgottesdienst zu feiern. Dann, wenn Manuel Reichart zum Priester geweiht wird.