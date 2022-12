Marco Sailer ist neuer Leiter der VHS Peißenberg

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Fühlt sich wohl in seinem neuen Arbeitsumfeld als Leiter der VHS Peißenberg: Marco Sailer. © Ralf Ruder

Seit 1. Oktober arbeitet Marco Sailer bei der VHS Peißenberg, seit 1. Dezember ist er deren Leiter. Der 46-Jährige wurde aus elf Bewerbern ausgewählt, wie er im Gespräch mit der Heimatzeitung in der VHS-Geschäftsstelle im Rigi-Center verriet.

Peißenberg – „Ich habe diese Stelle gesehen und gedacht, da bewerbe ich mich“, sagt Marco Sailer, der gelernter Kaufmann ist und später Sozialpädagogik studiert hat. Zuletzt hat er in der Eingliederungshilfe für Menschen mit geistiger und psychischer Behinderung gearbeitet und eine Leitungsfunktion innegehabt. Zuvor war er lange in der offenen Jugendarbeit tätig und hat dabei viele Veranstaltungen geplant.

An der Aufgabe, die Volkshochschule (VHS) Peißenberg zu leiten, habe ihn gereizt, dass er die Möglichkeit habe, seine Tätigkeit selbstbestimmt auszuüben, es dennoch einen festen Rahmen gebe und er in ein kleines Team eingebunden sei. „Und im Team zu arbeiten, hat mir immer Spaß gemacht“, sagt Sailer: „Ich finde den Auftrag, den die VHS hat, schön und man kann kreativ sein.“

Die neue Stelle kann Sailer gut mit seiner Familie vereinbaren

Dass er als Leiter der VHS Peißenberg eine 34-Stunden-Stelle hat, kommt ihm auch privat entgegen. Sailer lebt in Iffeldorf, ist Vater von zwei Kindern und teilt sich mit seiner Ex-Frau die Kinderbetreuung. Die neue Stelle lasse sich gut mit seiner Familie vereinbaren. Was auch für eine Bewerbung gesprochen habe, sei, dass er sich von seiner früheren Tätigkeit auskenne mit kommunalen Strukturen. „Es hat einfach vieles gepasst“, sagt der neue Leiter.

Allzu viel kann er über seine neue Stelle noch nicht sagen, aber er weiß jetzt schon, dass ihm seine neue Aufgabe Spaß macht: „Ich komme gerne hierher.“ Er sei herzlich aufgenommen worden und das neue Umfeld würde es ihm leicht machen, sich ganz einzuarbeiten und anzukommen. „Jeder ist ansprechbar“, sagt Sailer.

Erst einmal eingewöhnen

Die schönen Räume, in denen die VHS Peißenberg untergebracht sei, seien ein Glück: „Wir haben tolle Räumlichkeiten hier“, sagt der neue VHS-Leiter. Er habe sich in den zwei Monaten, in denen seine Vorgängerin, Mechthild Merz, noch gemeinsam mit ihm im Dienst war, auch gut einarbeiten können. Wie berichtet, hat Merz rund 19 Jahre lang die VHS Peißenberg geleitet und im Dezember die passive Phase ihrer Altersteilzeit angetreten.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Für Sailer geht es jetzt erst einmal darum, sich einzugewöhnen bei der VHS Peißenberg, alle Leute kennenzulernen. „Ich lerne gerade ganz viel“, sagt er. Auf Dauer würde er sich wünschen, dass auch mehr junge Leute wieder für die VHS interessiert werden können. Dafür könnte er sich auch andere Lernformen als Frontalunterricht oder eine Kooperation mit den Schulen vorstellen. Bevor er aber neue Dinge beginnen oder bestehende verändern will, möchte er noch warten: „Erstmal möchte ich einen Jahresdurchlauf mitmachen.“

Alle News und Geschichten aus Penzberg sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.