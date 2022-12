Markt Peißenberg will Strategie zur Wärmeversorgung entwickeln

Von: Bernhard Jepsen

Dass sich die Bürger das Heizen weiter leisten können, soll für Peißenberg eine „flächendeckende kommunale Wärmestrategie“ entwickelt werden. © Marcus Brandt/ dpa

Eine „flächendeckende kommunale Wärmestrategie“ für Peißenberg fordern die Marktratsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Bürgervereinigung in einem gemeinsamen Antrag, wobei angesichts von steigenden Energiekosten nicht nur der Klimaschutz im Fokus steht.

Peißenberg – Die interfraktionelle Zusammenarbeit zwischen Grünen und Bürgervereinigung im Marktrat ist bekanntlich (BV) äußerst intensiv – vor allem im Bereich „Klima- und Umweltschutz“. In diese Kategorie fällt auch die in einem Gemeinschaftsantrag gewünschte „flächendeckende kommunale Wärmestrategie“, die auf Basis der vorliegenden Studien und Datengrundlagen erstellt werden soll. „Die Berechnung des Kohlendioxid-Fußabdrucks für Peißenberg hat viele Emissionsquellen aufgezeigt“, führen Grüne und BV in der Antragsbegründung aus. Eine der größten Verursacher von CO2 sei der Wärmesektor. Um den entsprechenden Fußabdruck zu verkleinern und die Unabhängigkeit von fossilen Energien zu gewährleisten, brauche es effektive Strategien. Doch wie Matthias Reichhart (BV) in der jüngsten Marktratssitzung ausdrücklich erklärte, gehe es dabei nicht nur um den CO2-Abdruck, sondern vor allem auch um eine finanziell erschwingliche Energieversorgung.

Inhaltlich gab es im Marktrat keinen Widerspruch zum eingereichten Antrag – wohl aber bezüglich des Zeitplans einer möglichen Umsetzung. Bürgermeister Frank Zellner (CSU) schlug vor, die Wärmestrategie im Rahmen des Entwicklungsprozesses für das kommunale Klimaschutzkonzept zu erstellen. Wie bereits berichtet, ist die Konzeptarbeit eine der Hauptaufgaben des erst kürzlich eingestellten Klimaschutzmanagers, Matthias Tengler. Doch die von Zellner anvisierte Marschroute wollte der Marktrat nicht mitgehen. „Ich bin damit nicht einverstanden“, konterte unter anderem Matthias Reichhart. Die Ausarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes würde noch anderthalb Jahre dauern – und dann müsse die Wärmestrategie ja auch noch konkret mit Maßnahmen unterfüttert werden. „Dann sind wir bei zweieinhalb Jahren“, monierte Reichhart: „Ich glaube nicht, dass wir es uns leisten können, so lange zu warten.“

Ins gleiche Horn stießen Walter Wurzinger (Freie Wähler, „Wir brauchen nicht nur eine Wärme-, sondern auch eine Stromstrategie. Wir müssen jetzt handeln und für die Bürger etwas tun“) sowie Manuela Vanni (Peißenberger Liste): „Es ist eine Aufgabe der Kommune, dafür zu sorgen, dass die Grundversorgung mit Strom und Wärme für jeden bezahlbar bleibt“, so die Altbürgermeisterin. Mit den Gemeindewerken und der Energiegenossenschaft gebe es in Peißenberg Akteure, mit denen man kooperieren könne. „Die Energiekosten werden auch nach dem Ukraine-Krieg nicht viel billiger werden“, mutmaßte Vanni.

Zellner blieb allerdings zunächst bei seiner Haltung. Die Rathausverwaltung, so lautete seine Argumentation, verfüge derzeit nicht über die personellen Ressourcen, um eine Wärmestrategie zu entwickeln und Maßnahmen umzusetzen. Ansonsten müsse man die Prioritätenliste verändern. „Alles ‘Prio nach oben‘ geht bei der Personalausstattung nicht“, erklärte Zellner. Doch auch dafür bekam er Widerspruch – zum Beispiel von Sandra Rößle (CSU/Parteilose). Die Wärmestrategie mit dem Klimakonzept zu verknüpfen, würde zu lange dauern: „Dann müssen wir uns eben externe Hilfe holen. Wir müssen in der Frage vorpreschen und sie nicht zweieinhalb Jahre vor uns herschieben.“ Matthias Reichhart hakte beim Thema „Prioritätensetzung“ nach. Angesichts von steigenden Preisen habe die Energieversorgung zumindest bei den Bürgern momentan „Priorität Nummer 1“. Walter Wurzinger sprach gar von einer „Pflichtaufgabe“ der Kommune, dem Preistrend entgegenzuwirken, unter anderem mit Quartierslösungen: „Wir müssen nur die ‘Player‘ wie zum Beispiel die Gemeindewerke zusammenführen.“ Und: „Wir müssen uns intern über die Prioritätenliste unterhalten.“

Letztlich wurde der Antrag einstimmig zur weiteren Beratung in den Energie- und Klimaausschuss verwiesen.