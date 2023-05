Marktgemeinde optimistisch: „Ende nächsten Jahres werden wir ,Peißenberg-Süd‘ hochwasserfrei haben“

Von: Bernhard Jepsen

Der Stadelbach fließt bereits durch das noch nicht ganz fertiggestellte Regenrückhaltebecken in Wörth. © jepsen

Zwar wird sich die endgültige Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens am Stadelbach im Peißenberger Ortsteil „Wörth“ südwestlich des Recyclinghofs um ein paar Wochen verzögern. Doch den ersten Praxistest hat das rund 3,5 Millionen Euro teure Bauprojekt bereits erfolgreich bestanden.

Peißenberg – Am vergangenen Dienstagabend herrschte bei den zuständigen Mitarbeitern der Rathausverwaltung und bei der Feuerwehr Alarmbereitschaft. Ein heftiger Starkregen sorgte dafür, dass der Stadelbach an der Pegelmessstelle im Bereich der Unterbaustraße in kurzer Zeit Meldestufe 1 erreicht hatte. „Wenn das Wasser weiter gestiegen wäre“, so berichtete Tiefbauamt-Chef Thomas Schamper in der jüngsten Sitzung des Marktrats, „dann wäre die Feuerwehr ausgerückt.“ Doch der Regen ließ zum Glück nach. Überflutungen gab es keine – und das hatte auch einen praktischen Grund.

Provisorischer Durchstich bewährte sich

Aufgrund der „grottenschlechten Wetterprognosen“ hatte die Rathausverwaltung laut Schamper schon im Vorfeld präventiv reagiert – und zwar mit Hilfe des seit 2021 im Bau befindlichen Regenrückhaltebeckens westlich der ehemaligen BHS-Stahlbauhalle. Das mit einer Einstaufläche von 18 000 Quadratmetern und einer Speicherkapazität von 44 000 Kubikmetern konzipierte Becken ist zwar noch nicht ganz fertiggestellt. Aber ein paar Tage vor dem Starkregen wurde vom Stadelbach ein provisorischer Durchstich ins Becken angelegt.

„Ich bin heilfroh, dass wir das gemacht haben“, erklärte Schamper im Rückblick. Die Wassermengen des Stadelbachs konnten in das Drosselbauwerk ablaufen, von dem aus es wiederum dosiert in den Unterlauf des Stadelbach eingeleitet wurde. Dafür wurde ebenfalls ein provisorischer Graben gezogen.

„Es hat alles funktioniert“, konstatierte Schamper, „seinen ersten Praxistest hat das Becken bestanden.“ Aktuell könne das Becken bereits vor einem 50-jährigen Hochwasserereignis schützen. In zwei bis drei Wochen soll dann bereits die „HQ-100-Marke“ erreicht und das Bauwerk bis Ende Juli respektive Anfang August endgültig fertiggestellt werden.

Verzögerungen wegen des schlechten Wetters

Das sollte eigentlich schon im April der Fall sein. Doch aufgrund der schlechten Witterung kam es zu Verzögerungen. Auf dem Programm stehen laut Schamper noch mehrere „Restarbeiten“, unter anderem müssen aus dem Becken noch Aushubmaterialien beziehungsweise Kies entfernt und Damm-Modellierungen im Oberlauf des Stadelbachs vorgenommen werden. Auch die Anlegung des Wirtschafts- und Radwegs auf der Dammkrone steht noch auf der Liste. Zum Maßnahmenkatalog „Hochwasserschutz Peißenberg-Süd“ gehört zudem der Gewässerausbau am Stadelbach im Bereich der Schachtstraße. Auf Basis der Detailplanung sollen im nächsten Winter die Ausschreibungen und im Frühjahr 2024 noch vor der Hochwassersaison die Bauarbeiten über die Bühne gehen.

Mit den Ausbauten an der Unterbaustraße soll schließlich im September 2024 begonnen werden. „Ende nächsten Jahres werden wir ,Peißenberg-Süd‘ hochwasserfrei haben“, kündigte Schamper an. Für „Peißenberg Nord“ wird das noch nicht so schnell der Fall sein. Bezüglich des Bauabschnitts I (unter anderem Gewässerausbauten am Wörthersbach entlang der Bachstraße und Bypassverrohrung über die Schellhammergasse sowie Iblherstraße) fand im März ein sogenanntes Scoping-Verfahren statt. Dabei äußerten die Fachbehörden keinerlei Einwände gegen die Planung.

Deshalb geht die Gemeinde mit dem Projekt nun ins Planfeststellungsverfahren. Bis Anfang August können betroffene Anlieger Einwände geltend machen. Gleiches Verfahrensprozedere wird für den Bauabschnitt II (Rückhaltebecken am Fendter Bach und Überleitung vom Bauchaugraben zum neuen Becken) folgen – wobei man laut Schamper eine planerische „Entzerrung“ anstrebt. Damit soll der Bau des Rückhaltebeckens am Fendter Bach früher ermöglicht werden: „Das ist mir sehr wichtig, denn mit dem Becken hätten wir dann bereits einen sehr guten Hochwasserschutz für Peißenberg-Nord“, so Schamper.

