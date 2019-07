Martialische Verkleidung hilft nichts

Mit einem echten „Hooligan“ als Verstärkung trat am beim Spielefest des TSV Peißenberg eine Auswahl des Marktrats zum Tauziehen an. Es half alles nichts.

Peißenberg – Hochmotiviert, siegessicher und mit einem echten „Hooligan“ als Verstärkung – so trat am beim Spielefest des TSV Peißenberg eine Auswahl des Marktrats zum Tauziehen an.

Die Mandatsträger bewiesen zwar, dass sie sehr wohl an einem Strang ziehen können – doch von Erfolg gekrönt war das Kräftemessen am Ende nicht. Zwar schnallten sich Rudi Mach, Peter Blome, Simon Mooslechner und Steffi Träger auf Geheiß ihres mit Sonnenbrille, Gangster-Mütze und Totenkopf-T-Shirt angetretenen Teamchefs, Ernst Frohnheiser, heimlich Bleigürtel um. Doch die unlauteren Hilfsmittel halfen nichts. Gegen die Mannschaft des gemeindlichen Bauhofs kassierten die Markträte eine empfindliche Klatsche. Drei Durchgänge, drei Niederlagen. Eine ernüchternde Bilanz. Das Promi-Tauziehen war eine Mordsgaudi und der Höhepunkt des Spielefestes, das bei brütender Hitze auf dem Freizeitgelände an der Moosleite stattfand. Die beim TSV engagierte FSJ-Kraft, Jonas Winter, hatte sich viel Mühe gegeben, um für die Kinder ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. An mehreren Stationen konnten sich die Kids unter anderem im Torwandschießen, Hufeisenwerfen und Eierlauf messen oder an der Hüpfburg austoben. Die Resonanz war mit rund 50 Kindern aber eher mäßig. Bei den Temperaturen zogen wohl viele Familien einen Freibadbesuch vor. Auch war am selben Tag in der katholischen Pfarreiengemeinschaft die Firmung terminiert. Ebenfalls mit Abwesenheit glänzte die Rathausverwaltung. Sie sagte die Teilnahme am Tauziehen kurzfristig ab – selbst Bürgermeisterin Manuela Vanni wusste nichts von dem Rückzieher.

TSV-Präsident Stefan Rießenberger, der das Gefecht zwischen dem Marktrat und dem Bauhof via Mikrofon kommentierte, konnte da nur augenzwinkernd spekulieren: „Die sind sicher bereits mit den Vorbereitungen für die Kommunalwahl beschäftigt und haben einen Haufen zu tun.“

Vielleicht war der eine oder andere Verwaltungsmitarbeiter auch noch vom Vorabend lädiert. So war zu hören, dass der langjährige Vize-Bauamtsleiter, Gerold Grimm, auf der Hörnle-Hütte seinen beruflichen Ausstand gefeiert hat. Für die Rathausverwaltung in die Bresche sprang der Bauhof – und schon rein optisch hatte das Team um Bauhofleiter Roman Bals, Erwin Pössinger, Georg Kergl, Hannes Obermüller sowie „Schwergewicht“ Hermann Deutschenbaur die klare Favoritenrolle inne.

Wobei es nach Meinung des TSV-Präsidenten noch eine weitere plausible Erklärung für den Triumph gab: „Die Bauhofleute sind ausgeruht, weil sie nicht gemäht haben. Die haben die Rasenmäher in der Garage gelassen und dafür trainiert“, erklärte Rießenberger schmunzelnd. Das war ein Seitenhieb auf die Kritik an der vom Rathaus dirigierten Grünkolonne und dem Umstand, dass die Grünflächen und Verkehrsinseln zur Festwoche nicht sauber gepflegt worden waren (wir berichteten). Doch wer zuletzt lacht, lacht am besten. Roman Bals´ Kommentar nach dem klaren Sieg gegen die Markträte: „A gmahde Wiesn.“