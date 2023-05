Neuer Ersatzbau an der Josef-Zerhoch-Grundschule in Peißenberg eingeweiht

Nach der Segnung des neuen Gebäudeteils durch (v.r.) Pfarrerin Bettina Mogk und Pfarrer Georg Fetsch ließen Schulleiterin Ursula Taffertshofer, Bürgermeister Frank Zellner und die geladenen Gäste Luftballons in den Himmel steigen. Gruß an den Namensgeber

Zwei Jahre nach dem Spatenstich

Wo über 70 Jahre lang Kinder unterrichtet wurden, herrscht nun Leere. Der alte Nordflügel der Josef-Zerhoch-Grundschule hat ausgedient. Zwei Jahre nach dem Spatenstich wurde der Ersatzbau, der die östlichen Enden der beiden zweistöckigen Querbauten miteinander verbindet, offiziell in Betrieb genommen.

Peißenberg – Schulleiterin Ursula Taffertshofer war die Freude ins Gesicht geschrieben, als sie einen Überblick über den neuen Anbau mit insgesamt 1932 Quadratmeter Fläche gab. Sie erklärte, dass die Pläne an ein „Lernhaus“ angelehnt seien, das im Vergleich zur klassischen „Flurschule“ mehr Möglichkeiten zum individuellen Lernen biete. Insgesamt vier neue Klassenzimmern seien entstanden, in denen moderne und kooperative Unterrichtsformen umgesetzt werden könnten. Je eine „Mini-Aula“ pro Ebene biete für jeweils zwei Klassenzimmer zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten. Die Garderobennischen wurden so konzipiert, dass weitere Flächen entstanden, die zusätzlich als Lernraum genutzt werden könnten. „Durch die Fußbodenheizung können die Kinder auch am Boden arbeiten“, erklärte Taffertshofer die Vielfalt an Lernorten. Zwei Gruppenräume können für den offenen Ganztag genutzt werden. Im Untergeschoss sind zwei weitere Fachräume für den Werk- und Handarbeitsunterricht entstanden. Alle Räume im Neubau sind barrierefrei zu erreichen.

Es gibt sogar ein grünes Klassenzimmer

„Ein besonderes Highlight ist das grüne Klassenzimmer auf dem Dach“, schwärmte die Schulleiterin. Denn die geräumige Dachterrasse soll noch mit Beeten ausgestattet werden und die Option bieten, den Unterricht im Freien abzuhalten. Ebenso der Innenhof. Der wird jedoch, bis das Gras belastbar ist, für die Kinder gesperrt bleibt. „Wir fühlen uns im Neubau wohl“, freute sich Taffertshofer und lobte, dass ein schöner, neuer Bau entstanden sei, in dem zukunftsorientierte Pädagogik perfekt umsetzbar sei.

„Mit sehr guten Lösungen schaffen wir viel Platz“, zeigte sich auch Bürgermeister Frank Zellner zufrieden mit dem Ergebnis und dankte der Schulleiterin und ihrer Vertreterin Karin Balke-Scheu, das Chaos während der Bauphase trotz des laufenden Schulbetriebs souverän bewältigt zu haben. Zellner betonte, wie wichtig das 4,81 Millionen Euro teure Projekt, von dem 2,43 Millionen Euro vom Freistaat gefördert werden, sei, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Der Schongauer Architekt Thomas Baldauf, der den Neubau mit Esra Böse und Anne Eder entworfen hat, ging auf die besonderen Herausforderungen ein. Denn es galt, das U aus den bestehenden Gebäudeteilen, die ein unterschiedliches Höhenniveau aufweisen, sinnvoll zu verbinden und zu einem O zu schließen. Hinzu kamen Probleme durch die Pandemie, die den Bau erschwert habe: Die ursprünglich für August 2022 geplante Fertigstellung konnte unter anderem wegen der Engpässe hinsichtlich des Materials nicht eingehalten werden. Baldauf bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit Schule und Gemeinde sowie mit den vielen involvierten Baufirmen, die zum Großteil aus der Region stammen, wie er hervorhob.

Gebäudetrakt wurde gesegnet

Über das gelungene „Ineinanderwirken vieler Menschen“ sprach auch Pfarrer Georg Fetsch in seinen Worten, die er zur Segnung des neuen Gebäudetraktes auf dessen Dachterrasse an die Versammelten richtete. Pfarrerin Bettina Mogk bat mit Fetsch gemeinsam darum, dass „Gott in diesem Haus wohnt“. Einen Gruß für den Namensgeber der Schule, Josef Zerhoch, gab es zum Abschluss von allen Gästen, die bunte Ballons in den Himmel steigen ließen.

