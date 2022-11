Mehrere Explosionen in Peißenberg lösen Großalarm aus – zwei Tote

Von: Klaus-Maria Mehr

Als die Einsatzkräfte eintrafen stand die Wohnun im zweiten Stock einer Wohnanlage in der Hans-Böckler-Straße bereits im Vollbrand. © Hans-Helmut Herold

Am Samstagabend wurde eine Wohnanlage in Peißenberg von mehreren Explosionen erschüttert. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften fand zwei Tote.

Peißenberg – Die Explosionen ereigneten sich nach ersten Angaben am späten Samstagabend um kurz nach 21 Uhr. Bei der Leitstelle wurden von Anrufern Knallgeräusche und Feuerschein aus einer Wohnung im zweiten Stock einer Wohnanlage in der Hans-Böckler-Straße in Peißenberg gemeldet.

Am Samstagabend wurde Peißenberg von mehreren Explosionen erschüttert. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften fand zwei Tote. © Hans-Helmut Herold

Explosionen in Peißenbergr: Ursache unklar, Kripo ermittelt

Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand die Wohnung bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr entdeckte zwei leblose Personen während der Löscharbeiten in der Wohnung. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die dort gemeldeten Bewohner handelt, die Toten müssen allerdings noch identifiziert werden.

Zur Ursache der Explosionen und zu den weiteren Hintergründen hat die Kripo Weilheim noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

