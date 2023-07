Messergebnisse gefälscht? Deutscher Wetterdienst weist AfD-Vorwurf zurück

Von: Sebastian Tauchnitz, Kathrin Hauser

Der Physiker Christian Plaß-Dülmer ist Leiter des Observatoriums des Deutschen Wetterdiensts auf dem Hohen Peißenberg. © Emanuel Gronau

Dass sie im Bezug auf den Klimawandel auf taube Ohren stoßen, macht Meteorologen auf dem Hohen Peißenberg Sorge. Bei einer AfD-Veranstaltung in Peißenberg wurden sogar Messergebnisse angezweifelt.

Hohenpeißenberg – Hätte Albin Schwaiger in die Zukunft schauen können, wie Meteorologie ein paar Jahrhunderte später aussieht und was sie bedeutet, er hätte sich vermutlich verwundert die Augen gerieben. Zu seiner Zeit bestand seine Tätigkeit in erster Linie darin, das Wetter zu beobachten und diese Beobachtungen festzuhalten. Immerhin hat der gebürtige Böbinger zusammen mit zwei Mitbrüdern vom Kloster Rottenbuch zwischen den Jahren 1785 bis 1796 systematische Wetterbeobachtungen auf dem Hohen Peißenberg durchgeführt. Damit war bereits vier Jahre vor seiner Zeit, im Jahr 1781, begonnen worden.

Wer heute einen Blick ins Innere des Observatoriums des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wirft, erkennt auf den ersten Blick, dass sich im Bezug auf die Wetterbeobachtungen seit Albin Schwaigers Zeit einiges verändert hat. Heute erledigen automatische Instrumente die Wetterbeobachtung. Der Fokus des Observatoriums liegt auf der Erforschung der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre, dazu werden hochtechnische Geräte und Anlagen eingesetzt. Das Ergebnis ist beeindruckend: „Wir können hier sehen, was auf der Welt passiert“, sagt der promovierte Physiker Christian Plaß-Dülmer, der das Observatorium auf dem Hohen Peißenberg leitet. Wenn es zum Beispiel, wie jetzt in Kanada, zu großen Waldbränden kommt, dann schlage sich das kurze Zeit später in den luftchemischen Messergebnissen auf dem Hohen Peißenberg nieder.

Die Extreme werden extremer

Im Bezug auf die Erderwärmung würden die Erkenntnisse des Observatoriums immer wichtiger, meint Plaß-Dülmer: „Beim Klimawandel wird es ernst, in wenigen Jahren wird wahrscheinlich das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens gerissen werden.“ Es gelte, alle Emissionen zu begrenzen, die im Bezug auf die Klimaerwärmung eine Rolle spielen. „Unsere Messergebnisse sind sehr zuverlässig.“ Die Erwärmung bringe mit sich, dass „die Extreme extremer werden“, sagt der Observatoriumsleiter. Das habe Auswirkungen auf alle Lebensbereiche, auch auf die Gesundheit der Menschen.

Die Meteorologie von heute, die im Observatorium auf dem Hohenpeißenberg praktiziert wird, hat mit der Wetterbeobachtung von damals nur wenig zu tun. © Emanuel Gronau

Die Wissenschaftler auf dem Hohenpeißenberg erforschen und beschreiben seit Jahren die Entwicklung des Klimawandels, im Verbund mit vielen anderen Wissenschaftlern und Forschungseinrichtungen in Deutschland und der ganzen Welt. Sie liefern solide und nachvollziehbare Fakten für die Beratung der Politik und der Öffentlichkeit. Aber: „Es ist nicht Aufgabe des Observatoriums, Ängste zu schüren. Klar ist dennoch, dass die Mitarbeitenden besorgt über die langsamen Entscheidungsprozesse zu Maßnahmen gegen den Klimawandel sind“, sagt Plaß-Dülmer.

AfD unterstellt, dass Messergebnisse gefälscht würden

Während für den größten Teil der Politiker der menschengemachte Klimawandel inzwischen eine Tatsache ist, leugnet die AfD diesen weiterhin. Das wurde auch vor wenigen Wochen beim Wahlkampfauftakt für die Landtags- und Bezirkstagswahl im Foyer der Tiefstollenhalle in Peißenberg deutlich. Insbesondere der Landtagskandidat Benjamin Nolte aus München stellte die Seriosität wissenschaftlicher Modelle in Abrede, die nachweisen, dass der derzeitige Klimawandel menschengemacht ist.

Er sprach von gefälschten Studien. Um dies zu unterstreichen, ergriff die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy aus Dießen das Wort. Wie da getrickst werde, sehe man direkt in der Nachbarschaft, sagte sie. Weil die Temperaturkurven, die am Meteorologischen Observatorium auf dem Hohen Peißenberg seit Jahrhunderten aufgezeichnet werden, „nicht stark genug nach oben zeigen, hat man einfach festgelegt, dass die alten Thermometer ungenau gemessen hätten“, so Huy. „Und siehe da: Auf einmal war es früher kälter und die Kurven gingen in den letzten Jahren deutlicher nach oben.“ Damit unterstellte sie den Meteorologen auf dem Hohen Peißenberg direkt, Messergebnisse gefälscht zu haben.

Messtechnik hat sich weiterentwickelt

Die Pressestelle des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hat auf Anfrage dieser Zeitung zu diesen Behauptungen Stellung genommen: „Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist kein singuläres Ereignis, das nur auf dem Hohen Peißenberg gemessen und festgestellt wurde, sondern eine Entwicklung, die sich sowohl in ganz Deutschland als auch global in den Messungen manifestiert und durch die Entwicklung der Treibhausgase in der Atmosphäre maßgeblich verursacht wird.“

Am Observatorium auf dem Hohen Peißenberg würden seit dem Jahr 1781 meteorologische Messungen in hoher Qualität durchgeführt, so die Pressestelle des DWD. Diese längste Messreihe in Deutschland sei für den Deutschen Wetterdienst eine „ausgesprochen wichtige Datenquelle“. Dass es bei einer solch langen Zeitreihe durch Weiterentwicklung der Messtechnik oder durch Änderung des Messstandortes zu Ungleichheiten kommt, sei nichts Außergewöhnliches, so die Pressestelle. Diese würden „sorgfältig mit wissenschaftlichen Methoden und nach internationalen Standards korrigiert“. Das diene der besseren Vergleichbarkeit mit anderen Stationen, der Betrachtung der klimatischen Entwicklung vor Ort. „Solche Korrekturen können sowohl zu einer Zunahme wie auch zu einer Abnahme des Temperaturanstiegs führen“, schreibt der DWD.

Messergebnisse aus mehr als 122 Jahren

Tatsächlich seien auch die Ergebnisse der Messungen der Temperaturzeitreihe entsprechend korrigiert worden, fielen jedoch so gut wie nicht ins Gewicht: „Die angesprochenen Korrekturen der Temperaturzeitreihe betreffen auf dem Hohen Peißenberg den Zeitraum von Messbeginn (1781) bis 1900“, schreibt die Pressestelle. Weil es für Gesamt-Deutschland erst ab dem Jahr 1881 systematische Wetterbeobachtungen gibt, werte der DWD die klimatische Entwicklung auch erst ab diesem Jahr aus. Es wurden also lediglich 19 Jahre korrigiert. Inzwischen liegen seitdem also Messergebnisse aus mehr als 122 Jahren vor, für die diese Korrekturen nicht vorgenommen wurden.

