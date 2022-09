Was die VHS Peißenberg im Herbst und im Winter bietet

Das neue Programm ist da

Die Volkshochschule Peißenberg bereitet sich darauf vor, „in der neuen Normalität zu arbeiten“, so deren Leiterin Mechthild Merz bei der Vorstellung des Programms für das Wintersemester.

Peißenberg – Nach den Corona-Turbulenzen im Unterrichtswesen werde es wieder mehr Präsenzkurse geben, „natürlich unter Einhaltung der jeweils aktuellen Hygieneverordnungen“.

Nach Feststellung von Merz wollen die Kursteilnehmer den klassischen Unterricht vor Ort. Bei Vorträgen sehe es etwas anders aus. Bei diesen würde immer häufiger das Online-Angebot gebucht. Rund 200 Präsenzkurse und 55 Online-Angebote – 90 davon sind heuer neu – umfasst das Programm des Wintersemesters, für das man sich ab sofort anmelden kann.

Das Schwerpunktthema lautet „Verbraucherbildung – fürs Leben lernen“. Es werden Kurse „rund um all die Themen angeboten, die Verbraucher in der heutigen Zeit beschäftigen“, so Merz. Dazu gehören nicht nur das Investieren in Aktien und die Wahl der Rentenversicherung, sondern auch das klimagerechte Wohnen, das plastikfreie Leben und die Technik der Elektrofahrzeuge. Auch der Umgang mit dem Internet wird immer wichtiger. „Meine digitale Spur im Internet“ informiert darüber, wie man seine persönlichen Informationen schützen kann.

Breiten Raum nehmen wieder die Sprachen ein, die laut Merz meist aus privatem Interesse gelernt werden. Englisch liege vorne, auch Italienisch und Französisch seien sehr gefragt. Für alle, die sich für die Partnerschaft mit Saint Brevin-les-Pins interessieren, gibt es einen „französischen Abend“.

Merz weist darauf hin, dass es bei Sprachkursen wichtig ist, die bereits vorhandenen Sprachfähigkeiten richtig einzuschätzen, um die geeignete Stufe zu wählen. Einstufungstests finden sich unter „vhseinstufungstest.de“.

Die VHS Peißenberg will laut Merz mit ihrem Angebot alle Altersgruppen erreichen. Es beginnt beim „Märchen-Qigong“ für Vierjährige und reicht bis zum „Essen gegen das Vergessen“, das sich mit Demenz beschäftigt. Laut Merz gibt es unter den Kursteilnehmern „relativ wenig Junge“ bis zum Alter von 45 Jahren. Die über 60-Jährigen stellen hingegen fast 40 Prozent der Teilnehmer, der mittlere Altersbereich rund ein Drittel. Das Programmheft liegt am 17. September der Heimatzeitung bei und ist ab diesem Tag auch an den üblichen Auslagestellen erhältlich. Weitere Informationen über das Programm stehen auf den Websites „vhs.peissenberg.de“ und „vhs-pfaffenwinkel.de“.

Kursinteressenten

können sich online über die Internetseiten, per E-Mail an „vhs@peissenberg.de“, telefonisch unter 08803/690-400, wo auch eine Beratung möglich ist, oder persönlich in der Geschäftsstelle im Rigi-Center anmelden. Diese ist von Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Alfred Schubert