Neue Attraktion für die „Rigi Rutsch‘n“: Mit Fleiß und Schweiß zu neuer Stollensauna

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Haben mit viel Eigenleistung und im Schweiße ihres Angesichts die neue Stollensauna in der Rigi-Rutsch’n gebaut: (v.l.) Hannes Meyer, Thomas Kranebitter, Maximilian Palm, Richard Eichberger, Timo Langer (2.v.r.) und Stefan Dinjel (r.). Verwaltungsleiterin Karin Hosse (4.v.r.) und den Vorstand der Gemeindewerke, Stefan Ziegler (3.v.r.), freut es. Gronau Arbeiten wurden während des Betriebs gemacht Inzwischen werden Getränke und kleine Speisen angeboten © EMANUEL GRONAU

In rund 1000 Arbeitsstunden hat das Team der Peißenberger „Rigi-Rutsch’n“ eine neue Stollensauna gebaut. Diese wurde kurz vor Weihnachten in Betrieb genommen. Die Resonanz bei den Gästen ist gut.

Peißenberg – Es duftet nach frischem Holz, und es ist heiß. Die Steine auf dem Saunaofen neben dem Eingang strahlen Hitze aus. Als Hannes Meyer, der Leiter des Bäderbetriebs, eine Kelle Wasser über die Steine schüttet, zischt und dampft es. Normalerweise ist die neue Stollensauna in der „Rigi-Rutsch’n“ am Morgen um diese Zeit noch nicht aufgeheizt, doch für das Pressefoto wurde der Ofen schon etwas früher auf Temperatur gebracht. Irgendwie passt die schweißtreibende Hitze zur Arbeitsleistung der Männer, die auf den neuen Holzbänken dort sitzen: Die meisten haben im Schweiße ihres Angesichts und mit Tatkraft dafür gesorgt, dass aus der ehemaligen kleinen Biosauna die große neue Stollensauna wurde. Im September fingen sie mit dem Umbau an, am 23. Dezember konnte die neue Sauna für Gäste geöffnet werden.

Bis es soweit war, galt es einige Hürden zu überwinden, wie Thomas Kranebitter erzählt, der beim Umbau federführend war: „Das erste Problem war ein großer Betonsockel, der komplett entfernt werden musste.“ Es kostete viele Stunden und es wurde gutes Werkzeug benötigt, um den Sockel abzutragen. Insgesamt haben die Männer, die alle im Sauna- und Bäderbetrieb der „Rigi-Rutsch’n“ tätig sind, rund 1000 Stunden an der neuen Stollensauna gearbeitet. Bis auf die Fliesen und die Elektrik – dabei gab es Hilfe von den Gemeindewerken – haben sie alles selber und während des laufenden Betriebs gemacht und dadurch viel Geld eingespart.

Arbeiten wurden während des Betriebs gemacht

Ohne diesen Einsatz wäre es wohl nichts geworden mit der neuen Sauna. Laut Verwaltungsleiterin Karin Hosse lagen die ersten Kostenvoranschläge, die für den Bau der Stollensauna eingeholt worden waren, bei rund 150 000 Euro, was den finanziellen Rahmen gesprengt hätte. Wie Stefan Ziegler, der neue Vorstand der Peißenberger Gemeindewerke sagt, sei wegen der Eigenleistung nur rund die Hälfte dieser Kosten angefallen. Er freut sich über diese Eigeninitiative: „Da gehören viele Fähigkeiten und viel Herzblut dazu“, sagt er. Das Material, das die Männer in den vergangenen Monaten verbaut haben, hat etwa 33 000 Euro gekostet.

„Wir sind stolz darauf, dass wir so gut wie alles selber machen konnten“, sagt Meyer. Die Arbeit habe noch einen angenehmen Nebeneffekt gehabt: „Sie hat uns als Team zusammengeschweißt.“

25 Gäste passen in die neue Stollensauna, die durch das grob geschliffene Halbrundholz an einen Stollen erinnert. Der Eingang wird noch nach der Art eines Stolleneingangs gestaltet. Die neue Sauna käme bei den Besuchern gut an, sagt Meyer. Überhaupt sei die Sauna in den Weihnachtsferien sehr gut besucht gewesen. „Im Schnitt waren es 100 Leute pro Tag“, sagt Meyer.

Inzwischen werden Getränke und kleine Speisen angeboten

Die Gäste kämen inzwischen zum Beispiel aus München und Oberammergau nach Peißenberg, weil viele Saunen im Umland geschlossen haben. Mittlerweile kommen auch Frauen aus anderen Städten und Gemeinden zum Frauentag, der immer dienstags ist, in die „Rigi-Rutsch’n“, weil an diesem Tag nur Frauen Zutritt haben. Dieses Angebot soll weiter aufrecht erhalten werden, dazu müssten es auf Dauer aber mehr Frauen nutzen.

Inzwischen werden verschiedene Getränke und kleine Speisen wie Debrecziner und Wiener, ab und zu Suppen und Brote mit veganem Aufstrich angeboten. Auch dieses Angebot werde gerne wahrgenommen, sagt Meyer.

Als nächste Aktion steht noch der Umbau der Niedrigtemperatursauna zur Biosauna an, in der Platz für zwölf bis 13 Saunagäste ist.

Sauna-Event

Am Samstag, 14. Januar, findet von 20 bis 23.45 Uhr das nächste Sauna-Event in der „Rigi-Rutsch’n“ statt. Die Saunagäste erwartet Musik aus den 1980-er und 1990-er Jahren mit DJ Howie und, wenn noch vorhanden, Gulaschsuppe, Chili con Carne und veganes Chili sin Carne.

Viel Lärm um die Stille Eigentlich wollte Hannes Meyer, der Leiter des Bäderbetriebs, dazu beitragen, dass die gestressten Gemüter nach all der Weihnachtshektik wieder ein bissl zur Ruhe kommen. Deswegen erhöhte er in der besonders staden Zeit zwischen den Jahren die Anzahl der stillen Aufgüsse in der Blockhaussauna. Es sollte mehr Aufgüsse geben, bei denen die Saunagäste schweigen, als solche, bei denen es nicht mucksmäuschen still sein muss. So waren von den acht Aufgüssen, die täglich in der Blockhaussauna angeboten werden, sechs still. Doch diese Idee sei nicht gut angekommen, sagt Meyer. Es habe 40 Beschwerden an nur drei Tagen gegeben. Damit der Protest gegen die stillen Aufgüsse nicht noch lauter wurde, wurde der Versuch am vierten Tag abgebrochen. Nun halten sich die Zahl der stillen und die Zahl der nicht-stillen Aufgüsse wieder die Waage und es ist ruhig geworden um den Lärm um die Stille beim Aufguss. Kathrin Hauser