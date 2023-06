Modellbau mit der CNC-Fräse im Bahnhof in Peißenberg

Von: Bernhard Jepsen

Daumen hoch für 40 Jahre MBC Pfaffenwinkel: (v.l.) Stephan Glück, Jan Geldsetzer, Martin Gesche, Frank Zellner, Fabian Echter, Igor Zivkovic und Lutz Lehner. 2011 hing die Zukunft der Clubanlange am seidenen Faden © jepsen

Mit einem Tag der offenen Tür hat der Modellbahnclub Pfaffenwinkel (MBC) sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Der Verein konnte den Besuchern nicht nur seine Clubanlage präsentieren, sondern auch historische Eisenbahn- respektive Schaltwerktechnik.

Peißenberg – Es ist schon beeindruckend, was der MBC in vier Jahrzehnten auf die Beine gestellt hat. Highlight ist sicherlich die im Obergeschoss des ehemaligen Bahnhofgebäudes untergebrachte Clubanlage. Sie zeigt einen H0-Nachbau der Bahnstrecke Weilheim-Peißenberg im Zustand Ende der 1960er Jahre – also in einer Zeit, als in der Marktgemeinde noch Kohle abgebaut wurde. Die Anlage ist mit ihrer gestalterischen Detailtreue und ihrer digitalen Steuerungstechnik ein Paradebeispiel für professionellen Modellbahnbau. Der hohe Qualitätsanspruch ist im MBC seit jeher fest verankert.

1988 ist der Modellbahnclub eingezogen

Seit dem Einzug ins ehemalige Bahnhofsgebäude im Jahr 1988 wird fleißig an der Anlage gebaut. Wie viele Arbeitsstunden bereits investiert wurden, dazu gibt es vom Verein keine konkrete Aussage: „Darüber wird nicht Buch geführt. Die Antwort könnte Teile der Gesellschaft eventuell verunsichern“, scherzt Schatzmeister Jan Geldsetzer. Vom rein technischen Modellbau haben sich die Tätigkeiten inzwischen mehr auf die Landschaftsgestaltung und den computergesteuerten Nachbau von Originalgebäuden mittels CNC-Fräse wie dem ehemaligen BayWa-Gebäude am Weilheimer Bahnhof verlagert.

Natürlich soll die Anlage irgendwann einmal fertiggestellt sein. Aber der Verein gibt sich keine zeitlichen Vorgaben. „Der Weg ist das Ziel“, sagt MBC-Vorsitzender Martin Gesche.

Der Modellbahnclub Pfaffenwinkel hat sein Schicksal in den zurückliegenden vier Jahrzehnten immer selbst in die Hand genommen. Schon bald nach dem Einzug in den Bahnhof hat man damit begonnen, Modulanlagen zu bauen. Die sollten ein zweites Standbein sein und den Verein am Leben halten, falls man als Mieter aus dem Bahnhof hätte ausziehen müssen.

2011 hing die Zukunft der Clubanlage am seidenen Faden

2011 hing die Zukunft der Clubanlage dann tatsächlich am seidenen Faden. Die Deutsche Bahn hatte den Bahnhof zur Versteigerung ausgeschrieben. Auch der MBC gab ein Angebot ab und erhielt tatsächlich in der zweiten Runde den Zuschlag. Seitdem ist der Modellbahnclub stolzer Eigentümer eines zwar ausrangierten, aber doch echten Bahnhofs – übrigens sehr zur Freude der Gemeinde.

„Der Bahnhof ist eine tolle Visitenkarte für Peißenberg“, lobte Bürgermeister Frank Zellner beim Tag der offenen Tür: „Das Gebäude ist ganz toll hergerichtet. Der Verein hat ehrenamtlich viel investiert. Das wissen wir sehr zu schätzen.“ Das Bemerkenswerte: Der MBC stemmte den Kauf und die Sanierung ohne kommunale Zuschüsse.

Der Erwerb des Bahnhofs hat das Tätigkeitsspektrum des MBC deutlich erweitert. Der ehemalige Wartesaal ist heute eine Modellbahnwerkstatt. Und das alte Schalthäuschen gibt Einblick in die technische Eisenbahnhistorie. Ebenso wie das südlich am Bahnhof angrenzende Freigelände.

Original Signal wurde aufgestellt

Dort wurde ein Original-Signal aufgestellt, das früher vor der Einfahrt in den Peißenberg Bahnhof aus Richtung Schongau kommend stand. Auch zwei über 100 Jahre alte Gleisstränge sind ausgestellt. Ein Schienenteil stammt aus dem früheren Peißenberger Lokschuppen. „Wir erhalten hier ein Stück Kultur. Es bleiben hier viele Passanten stehen. Das Ensemble sorgt für Aufmerksamkeit“, erklärt Gesche stolz: „Wir wollen einen Teil der Signal- und Stellwerktechnik der Nachwelt erhalten.“ Da hilft es natürlich, dass der MBC Mitglieder hat, die im Berufsleben bei der echten Bahn tätig sind oder waren.

Die Vermittlung der Eisenbahnhistorie ist inzwischen ein großes Anliegen des Vereins: „Es ist zum reinen Modellbau mehr dazu gekommen. Das hätte vermutlich vor 40 Jahren auch niemand gedacht“, sagt Gesche.

Der Vorsitzende würde sich eine stärkere Verzahnung mit dem Bergbaumuseum am Tiefstollen wünschen: „Das wäre eine super Ergänzung. Denn über den Wegtransport der Kohle mit der Bahn erfährt man im Museum wenig.“

