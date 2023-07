Peißenberg: „Monument des Bergbaus“ ist zurück

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Enthüllten den Bronze-Bergmann: (v.l.) Rainer Schwinghammer, Leonhard Alt und Frank Zellner. © jepsen

Peißenberg hat seinen Bergmann wieder. Gemeint ist die Bronze-Statue, die einst an der Einfahrt zum Zieglmeierschacht die Bergleute begrüßte. Mit dem Verkauf des früheren BHS-Büroturms war die lebensgroße Plastik von der Bildfläche verschwunden. Nun wurde sie als „Dauerleihgabe“ zur Verfügung gestellt.

Peißenberg – Petrus muss irgendwann einmal ein Bergmann gewesen sein. Wie sonst ist es zu erklären, dass ausgerechnet in dem Moment die Sonne durch den wolkenverhangenen Himmel schien, als vor dem Bergbaumuseum die Bergmann-Statue feierlich enthüllt wurde. Die Zeremonie war ein Hochamt für die zahlreich anwesenden Bergbaumuseumsfreunde und Mitglieder des Knappenvereins.

Plastik aus dem Jahr 1927

Die vom Augsburger Künstler Fritz Koelle 1927 geschaffene 1, 75 Meter große Plastik lag die vergangenen Jahre in einer Garage von Rainer Schwinghammer in Oberhausen herum. Der Bauunternehmer hatte 2015 den früheren BHS-Büroturm gekauft und damit auch den Bronze-Bergmann. Zwar gab es zwischen der Gemeinde und der BHS einen Vertrag, dass die Figur bei einem Verkauf der Liegenschaft in kommunale Hände übergehen sollte. Doch der Kontrakt wurde nur „einseitig“ unterschrieben, wie es dem Vernehmen nach heißt. Wie der Vorsitzende des Vereins der Bergbaumuseumsfreunde, Leonhard Alt, in seiner Festrede erklärte, habe es nun gerade mal eine Viertelstunde gedauert, bis man sich mit Schwinghammer bezüglich einer kostenlosen Dauerleihgabe geeinigt habe. Dafür erhielt der Bauunternehmer großes Lob.

Für den ein oder anderen Mitarbeiter der Rathausverwaltung dürfte das allerdings wie Hohn geklungen haben. 2017 haben nämlich Gemeindevertreter mit Schwinghammer bezüglich der Herausgabe des Bergmanns verhandelt – ohne Erfolg. Nach knapp anderthalb Jahren brach man die Bemühungen ab. Zum Hintergrund: Der Umbau des BHS-Büroturms verlief alles andere als reibungslos. Schwinghammer und die Gemeinde gerieten in Streit – vor allem als der Bauträger in den Plänen ausgewiesene Gewerbeeinheiten als Wohnungen verkaufte. Das Landratsamt drohte den arglosen Käufern damals sogar eine Nutzungsuntersagung an – zu der es aber schlussendlich nicht kam. Warum Schwinghammer die Figur nun doch rausrückte? Auf Nachfrage der Heimatzeitung erklärte der Unternehmer, dass er mit den nun verhandelnden Personen (unter anderem Alt) sofort auf gleicher Wellenlänge gelegen sei: „Das war vorher nicht der Fall“, so Schwinghammer.

Der Bergmann sollte eigentlich erst beim geplanten Museumsfest präsentiert werden. Schließlich muss noch ein tragfähiges Fundament errichtet werden. Bei der Enthüllungszeremonie wurde die Figur, die laut Bürgermeister Frank Zellner ein „Monument des Bergbaus“ ist, provisorisch auf einer Palette an ihrem künftigen Standort am Museumseingang platziert – vor einer schmucklosen Holzwand. Ob die Figur dort ihre Aura entfalten kann? „Wir haben verschiedene Standorte geprüft“, erklärt Zellner auf Nachfrage. Die Statue sei von der Tiefstollenhalle aus gut zu sehen – „und es war der Wunsch der Museumsfreunde, sie dort zu platzieren.“

Neuer Besucherpavillon

Die Holzwand gehört übrigens zum neuen Besucherpavillon, der von Zellner als „erweiterter Aufenthalts- sowie Empfangs- und Kommunikationsbereich“ beschrieben wurde. Die kirchliche Segnung des zu 90 Prozent aus EU-Fördertöpfen finanzierten Rundbauwerks (mit den Ausmaßen des früheren Zieglmeierschachts) war eigentlich das Hauptereignis der Feierstunde. Leonhard Alt sprach von einem „kunstvollen und edlen Gewerk, das sich hervorragend in das Ensemble am Tiefstollen einfügt“.

Doch dazu gibt es auch andere Meinungen. Hinter vorgehaltener Hand wird von mehreren Seiten kritisiert, dass zumindest von der Tiefstollenhalle aus die Sichtachse zum Stolleneingang verbaut worden ist. Kleiner Trost: Bald wird man in der Sichtachse zumindest den Bergmann bewundern können.

„Der Pavillon ist sehr gelungen. Er passt einfach“, erklärte Knappenvereinschef Rudi Hochenauer bei der Feierzeremonie. Verbaute Sichtachse zur Stollenöffnung hin oder her: Zumindest im historischen Kontext liegt Hochenauer mit seiner Aussage richtig. Früher standen neben dem Stolleneingang tatsächlich Zweckbauten, nämlich links eine Schmiede und rechts eine Essenskantine. Als Beleg dafür hat Hochenauer in seinem Archiv ein Bild gefunden, das vermutlich aus der Zeit um 1900 stammt.

