Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen: 18-Jähriger tot

Von: Boris Forstner

Der junge Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Peißenberg – Bei einem Unfall auf der Peißenberger Umgehungsstraße ist in der Nacht zu Sonntag ein 18-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis gestorben.

Peißenberg - Wie die Weilheimer Polizei berichtet, fuhr gegen 22.55 Uhr eine 29-jährige Peitingerin mit ihrem Fiat 500 aus Richtung Hohenpeißenberg kommend auf der B 472 nach Peißenberg. An der Ausfahrt Peißenberg-West wollte sie links in die Schongauer Straße einbiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 18-Jährige prallte gegen die Fahrzeugfront und starb nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Schaden beträgt 7000 Euro

Die 29-Jährige musste leicht verletzt ins Krankenhaus Schongau transportiert werden, ihre beiden Mitfahrer aus Peißenberg blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro.

Neben zwölf Einsatzkräften der Feuerwehr Peißenberg befanden sich zwei Notärzte und zwei Besatzungen des Rettungsdienstes an der Unfallstelle. Der Verkehr musste für etwa vier Stunden durch die Straßenmeisterei Weilheim umgeleitet werden.

Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und bei den Fahrzeugführern eine Blutentnahme durchgeführt.

