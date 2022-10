Mutter lässt Schulkinder wegen Testpflicht daheim: Fast geht sie dafür ins Gefängnis

Alexandra Drommeter bei der von ihr zelebrierten Übergabe des Bußgelds. © ug

Da ihre Kinder wegen Masken- und Corona-Testpflicht der Schule fernblieben, handelte sich eine Peißenbergerin Ärger ein. Eine Haftstrafe stand bereits im Raum.

Peißenberg – Ein uniformierter Polizist, eine Frau, dazwischen auf dem Tisch ein Trauergesteck, von dem eine große Eule ihre Augen auf Geldscheine gerichtet hat, die die Seiten wechseln: Spaziergänger, die dieser Tage an der Peißenberger Knappenkapelle vorbeiliefen, wunderten sich über diese skurrile Szenerie. Doch was hier passierte, war ein offizieller Akt im Namen des Staates, denn Alexandra Drommeter hatte gebeten, ein Bußgeld, das sie zahlen musste, an diesem Ort zu übergeben. Ein verständiger Polizist hatte dem ungewöhnlichen Vorgehen zugestimmt.

Angefangen hatte die Akte Drommeter mit der Einführung von Test- und Maskenpflicht in den Schulen. „Die Nasenschleimhäute sind mir heilig, meine Kinder haben so viele Probleme damit“, sagt die 42-Jährige, als sie erläutert, warum sie für ihre Tochter und ihren Sohn Coronatests verweigerte. „Außerdem sind die Tests nicht aussagekräftig“, ist Drommeter überzeugt.

Kinder in privater Lerngruppe untergebracht

Auch hatte sie Bedenken, dass vor allem ihr Sohn, der eine Konzentrationsschwäche hat, zu wenig Sauerstoff mit einer Maske bekomme. Letztendlich entschied die Mutter, ihre Kinder in einer privaten Lerngruppe von einer Lehrerin in Elternzeit beschulen zu lassen. „Das klappte super“, erklärt sie. In der Schule waren die Kinder durch eine Ärztin krankgeschrieben.

Doch irgendwann fehlte das Attest, die Schule, später das Jugendamt und das Landratsamt schalteten sich ein. Denn die Schulpflicht wurde verletzt. „Irgendwie hat sich das dann verselbstständigt“, gesteht Drommeter, nicht alle Briefe beachtet zu haben: „Es war mir einfach alles zu viel, der Druck zu groß.“

Dann verpasste sie die Frist, um einen Einspruch einzulegen. „Ich war wenig motiviert, da ich dachte, ich verliere eh und dann hab ich es einfach vergessen“, blickt sie auf die damalige Situation zurück. Doch schließlich hieß es: Zahlen oder Erzwingungshaft.

Eigentlich wollte sie die Haft antreten

Drommeter wollte erst ins Gefängnis, entschied sich dann aber doch dagegen – ihrer herzkranken Mutter zuliebe und aus Angst, für die Kinder könnten Nachteile entstehen. Doch das Geld einfach so zu überweisen, das widerstrebte der Peißenbergerin: „Ich wollte eine symbolische Geste als Genugtuung für mich.“

Mit Matthias Kluge hatte sie einen sehr verständnisvollen Sachbearbeiter bei der Weilheimer Polizei. Er ließ sich auf Drommeters Wunsch ein. Gemeinsam mit einem Kollegen kam er zu Fuß den Weg zur Kapelle, nahm die 100 Euro Bußgeld plus 37 Euro Gebühren entgegen, füllte die zugehörigen Formulare vor Ort aus. Das Gesteck mit einem Band, auf dem eine Widmung für Kinder steht, die „in den Tod getrieben wurden dank Corona-Politiker“, nahm der Beamte dann aber nicht mit. Drommeter will dafür nun eine geeignete Stelle finden – vielleicht bei einer offiziellen Behörde in München.