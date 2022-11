Nach Anwohnerprotesten: Gemeinde Peißenberg bessert bei Straßenbeleuchtung nach

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Die Beleuchtungsstärke an der Böbinger Straße und entlang der Ortsdurchfahrt in Peißenberg wurde merklich reduziert (Symbolbild). © dpa

Na, es geht doch: Nachdem im Jahr 2020 die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgerüstet worden war, gab es von Anwohnern an der Böbinger Straße und entlang der Ortsdurchfahrt in Peißenberg wegen der ihrer Meinung nach zu hellen Beleuchtung massive Proteste. Nun wurde die Beleuchtungsstärke merklich reduziert.

Peißenberg – LED-Beleuchtung ist nachhaltig, weil energiesparend. Daran gibt es keinen Zweifel. Doch als 2020 entlang der Ortsdurchfahrt und an der Böbinger Straße die Straßenbeleuchtung von den Gemeindewerken im Auftrag des Markts umgestellt wurde, gab es Ärger. Viele Fassaden und private Gärten wurden von den LED-Lampen taghell angestrahlt, was bei manchen Hausbesitzern für großen Unmut sorgte.

Nachbesserungen am Einstellwinkel der Lampenfassungen brachten kleine Verbesserungen. Eine an der Hauptstraße ansässige Familie zog dennoch vor Gericht. Das Verfahren läuft noch. Von Seiten der früheren Gemeindewerksleitung hieß es, dass eine nachträgliche Dimmung technisch und aus Verkehrssicherungsgründen nicht möglich sei. Die Lichtplanung habe sich an den DIN-Vorgaben orientiert. Dem Vernehmen nach war aber wohl auch die juristische Auseinandersetzung ein Grund für die Zurückhaltung der Gemeindewerke. Es sollte erst das Urteil abgewartet werden.

Alle 160 Lampen wurden nachjustiert

Doch im Zuge der Planungen für die Umstellung aller Straßenlampen im Ortsgebiet auf LED-Technik, die von Dominik Böhlein von der „Energievision Franken“ konzeptionell ausgearbeitet werden, wurde der erste Umrüstungsabschnitt noch einmal unter die Lupe genommen. In die Begutachtung flossen auch die von der Bayerischen Staatsregierung erlassenen Vorgaben zur Energieeinsparung ein.

Das Ergebnis: Die Beleuchtungsstärke kann sowohl in der Hauptnacht- als auch in der Halbnachtschaltung nach 22 Uhr reduziert werden. Auf einem Teilabschnitt der Böbinger Straße sowie am Parkplatz an der „Rigi-Rutsch’n“ wurden daraufhin mehrere Lampen probeweise gedimmt, was durch eine Umprogrammierung an der Steuerungstechnik geschah. Die Resultate brachten das gewünschte Ergebnis, so dass man sich entschloss, alle 160 Lampen nachzujustieren, die im Jahr 2020 umgerüstet worden waren.

Auch Bürgermeister Frank Zellner ist mit dem Resultat zufrieden. Es sei darum gegangen, erklärte der Rathauschef, die Belange der Verkehrssicherheit, der Energieeinsparung und die Interessen der Anwohner in Einklang zu bringen.

Die Lichtemissionen und das durch Reflexion erzeugte Streulicht hätten sich deutlich reduziert, so Zellner. Auch energetisch werde die Nachrüstung einen spürbaren Effekt haben: „Bis März werden wir über den Winter eine Einsparung von rund 9400 Kilowattstunden haben“, kündigte der Bürgermeister an.

Anwohner geben positive Rückmeldung

Von den Anliegern habe es bereits positive Rückmeldung auf die Änderung gegeben. Auch mit der Kläger-Familie will Zellner noch einmal das Gespräch suchen: „Ich will nicht warten, bis irgendwann ein Urteil vorliegt.“

Der Bürgermeister spricht im Zusammenhang mit der ersten Umrüstungsphase von einem „Lernprozess“. Die LED-Umstellung für den gesamten Ort soll nun wesentlich bürgerfreundlicher und geräuschloser ablaufen – soll heißen: Es soll genauer auf die einzelnen Strahlwinkel geachtet werden.

Um nicht Häuserfassaden oder Gärten auszuleuchten, sondern nur die Straßen und Gehwege, müssen laut Zellner notfalls auch Masten ausgetauscht werden: „Ich will keinen Ärger mit den Anliegern“, betont der Bürgermeister.

Die Planung für die Umrüstung wird im kommenden Jahr abgeschlossen sein. 2024 soll dann das gesamte Ortsgebiet auf LED-Straßenbeleuchtung umgestellt sein. Vom Bund liegt die Förderzusage bereits vor, vom Freistaat Bayern dagegen noch nicht. „Darauf warten wir noch“, so Zellner.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.