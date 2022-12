Eine „Watschn“, kein Weltuntergang: Kreistag nimmt Bürgerwillen zu Krankenhaus-Zukunft an

Von: Katrin Kleinschmidt

Der Ausgang des Bürgerentscheids zur Zukunft der Krankenhäuser in Weilheim und Schongau war im Kreistag Thema. © Hans-Helmut Herold

Der Bürgerwille ist klar – und er muss berücksichtigt werden. Da ist sich der Kreistag nach dem Bürgerentscheid zur Zukunft der Krankenhäuser einig. Die Lokalpolitiker schlagen versöhnliche Töne an. Landrätin Andrea Jochner-Weiß will den neuen „Auftrag“ gar „mit Herzblut“ umsetzen.

Peißenberg – Die Tische waren weihnachtlich geschmückt, gebrannte Mandeln standen in Gläsern bereit, daneben lagen Lebkuchen. Für seine Adventssitzung hatte es sich der Kreistag gemütlicher gemacht als sonst. Sie fand nicht in der Tiefstollenhalle, sondern im Gasthof „Zur Post“ in Peißenberg statt. Feierlich ging’s aber – zumindest im öffentlichen Teil – nicht wirklich zu.

Der Ausgang des Bürgerentscheids zur Zukunft der Krankenhäuser in Weilheim und Schongau beschäftigt die Lokalpolitik, regt zum Jahresende zum Nachdenken an. Die Mehrheit der Menschen im Landkreis – rund 66 Prozent – möchte kein Zentralklinikum. Und hat damit den Beschluss des Kreistags von November 2021 kassiert.

Bürgerentscheid zur Zukunft der Krankenhäuser: Kein Tagesordnungspunkt

Auf der Tagesordnung hatte das Thema trotz der Aktualität nicht Einzug gehalten. Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) wollte lediglich unter dem Punkt „Allgemeine Informationen“ ein paar Worte dazu sagen. Doch die AfD kam ihr zuvor, reichte einen schriftlichen Antrag ein, um eine kurze Aussprache zum Thema als Tagesordnungspunkt aufzunehmen. „Grund dafür ist, dass es ein veritables politisches Erdbeben war“, erläuterte Rüdiger Imgart den Antrag seiner Fraktion.

Man könne die Entscheidung der Bürger nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen, „ohne klar zu machen, dass wir den Schuss gehört haben“. Das Gremium stimmte mehrheitlich dafür, den Punkt auf die Tagesordnung zu setzen – und erntete Kopfnicken von einigen der rund zehn Besucher. Einer davon machte seine Meinung mit seiner Kleidung deutlich: „Stopp“ stand auf dem strahlend weißen T-Shirt, darunter „Zurücktreten!!“

Peter Erhard gibt offen zu, dass er auf ein „Nein“ gehofft hatte. © Emanuel Gronau

Davon sprach von den Verantwortlichen keiner. Stattdessen waren besänftigende Worte zu hören. „Dieser Entscheid ersetzt einen Kreistagsbeschluss. Es ist wichtig, dass wir ihn umsetzen“, schlug Jochner-Weiß neue Töne an. Am 30. Januar soll es einen Termin unter anderem mit dem Aufsichtsrat sowie Prof. Norbert Roeder, der das Gutachten zu den Krankenhäusern erstellt hatte, geben. Es müsse nun die Situation neu bewertet werden. Sie werde den Auftrag der Bevölkerung nun so weiterverfolgen, wie sie auch den Kreistagsbeschluss „verfolgt habe“, sagte die Landrätin. Mehr noch: „Ich werde mit Herzblut versuchen, ihn zu erfüllen“ – doch es werde „eine Herkulesaufgabe“.

Manuel Neulinger fordert eine „ausgereifte Bürgerbeteiligung“. © Emanuel Gronau

Neben Jochner-Weiß bemühten sich mehrere Kreistagsmitglieder, den Bürgern die Hand zu reichen. Imgart befand, dass das Bürgerbegehren „zum richtigen Zeitpunkt kam“. Da Gesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt hat, die Finanzierung von Krankenhäusern neu zu gestalten, könne sich die Situation verändern. Nun habe man Zeit, das zu prüfen.

Markus Bader sieht Ausgang des Bürgerentscheids als „Watschn“ für Kreistag

Markus Bader (SPD) bezeichnete den Ausgang des Bürgerentscheids als „Watsch’n“ für den Kreistag. „A Watsch’n tut oft weh, aber sie ist kein Weltuntergang“, befand er. Er lobte seine Vorredner dafür, „dass hier nicht nachgetreten wird“ – konnte sich dann aber nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass die Kommunikation, wohl von Seiten des Landratsamtes und der Krankenhaus GmbH, vor dem Entscheid „vielleicht etwas unglücklich“ war. Zudem erinnerte Bader daran, dass mehrere Kreisräte einst darum gebeten hatten, die Entscheidung zur Krankenhaus-Zukunft ein paar Monate zu vertagen, weil in der entscheidenden Sitzung viele Kreistagsmitglieder gefehlt hatten und das Gutachten erst zwei Tage zuvor vorgelegen hatte. Das Ansinnen war damals abgewiesen worden.

Bader servierte nun den nächsten Vorschlag: „Vielleicht sollten wir überlegen, eine neue Struktur in die Beratung zu bringen“, sagte er. Über die Zukunft des Krankenhauses könnte beispielsweise eine Strategiegruppe oder ein Sonderausschuss vorberaten, in dem auch Bürger sitzen könnten.

Wunsch nach mehr Transparenz und Kommunikation

Überhaupt wurde bei den Wortmeldungen viel über Kommunikation und Transparenz gesprochen. Katharina von Platen (Grüne) bemängelte, dass die Krankenhaus GmbH im Vorfeld des Bürgerentscheids zu wenig die sozialen Medien genutzt hatte, um die Menschen zu erreichen. Susann Enders (Freie Wähler) kündigte an, dass ihre Fraktion abermals einen Antrag stellen wird, damit Krankenhaus-Aufsichtsratssitzungen künftig öffentlich sind. „Das bringt die größtmögliche Transparenz.“

Michael Asam (SPD) beobachtete, dass nun einige Kreistagsmitglieder versuchten, „möglichst viele Bürger mitzunehmen“. Er erinnerte daran, dass die Entscheidung einst aufgrund des vorliegenden Gutachtens getroffen worden war – und auch künftig aufgrund von vorliegenden Informationen getroffen werden muss.

Kreisräte wollen nach vorne blicken

Auch Peter Erhard verteidigte den Kreistagsbeschluss. „Mir wäre es lieber gewesen, er wäre mit Nein ausgegangen“, sagte das CSU-Kreistagsmitglied über den Bürgerentscheid. „Ich mache da kein Geheimnis draus, andere schon.“ Der Blick nach vorn sei nun wichtig.

Das unterstrich auch Manuel Neulinger (Grüne). „Wir haben damals die Entscheidung getroffen, weil wir davon überzeugt waren, dass es die Richtige ist“, sagte er. „Es geht uns allen darum, dass wir hier im Landkreis eine gute, vielleicht bessere Gesundheitsversorgung haben.“ Es müsse eine „ausgereifte Bürgerbeteiligung“ geben und es brauche eine „fundierten Grundlage“ für eine neue Entscheidung. „Wir müssen gemeinsam besprechen, was jetzt das gemeinsame Ziel ist.“

