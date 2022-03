Matthias Führler: Bergmann, Gewerkschafter und ein Sozialdemokrat

Auch dank Matthias Führler seit über 50 Jahren in Peißenberg: das Agfa-Werk © Gronau

Matthias Führler ist tot. Der Peißenberger Altbürgermeister starb im Alter von 91 Jahren. Kein Bürgermeister hat Peißenberg so geprägt wie er. Ein Nachruf.

Peißenberg – Der gebürtige Penzberger, der als Jugendlicher nach Peißenberg kam und zunächst auf einem Bauernhof eine Anstellung fand, ging mit 16 Jahren noch selbst zum Bergbau. Er engagierte sich bei der Gewerkschaft, als Betriebsrat und bei der SPD, ehe er als Gewerkschaftssekretär zur IG Bergbau ging. Bereits in dieser Funktion hatte er mit der Schließung der Bergwerke in Penzberg, Peiting und Peißenberg zu tun. Er half mit, dass sich Betriebe wie MTU, Siemens und Agfa in der Marktgemeinde ansiedelten, rund 1500 Menschen Arbeit boten und eine neue Perspektive gaben.

Nach zwölf Jahren als Marktgemeinderat wurde Führler 1972 zum Bürgermeister gewählt und war auch in dieser Funktion eng mit der Umstrukturierung befasst. 1990 schied Führler aus Altersgründen aus dem Amt und erlebte eine große Enttäuschung: Nicht sein Parteifreund Heinz Merk, der am gleichen Tag wie er, am 5. Januar, Geburtstag hatte, sondern Hermann Schnitzer von der CSU wurde zu seinem Nachfolger gewählt.

Matthias Führler: Der Peißenberger Altbürgermeister verstarb am Montag im Alter von 91 Jahren. © privat

Aus der Gemeindepolitik hielt sich Führler fortan zurück, die Geschehnisse indes verfolgte er aufmerksam. Sein politisches, soziales Engagement ging jedoch weiterer: ob beim Förderverein fürs Altenheim, beim Förderverein für die „Rigi Rutsch’n“ bei der SPD oder bei der Gewerkschaft. Obwohl schon Rentner, übernahm er den Vorsitz bei der Ortsgruppe Peißenberg der IG-BCE (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie).

Bis ins hohe Alter politisch engagiert

„Mein Vater war ein durchwegs sozial eingestellter Mensch, der es allen recht machen wollte“, so Führlers einziges Kind, Brigitte Ressler. Rührend und aufopferungsvoll habe er sich jahrelang um seine schwer erkrankte Frau Sieglinde gekümmert. „Das war eine Liebe, wie man sie selten findet.“ Erst als auch ihn die Kräfte nach und nach verließen, brachte er seine Frau ins Altenheim. 2018 zog Führler dann vom Haus an der Böhmerwaldstraße selbst ins Caritas-Altenheim. Seine Frau verstarb im Juli 2020.

Am öffentlichen Leben nahm Führler, der leidenschaftliche Schafkopfer, noch viele Jahre nach seiner Pensionierung teil, auf Gewerkschaftsempfängen zum 1. Mai war er ebenso dabei wie bei Mitgliederversammlungen der SPD, deren Ehrenvorsitzender er war. Er erhob nicht nur seine Stimme, sondern versuchte auch, konkret zu helfen: Zum Beispiel als die damalige SPD-Bürgermeisterin Manuela Vanni vor rund einem Jahrzehnt aus der SPD austrat, das Knappschaftskrankenhaus in Peißenberg geschlossen wurde oder als die Bundesknappschaft vor rund drei Jahren ihre Beratungsstelle in Peißenberg schloss.

Bis ins hohe Alter hielt Führler mit seiner Meinung nicht hinterm Berg, wenn er soziale Ungerechtigkeiten seitens der Wirtschaft oder der Politik anprangerte. Streitbar war Führler stets, nachtragend nie. Als Bürgermeister konnte er sich über Artikel „in den Medien“ kräftig echauffieren, damit war die Sache aber auch erledigt. Auch die Politik der Bundes-SPD in den vergangenen beiden Jahrzehnten stieß bei ihm nicht immer auf Zustimmung. Ihr den Rücken zu kehren, wäre für ihn jedoch nie in Frage gekommen.

In den vergangenen Monaten ging es Führler gesundheitlich zunehmend schlechter, wie seine Tochter berichtete, die seit mehr als einem Vierteljahrhundert Vorsitzende des AWO-Ortsvereins in Peißenberg ist. Führler hinterlässt neben seiner Tochter und deren Ehemann, zwei Enkel und einen Urenkel.