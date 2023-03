Nachwuchsabteilung boomt beim Alpenverein Peißenberg

Der Vorstand der Peißenberger DAV-Sektion, bestehend aus Hans Hornauer (l.) sowie (v.r.) Edith Staltmayer und Susanne Fabel ehrten Stefan und Melanie Guggemoos für ihr langjähriges Engagement. © gallmetzer

Die Coronazeit hat die Peißenberger Sektion des Alpenvereins hinter sich gelassen. Unzählige Touren und Kurse konnten 2022 stattfinden und die Mitglieder stehen hinter dem Verein: Deren Zahl hat sich mit 4353 trotz Pandemie nicht großartig verändert.

Peißenberg – Rund 40 Mitglieder kamen zur Mitgliederversammlung. Zu Beginn zählte die stellvertretende Vorsitzende Susanne Fabel viele vergangene Veranstaltungen auf. Neben zwei Vorführungen von Kinofilmen gab es mehrere Vorträge, die zum Bedauern der Organisatoren schlechter angenommen wurden als erwartet. Erfreulich war die Beteiligung bei der Bergmesse. Das Ferienprogramm und ein Klettertag mit ukrainischen Kindern kamen ebenfalls gut an. Dann waren da natürlich noch eine Menge Wanderungen, Skitouren, Kletterausflüge und sonstige gemeinsame Aktivitäten, die die Gemeinschaft des Alpenvereins ausmachen. „Es sind zu viele Touren, als dass man alle durchgehen könnte“, begründete Fabel, warum sie nicht einzelne erwähnt.

Exemplarisch wurden zahlreiche Fotos aus der Nachwuchsarbeit gezeigt, denn die boomt gerade beim Peißenberger Alpenverein. Neben zwei existierenden Eltern-Kind-Klettergruppen, einer Familiengruppe für ältere Kinder und der „alpinen Bande“ wurde eine neue Familiengruppe gegründet, die viel Zuspruch findet. Hier dürfen schon Kinder ab drei Jahren mitwandern. „Die Familiengruppe hat eingeschlagen wie eine Bombe“, freute sich Vorstand Hans Hornauer. Auch die Kinder und Jugendlichen, die schon ohne Eltern unterwegs sind, erleben bei den „Murmlis“ und den „Mammuts“ regelmäßig naturnahe Abenteuer.

Hornauer rechnete vor, dass die Peißenberger Sektion mit einem Durchschnitt von 42 Jahren recht jung sei. Er sehe daher viel Potenzial bei den Familien. Bei der stetigen Suche nach Ehrenamtlichen sei deshalb genau hier anzusetzen. „Es ist wichtig, die Leute zu fragen, ob sie nicht etwas mehr machen wollen“, ermutigte er alle Gruppenleiter, die Mitglieder aktiv anzusprechen. In einigen Fällen habe das in der jüngsten Vergangenheit bereits geklappt: Neun neue Ehrenamtliche gib es seit vergangenem Jahr beim DAV.

Einer davon ist Felix Klein, der in der Versammlung einstimmig zum Klimaschutzkoordinator gewählt wurde, da vom Hauptverein ein solcher in jeder Sektion gefordert wird, um bis 2030 klimaneutral zu werden. „Ich möchte keine Verbotskultur aufbauen, sondern vernünftige Wege zum Klimaschutz finden“, erklärte Klein. Die wichtigste Aufgabe sei, zunächst festzustellen, wo die Mitglieder die meisten Emissionen ausstoßen, um sie dann vermeiden, reduzieren oder kompensieren zu können. In diesem Kontext könne die Sanierung des Vereinsheims nicht ausgeklammert werden, erklärte Fabel. „Wir sind derzeit auf Warteposition, was passieren muss.“

Bei der Skiabteilung, die ebenfalls zur Sektion gehört, herrscht derzeit nicht gerade Euphorie. „Es gab wesentlich weniger Anfängeranmeldungen“, bedauerte die dritte Vorsitzende Edith Staltmayer. Der Einbruch betrage rund 50 Prozent, obwohl mehrere Kurse trotz Schneemangels stattfinden konnten. „Der Trend ist allgemein rückläufig“, gab Staltmayer Einblicke in alle Kurse und vermutete, dass die Aussicht auf schneearme Winter ein Grund dafür sein könnten. Überlegungen, wie die Skiabteilung in Zukunft weitermache, seien zu treffen. Eine Reaktivierung des Skilagers am Hörnle sei bereits im Gespräch.

Erfreulich sei trotz alledem, dass immerhin 186 Kursteilnehmer in diesem Winter dabei waren und 363 Stunden für die Skilehrer zusammenkamen. Diese wurden in dieser Saison mit neuen gelb-blauen Skianzügen ausgestattet, die dank Zuschuss des Vereins und mehrere Sponsoren angeschafft werden konnten. Die Rennsportgruppe war bei vielen Skirennen erfolgreich. Hervor hob Staltmayer die Leistungen von Maxi Schwarz und Felix Besser, die beide am laufenden Band internationale Titel holen und noch immer für den DAV Peißenberg an den Start gehen.

Zum Abschluss des Abends wurde Stefan Guggemoos für sein 25-jähriges Engagement als Ausbildungsreferent und Melanie Guggemoos für zehn Jahre als Jugendleiterin geehrt. Manfred Schülke wurde trotz Abwesenheit für seine zehnjährige Tätigkeit als Naturschutzreferent gedankt. Ebenso Gottfried Lenz für zehn Jahre in der Redaktion.