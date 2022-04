Pension und Café „Andrea“ in Peißenberg vor dem Aus

Gemeinderat will aber an Gewerbe festhalten

Die Pension respektive das Café „Andrea“ an der Hauptstraße wird es bald nicht mehr geben. Die Eigentümerin möchte das Gebäude verkaufen, ein Investor hat bereits sein Interesse bekundet. Eine Bauvoranfrage zur Umnutzung in ein reines Wohnhaus lehnte der Marktrat jetzt allerdings ab.

Peißenberg – Gemütliches Café mit gutem Kuchen und dazu eine der wenigen Übernachtungsmöglichkeiten am Ort für den Fremdenverkehr, für auswärtige Handwerker und Montagearbeiter: Die Pension „Andrea“ war bislang für die Marktgemeinde ein wichtige Infrastruktureinrichtung. Doch nun wird bald Schluss sein. Die Eigentümerin will das Gebäude veräußern – und mit Markus Rohrmoser aus Wessobrunn (Areal Estate GmbH) würde auch ein potenzieller Investor parat stehen.

Rohrmoser hatte an die Gemeinde eine Bauvoranfrage gestellt, in der er um Prüfung bat, ob die Pension und das Café an der Ecke Hauptstraße/ Richthofenstraße in ein reines Wohngebäude mit insgesamt acht Wohneinheiten in der Größe zwischen 26,1 und 93,4 Quadratmetern umgenutzt werden kann. In der Diskussion in der jüngsten Marktrats-Sitzung kristallisierte sich der Meinungstenor schnell heraus – und der lautete: reine Wohnnutzung auf keinen Fall. Zumindest im Erdgeschoss müsse eine gewerbliche Nutzung erhalten bleiben. „Sonst öffnen wir an der Hauptstraße Tür und Tor“, erklärte unter anderem Robert Pickert (Peißenberger Liste): „Dann haben wir dort bald keine Schaufenster mehr, sondern nur noch ein Wohngebiet.“

Gemeinde will an Übernachtungsnutzung festhalten

Noch eine Stufe weiter ging Stefan Rießenberger. Der Fraktionssprecher der Bürgervereinigung plädierte dafür, gemeinsam mit dem Investor zu überlegen, ob in dem Gebäude nicht doch ein Hotelbetrieb belassen werden könnte. „Wir haben knapp 13 000 Einwohner, wir bauen Radwege, erschließen die Alte Bergehalde, wir haben Sitzungen mit dem Tourismusverband, wir wollen Peißenberg beleben“, konstatierte Rießenberger: „Aber am besten kommt keiner nach Peißenberg, weil übernachten kann man hier nirgends.“

Bezüglich einer Mischnutzung zeigte sich Rießenberger skeptisch: „Welches Gewerbe setze ich denn da ins Erdgeschoss rein, wenn ich oben drüber Wohnungen habe?“ Fraktionskollege Matthias Reichhart schlug in die gleiche Kerbe. Die Gemeinde solle sich die Zeit nehmen und eruieren, wie man den betreffende Hauptstraßenabschnitt entwickeln könne. „Das ist eine spannende Aufgabe. Und wir vertun uns doch nichts, wenn wir die Bauvoranfrage jetzt erst einmal ablehnen.“

Investor erläutert seine Pläne im Gemeinderat

Ähnlich äußerten sich Manuela Vanni (Peißenberger Liste; „Es ist unsere Hauptstraße. Wenn wir sie beleben wollen, dann wird das mit reiner Wohnbebauung nicht gehen“) und Walter Wurzinger: „Das ist jetzt eine Aufgabe für unseren Standortförderer (gemeint ist Rathausmitarbeiter Erich Gehrmann; Anm. d. Red.).“

In der Sitzung meldete sich auch der Investor zu Wort, nachdem ihm Bürgermeister Frank Zellner (CSU) Rederecht eingeräumt hatte. Gekauft habe man die Immobilie noch nicht, betonte Markus Rohrmoser. Es hätten Gespräche mit der Eigentümerin stattgefunden, in denen ihr vorgeschlagen worden sei, zumindest das Café im Erdgeschoss weiterzubetreiben: „Aber das wird sie nicht machen“, berichtete Rohrmoser.

Wohnraum contra Gewerbe

Als Konsequenz daraus habe man eine Analyse angestellt, ob eine andere gewerbliche Nutzung sinnvoll sei. Schlussendlich sei als Ergebnis die Bauvoranfrage bezüglich eines reinen Wohngebäudes herausgekommen. „Es ist okay, wenn Sie dort Gewerbe erhalten wollen“, ließ Rohrmoser die Markträte wissen.

Doch damit deutete er bereits das „Aber“ an: Auf die Frage, ob er sich auch einen Investoreneinstieg unter der Bedingung einer gewerblichen Nutzung vorstellen könne, gab es eine Absage: „Nein, wir würden es nur unter der Prämisse kaufen, wenn Wohnraum erwünscht ist. Dann können wir es umsetzen“, so Rohrmoser im Marktrat.

„Habe ein paar Ideen im Kopf“

Doch der Marktrat blieb bei seiner Haltung und lehnte die Bauvoranfrage geschlossen ab. Auch Jürgen Forstner (Freie Wähler) verweigerte seine Zustimmung. In der Diskussion hatte er noch Bedenken gegen eine Ablehnung geäußert: „Ja, ich will auch Gewerbe. Aber ich habe Angst, wenn wir als Gemeinde nicht mitmachen, dass es weiteren Leerstand geben könnte. Und der ist viel schlimmer als eine reine Wohnnutzung.“

Prämisse für einen Einstieg als Investor, so erklärte es Markus Rohrmoser im Marktrat, sei die künftige Nutzung des „Andrea“-Gebäudes als Wohnhaus. Doch wie Rohrmoser auf Nachfrage der Heimatzeitung bestätigt, ist damit noch nicht das letzte Wort gesprochen. Er habe mit dem Projekt noch nicht abgeschlossen: „Ich habe ein paar Ideen im Kopf, die Freude bereiten könnten.“ Rohrmoser spricht von einer Alternative, die als Kompromisslösung sowohl die Interessen der Gemeinde als auch seine wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bedienen könnten. Spruchreif, so Rohrmoser, sei allerdings noch nichts.