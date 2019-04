Neue Reha in Peißenberg: Viel Lob und hohe Erwartungen

Nun ist auch der offizielle Startschuss gefallen: Am Samstag-Vormittag wurde in der „Rigi-Rutsch´n“ das „Therapiezentrum PRO“ feierlich eingeweiht. Die Verantwortlichen sind mächtig stolz auf die Einrichtung – und der Optimismus ist groß. In den Festreden war von einem „Pilotprojet“ mit „Riesenzukunft“ die Rede.

Peißenberg – „Therapiezentrum PRO (Prävention – Rehabilitation – Oberland), Tagesklinik für muskuloskelettale Rehabilitation im Gesundheits- und Bäderpark Rigi-Rutsch’n.“ Zugegeben, der vollständige Name der ambulanten Reha klingt etwas sperrig. Aber was in rekordverdächtiger Planungs- und Bauzeit von zweieinhalb Jahren anstelle der abgebrannten Bäderpark-Gaststätte entstanden ist, kann sich sehen lassen. Das 700 Quadratmeter große Therapiezentrum im Obergeschoss des Freibad-Betriebsgebäudes ist nicht nur topmodern ausgestattet, die Architektur und Innenraumgestaltung vermittelt dem Besucher auch eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. „Da kann man gar nicht erwarten, dass man endlich Rückenschmerzen bekommt“, scherzte Ideengeber und „PRO“-Geschäftsführer Reinhard Huber, als die rund 80 Ehrengäste eintrudelten.

Das Therapiezentrum wurde von den Festrednern als wichtiger Baustein in der regionalen Gesundheitsversorgung gepriesen. Ambulante Reha-Angebote, so betonte Huber, würden angesichts des demographischen Wandels und der verlängerten Lebensarbeitszeit immer mehr an Bedeutung gewinnen – auch weil sie qualitativ besser und günstiger als stationäre Aufenthalte seien. Mit dem Therapiezentrum „PRO“ würde man nun die Versorgungslücke im ländlichen Raum schließen und Weilheim-Schongau als Gesundheitsstandort stärken: „Hier im Landkreis braucht keiner mehr in die Großstadt zur Behandlung zu fahren“, konstatierte Huber stolz. Die medizinischen Angebote in der Region müssten dringend erhalten bleiben – „auch wenn es ein Defizit verursacht“.

Huber spielte damit nicht auf die Reha, sondern auf den fünf Millionen Euro schweren Jahresverlust an, den die Krankenhaus-GmbH des Landkreises zuletzt einfuhr. Doch runtergerechnet auf jeden einzelnen Landkreisbürger würde sich ein Pro-Kopf-Fehlbetrag von gerade einmal rund 40 Euro ergeben: „Das muss es uns wert sein“, erklärte Huber.

Ins gleiche Horn stieß Thomas Lippmann, der Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH. Entgegen den bundespolitischen Rahmenbedingungen würde man in der Region die Gesundheitsversorgung selber gestalten: „Natürlich kostet das auch Geld“, räumte Lippmann ein. Aber es gehe nicht um OP-Zahlen, sondern um die Zufriedenheit der Patienten.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß sprach in Bezug auf die Einweihung der Reha „von einem großen Tag für Peißenberg, aber auch für den gesamten Landkreis“. Die strategische Partnerschaft der Gemeindewerke Peißenberg und der Krankenhaus-GmbH als Gesellschafter sei eine „Win-Win-Situation“ und die Reha „eine geniale Einrichtung“. Allerdings hatte die Landrätin noch ihre Probleme mit dem Standort – zumindest in sprachlicher Hinsicht: In ihrem Grußwort verortete sie die Reha mehrmals nicht in der „Rigi-Rutsch’n“, sondern im „Rigi-Center“.

Bei dem 1,4 Millionen Euro teuren und überwiegend fremdfinanzierten Therapiezentrum geht es nicht nur um den Gesundheitsstandort „Peißenberg“. Es geht vielmehr auch darum, das Freibad langfristig zu sichern. Mittelfristig soll die Reha rund 500 000 Euro pro Jahr abwerfen und das Bäderdefizit eindämmen. Wie Gemeindewerksleiterin Ingrid Haberl in ihrem Grußwort erklärte, könne man mit zwei Nutzern (Freibad und Reha) die „Rigi-Rutsch’n“ besser finanzieren und weiterentwickeln als nur mit einem.

Bürgermeisterin Manuela Vanni versprach, dass sich der Markt selbstverständlich auch weiterhin an den Kosten für den Bäderbetrieb beteiligen werde – schon allein deshalb, weil das Bad in die Jahre gekommen sei und Investitionen anstehen würden. Vanni nutzte die Gelegenheit, um die Landespolitik in die Pflicht zu nehmen. So müsse der Freistaat endlich ein Förderprogramm für die Sanierung von Schwimmbädern auflegen: „Es stehen momentan rund 200 kommunale Bäder auf der Kippe“, so die Rathauschefin.

Auch vor Ort kann man etwas tun – wie Reinhard Huber die Gäste in einem kleinen Werbeblock für die Gemeindewerke wissen ließ: „Wenn Sie Ihren Strom bei EON oder EnBW kaufen, dann sage ich Ihnen, dass die Ihnen die ,Rigi-Rutsch’n’ nicht finanzieren werden.“

Bei all den Reden wurde fast der feierlich-zeremonielle Teil vergessen – und das, obwohl die ökumenische Segnung durch Pfarrer Georg Fetsch und seinen evangelischen Amtskollegen Rainer Mogk eine wichtige Angelegenheit sei, wie Huber schmunzelnd feststellte: „Das Haus hat ja schon einmal gebrannt.“ Den medizinischen Betrieb hat die Reha bereits Mitte März aufgenommen – und die Patienten scheinen sich pudelwohl zu fühlen.

Wie in den Festreden berichtet wurde, ist ein Hüftprothesenträger vor lauter Freude über seine Schmerzfreiheit per „Arschbombe“ ins Schwimmbecken gehüpft. „Das war weder medizinisch angeraten noch indiziert“, erzählte der ärztliche Reha-Leiter, Uwe Bellinghoven, mit einem Grinsen im Gesicht. Der Patient hat seinen Stunt übrigens ohne körperliche Schäden überstanden. Die Hüfte hat gehalten.



Bernhard Jepsen