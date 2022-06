„Wir haben jemanden gesucht, der zur Mannschaft passt“: Neuer Chef für Gemeindewerke Peißenberg gefunden

Von: Bernhard Jepsen

Erstes Pressefoto vor dem Rathaus: Stefan Ziegler (links) und Bürgermeister Frank Zellner. © Bernhard Jepsen

Der Nachfolger für Ingrid Haberl ist gefunden: Stefan Ziegler wird ab November die Gemeindewerke Peißenberg leiten. Und hat viel vor.

Peißenberg – Nachdem Ingrid Haberl vor ein paar Monaten bekannt gegeben hatte, dass sie ihren auslaufenden Vorstandsvertrag aus privaten Gründen nicht mehr verlängern wird, da musste sich der Verwaltungsrat der Gemeindewerke auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Es wurde ein zweistufiges Auswahlverfahren angesetzt –„mit vielen starken Bewerbern“, wie Bürgermeister und KU-Verwaltungsrats-Chef Frank Zellner (CSU) betont: „Ich bin froh, dass wir den Prozess einvernehmlich mit einer guten Lösung beenden konnten.“ Die Wahl des Verwaltungsrats fiel letztlich auf Stefan Ziegler. „Er hat viel Vorerfahrung in den Bereichen ,Daseinsvorsorge und Energieversorgung‘. Er pflegt einen guten Umgang und passt vom Typ her zu den Werken“, beschreibt Zellner die Vorzüge des künftigen Werkleiters. Ziegler ist bis dato in einer Führungsposition bei den Lechwerken in Augsburg tätig– und zwar als Bereichsleiter für 500 000 Privat- und Gewerbekunden. Ihm sind 75 Mitarbeiter unterstellt. „Er hat das Stromgeschäft von der Pike auf gelernt – auch als Praktiker“, lobt Zellner den Werkleiter in spe.

Ziegler hat bei den Lechwerken mit einer technischen Ausbildung begonnen, wechselte dann in den Vertrieb und hat in St. Gallen zum „Master of Management“ graduiert. „Ich habe in der Schweiz viel gelernt – zum Beispiel, was eine Führungskraft auszeichnet“, erklärt Ziegler beim Pressegespräch. Die Antwort: „Was man als Chef auf keinen Fall machen darf, ist, die Mitarbeiter zu demotivieren.“

Auch Ziegler setzt auf flache Hierarchien

Ziegler beschreibt sich als „neugierigen und offenen Menschen“: „Ich fordere andere Meinungen sogar ein. Ich bin ein großer Fan davon, über den Dissens zum Konsens zu kommen. Man muss die Vielfalt der Meinungen nutzen. Ich sehe mich auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern.“ Die noch amtierende Werkleiterin, Ingrid Haberl, war respektive ist bei den rund 75 Mitarbeitern der Gemeindewerke beliebt. Sie setzte auf flache Hierarchien. Von Ziegler glaubt man, dass er den kommunikativen Führungsstil fortsetzen kann: „Wir haben jemanden gesucht, der zur Mannschaft passt“, sagt Zellner.

Und was erwartet der Aufsichtsrat noch vom neuen KU-Chef? „Die Gemeindewerke sollen ein nahbarer und kompetenter Dienstleister vor Ort bleiben“, erklärt Zellner. Außerdem solle die Energiewende weiter vorangetrieben werden – und: „Am Ende muss auch eine gute wirtschaftliche Situation dargestellt sein.“ Aber warum verlässt Ziegler nach 36 Jahren die von ihm so bezeichnete „Welt der Lechwerke“? „Ich wollte einfach nochmal was anderes machen“, sagt der Vater von zwei Töchtern. Bei den Lechwerken hätten ohnehin Veränderungen angestanden. Im Konzern werden die Führungspositionen von Zeit zu Zeit automatisch durchgewechselt.

Umzug nach Herrsching steht an

Ziegler hätte die nächste Stufe erklimmen können, doch damit wäre unter Umständen ein Wohnortwechsel nach Nordrhein-Westfalen angestanden. Doch die Heimat wollte er nicht verlassen: „Dazu lebe ich zu gern in Bayern.“

Ziegler wird nach Herrsching ziehen und nach Peißenberg pendeln. Der Markt war ihm nicht ganz unbekannt. Die Lechwerke sind an der Peißenberger Wärmegesellschaft (PWG) beteiligt. „Peißenberg war für mich also kein blinder Fleck“, erzählt Ziegler. Von der Ausschreibung für den Werkleiterposten hat er aus der „Zeitung für kommunale Wirtschaft“ erfahren. Lange überlegt hat er nicht, eine Bewerbung abzugeben: „Ich bin jemand, der gerne Neues dazulernt. Die Gemeindewerke haben ein grünes Label, sie sind digital, dezentral und lokal. Es gibt eine gute, solide Basis, auf der man aufbauen kann.“