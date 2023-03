Neuer Trendsport kommt nach Peißenberg - bereits im Sommer soll es losgehen

Von: Bernhard Jepsen

Deutschlands Nummer eins: Der Geretsrieder Padel-Crack Chris Hahn hat derzeit in der Herren-Rangliste die Spitzenposition inne. Demnächst soll auch in Peißenberg gespielt werden. © privat

Es ist eine Mischung aus Tennis und Squash und mittlerweile eine richtige Trendsportart: die Rede ist von „Padel-Tennis“. Auch in Peißenberg werden bald zwei Courts entstehen – auf der Anlage der Tennis-Abteilung des TSV Peißenberg an der Max-Planck-Straße.

Peißenberg – „Den Gegner im Visier, die Wand im Rücken, den Partner an der Seite – im Padel fühlt man sich im wahrsten Sinne des Wortes umgeben von Sport. Denn Padel wird in einem Käfig aus Glas- und Drahtgitterelementen gespielt.“

Es klingt schon beim Lesen nach jeder Menge Spielspaß, was auf der Homepage des Deutschen Tennisverbands (DTV) über „Padel-Tennis“ geschrieben steht. In Spanien, quasi der Wiege der Padel-Szene, ist das Ganze bereits ein Volkssport.

Wie Squash, nur noch viel cooler

Wie beim Squash grenzen Wände den 20 mal 10 Meter großen Court ab. Sie werden in das Spiel mit einbezogen. „Die sich duellierenden Paare werden in dem klassischen Doppelsport durch ein Mittelnetz getrennt. Spielregeln und Zählweise sind mit denen im Tennis nahezu identisch“, heißt es auf der DTV-Homepage. Auch in Deutschland gibt es bereits rund 100 Padel-Anlagen – bald auch in Peißenberg.

Die beiden Padel-Courts sollen im nordöstlichen Bereich der Tennis-Anlage errichtet werden. © Repro: Jepsen

Die Tennis-Abteilung des TSV-Peißenberg plant, zwei Courts auf ihrem Vereinsgelände an der Max-Planck-Straße zu errichten. Die Sparte will von Anfang an beim Padel-Boom mit dabei sein: „Nur dann macht es Sinn“, erklärt Peter Eckert. Der Abteilungsleiter und seine Vorstandskollegen planen seit etwa einem Jahr. Sie haben die bereits bestehende Padel-Anlage in Starnberg getestet und waren voll auf begeistert. „Padel-Tennis ist relativ einfach zu erlernen. Die Spieler haben deutlich mehr Ballkontakte als beim Tennis und es kommen längere und interessantere Ballwechsel zustande“, erklärt Eckert.

Kommunikation und Taktik sind der Schlüssel zum Sieg

Auch die körperlichen Anforderungen seien nicht so hoch wie beim Tennis. Es komme mehr auf Geschicklichkeit an. Was Eckert besonders an der Trendsportart gefällt: „Es steht die Kommunikation mit dem Doppelpartner im Vordergrund. Man muss mit ihm die Taktik besprechen.“ Eckerts Fazit: „Padel-Tennis ist etwas für jedermann und eine super-gesellige Angelegenheit. Es macht echt Spaß.“ Ziel der Tennis-Sparte ist es, mit den Padel-Courts den Freizeitwert in der Region und speziell in Peißenberg zu steigern. Natürlich will man für den TSV und die eigene Abteilung auch neue Mitglieder anlocken. Die Padel-Courts sollen einen niederschwelligen Zugang zum Verein ermöglichen. „Zukunftssicherung durch Innovation“ lautet der Slogan der Tennis-Sparte zu ihrem Großprojekt.

So sieht ein Padel-Court aus: Gespielt wird mit kleineren, druckverminderten Ball und mit speziellen Schlägern. © Repro: Jepsen

Selbiges soll laut Eckert „schnellstmöglich“ umgesetzt werden. Die rund 450 Quadratmeter große Anlage soll im nordöstlichen Teil der Tennis-Anlage platziert werden. Tennis-Plätze müssen dafür nicht geopfert werden. „Das war auch nie ein Gedanke“, erklärt Eckert. Die Abteilung hat derzeit rund 200 Mitglieder – Tendenz steigend. Da wird jeder Tennis-Platz benötigt.

Wenns nicht regnet oder schneit, kann gespielt werden

Kosten werden die beiden Padel-Courts rund 120 000 Euro. Neben Eigenmitteln erwartet man vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) einen Zuschuss, auch der TSV-Hauptverein wird sich finanziell mit einem Darlehen beteiligen. „In zehn bis 15 Jahren wollen wir die Anlage refinanziert haben“, so Eckert. Die Padel-Courts sollen über ein Online-System buchbar sein – auch für Nicht-Mitglieder und nicht nur bei Tageslicht oder im Sommer. Die Allwetter-Plätze werden nämlich mit LED-Flutlichtmasten ausgestattet sein. Eckert: „Wenn kein Regen und kein Schnee fallen, dann kann man spielen.“

Bei der Tennis-Abteilung wartet man jetzt auf die Baugenehmigung durch das Landratsamt. Der Bauausschuss des Marktrats hat sein gemeindliches Einvernehmen bereits erteilt. Die Bauzeit wird auf acht Wochen geschätzt. „Wenn alles funktioniert, dann wird es im Sommer mit dem Padel-Tennis in Peißenberg losgehen. Das wird eine tolle Geschichte“, kündigt Eckert an.

