„Es gibt nichts Schöneres, als ein Kitz zu retten“ - Neuer Verein gegründet

„Wildrettung Pfaffenwinkel“

Etliche Rehkitze fallen jedes Jahr Mähwerken zum Opfer. Um dies zu verhindern, sind in der Region schon verschiedene Vereine tätig. Ein neuer hat sich nun in Peißenberg formiert: die „Wildtierrettung Pfaffenwinkel“.

Peißenberg – „Viele Landwirte freuen sich tierisch, wenn ich komme“, berichtete Andreas Wachlinger, der bereits seit einiger Zeit mit seiner Drohne Rehkitze in Wiesen aufspürt, die gemäht werden sollen. Er hatte zu der Gründungsversammlung in den Gasthof zur Post geladen, um einen Verein ins Leben zu rufen, der ihn bei seiner ehrenamtlichen Arbeit unterstützt.

„Viele haben in den letzten Wochen bereits gemäht, ohne abzusuchen und haben sich damit strafbar gemacht“, erklärte Uwe Blohm, der als Anwalt die juristischen Hintergründe genau kennt. Er verwies auf ein kürzlich gefälltes Urteil des Wolfacher Amtsgerichts, in dem ein Landwirt, der wissentlich den Tod zweier Kitze beim Mähen in Kauf nahm, zu 4000 Euro Strafe und einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt wurde. „Das Vermähen von Kitzen bekommt durch dieses Urteil einen anderen Stellenwert“, betonte Blohm und erläuterte, wie relevant es daher sei, entsprechende Maßnahmen einzuleiten. „Der beste Jagdhund findet kein Kitz, denn es riecht nach nichts“, erläuterte Blohm, der selbst Jäger ist. Mit bloßem Auge seien die Jungtiere außerdem kaum zu entdecken im hohen Gras. Daher sei die Suche mit Drohnen samt Wärmebildkamera umso wichtiger.

Wachlinger wurden Schläge angedroht

Dass er immer wieder auch auf Widerstand stoße, erzählte Wachlinger. Als er letzte Woche einen Landwirt darauf aufmerksam gemacht habe, dass er angesichts fehlender Kontrolle vermutlich Kitze getötet habe, seien ihm Schläge angedroht worden. Und das, obwohl es die Pflicht eines Bauerns sei, sich zu versichern, dass er „kein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet“, wie es in §17 des Tierschutzgesetztes stehe. „Wir können nur die Hand reichen“, bedauerte er, dass sich viele nicht an den existierenden „Mähknigge“ halten würden und fügte an: „Was wir machen, ist im ureigensten Interesse des Landwirts.“

„Wir arbeiten mit der Drohne das ab, was wir schaffen“, gab Wachlinger einen Überblick darüber, was in den nächsten Wochen ansteht. „Das Wetter gerade macht es schwierig. Sobald es schöner ist, werden auf einmal alle gleichzeitig loslegen“, vermutete er und zeigte auch Verständnis für den wirtschaftlichen Druck der Bauern. Geplant ist es, Wiesen rund um Peißenberg, Oderding, Haunshofen, Weilheim, Wielenbach und Tankenrain abzudecken. „Fünf Drohnen wären mindestens notwendig“, verdeutlichte Wachlinger. Diese könnten nur durch Spenden für einen neu gegründeten Verein nach und nach angeschafft werden. Zusätzliche Fördergelder würden zeitnah beantragt.

Verein will auch anderen Tieren helfen

„Der Drohnenpilot ist jedoch der Knackpunkt“, so Wachlinger. Froh war er daher, dass sich gleich drei der anwesenden Frauen dazu bereit erklärten, den Flugschein für die Drohnen abzulegen. Mit ihm und Hans Fischer gibt es dann fünf Personen im Verein, die die Fluggeräte steuern dürfen. „Man muss nur früh aufstehen und Zeit haben“, ermutigte er auch die restlichen Versammelten, sich zu engagieren und schwärmte: „Es gibt nichts Schöneres, als ein Kitz zu retten.“ Nicht nur bei den Rehkitzen soll allerdings der Einsatzbereich des Vereins liegen, auch bei anderen Tieren auf den Feldern, der Suche nach angefahren Wildtieren, Rettungsaktionen oder auch bei der Überwachung von brandgefährdeten Wäldern sieht Wachlinger die Option, zu helfen.

Nachdem alle elf Gründungsmitglieder unterschrieben hatten, war Wachlinger froh: „Ich merke, es ist bei allen viel Enthusiasmus dabei.“ Mit Blick auf die Unterschriften auf den Dokumenten machte er keinen Hehl aus seiner Begeisterung: „Ich bin überwältigt.“ Wachlinger selbst wurde als Vorstand der „Wildtierrettung Pfaffenwinkel“ gewählt, als seine Stellvertreterin Julia-Marie Bittner, Schriftführerin ist Katja Greinwald, Rechnungsprüfer sind Hans Fischer und Birgit Albert.

Derzeit sind die Kapazitäten für die Mahdsaison zwar schon nahezu ausgeschöpft, dennoch können sich Landwirte unter der Telefonnummer 0176/73563683 melden, bevor sie mähen oder sich für spätere Termine vormerken lassen. Ursula Gallmetzer

