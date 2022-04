Verkehrswacht verjüngt sich

Vom Verein wurden (v.v.l.) Herbert Waliczek, Guido Grosam, Georg Off und Michael Staebler geehrt. Die neue Vorstandschaft besteht aus (h.v.l.) Markus Hellmuth, Michael Melzer, Martin Hackl (4. v.l.) und Andreas Wewior (nicht im Bild). Mit dabei waren Andrea Jochner-Weiß (Mitte) und Peter Starnecker (rechts). © ALFRED SCHUBERT

Diesen Luxus hätten viele Vereine im Landkreis gern. Obwohl gleich mehrere Mitglieder des Vorstands der Kreisverkehrswacht nicht mehr antreten wollen, war die Neuwahl kein Problem.

Landkreis – Nachdem die bisherigen Mitglieder des Vorstands nicht mehr kandidierten und sich für alle Positionen bereits jüngere Kandidaten gefunden hatten, ging die Wahl bei der Jahreshauptversammlung der Kreisverkehrswacht Weilheim-Schongau, zu der 29 Mitglieder in den Gasthof „Zur Post“ in Peißenberg gekommen waren, sehr schnell über die Bühne.

Einstimmig sprachen sich die Wahlberechtigten dafür aus, dass der Vorstand en bloc gewählt wird, und dies in offener Abstimmung. Eine Minute später stand das erwartbare Ergebnis fest. Der neue Vorstand, der aus dem Vorsitzenden Martin Hackl, dem Geschäftsführer Markus Hellmuth, dem Schriftführer Andreas Wewior und dem Schatzmeister Michael Melzer besteht, war einstimmig gewählt. Für ihre Verdienste erhielten die Mitglieder des scheidenden Vorstands Georg Off, Guido Grosam, Michael Staebler und Herbert Waliczek Präsentkörbe vom Verein.

Besonders geehrt wurde Off. Er war 1983 in den Verein eingetreten und hatte schon kurz darauf Verantwortung übernommen. Nachdem er stellvertretender Vorsitzender war, wurde er vor 22 Jahren zum Vorsitzenden gewählt. Er hat sich in dieser Zeit in der Verkehrsausbildung aller Altersgruppen – von den Kindergartenkindern bis zu den Senioren – engagiert.

Besonders wichtig dabei waren ihm das Sicherheitstraining von Fahranfängern und Radfahrern. Unter anderem wurden dafür ein Fahrsimulator, eine mobile Reparaturwerkstatt für Fahrräder und ein Anhänger für den Transport vom Material gekauft. Diesen hat er wöchentlich zu Schulen gefahren, die das Material für die Verkehrsausbildung brauchten. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm, dass die Kreisverkehrswacht „zweimal im Tross der BR-Radltour mitgefahren“ ist.

Für seine Verdienste wurde Off zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt. Außerdem wurde ihm das „Ehrenzeichen der deutschen Verkehrswacht in Silber“ verliehen. Der bayerische Landesvorsitzende Peter Starnecker nahm die Ehrung vor.

Die neue Vorstandsgeneration ist im Schnitt 40 Jahre alt und liegt damit weit unter dem Durchschnittsalter von 63 Jahren der 140 Mitglieder der Kreisverkehrswacht, in deren Tätigkeitsbereich rund 86 000 Menschen leben.

Neue Aufgaben für den neuen Vorstand

Landrätin Andrea Jochner-Weiß würdigte die Leistung von Off, der den Bürgern als „der Mann im grünen Overall“ bekannt sei, für die Verkehrssicherheit im Landkreis, wobei sie besonders die Überprüfung von Fahrrädern auf Sicherheitsmängel erwähnte. Ordnungsamtsleiter Walter Weber dankte ihm im Namen der Stadt Weilheim unter anderem für das Fahrsicherheitstraining auf dem Volksfestplatz.

Auf die Verkehrswacht kommen laut Starnecker neue Aufgaben zu. Ein zusätzliches Verkehrssicherheitstraining für die Schüler der fünften und sechsten Klassen sei erforderlich, ebenso mehr Fahrtraining für Motorradfahrer.

Außerdem sollten Radfahrer für den Umstieg auf Fahrräder mit Elektromotor ausgebildet werden. Hackl sieht eine große Änderung auf den Verein zukommen. „3D-Cyber-Brillen sind wahrscheinlich die Zukunft in der Ausbildung“, so seine Einschätzung.