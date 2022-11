Neustart für „Sound am Gleis“ im „Flöz“ in Peißenberg

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Daniel Vogl (l.) und Fabian Forstner haben die Organisation von „Sound am Gleis“ übernommen. Zwei Bands treten auf © jepsen

Ambitionierten Nachwuchsbands eine Auftrittsplattform zu verschaffen, das ist das Ziel von „Sound am Gleis“. Die Konzertreihe legt nach längerer Pause am Samstag, 19. November, einen Neustart hin – und zwar im Peißenberger „Flöz“ mit zwei lokalen Bands.

Peißenberg – Das alte Jugendzentrum am St. Georgenweg, das inzwischen die „Freien Künstler Peißenberg“ um Frontmann Moritz Hummig übernommen haben, war früher eine Talentschmiede in der Musikszene. Heute international bekannte Größen wie die Independent-Band „The Notwist“ oder Soundtüftler Martin Gretschmann (Console) machten im Juze ihre ersten musikalischen Gehversuche. Die Weihnachtskonzerte in den 1980er und 1990er Jahren waren legendär. Später gab es noch einen Konzertkreis, aus dem sich irgendwann die Konzertreihe „Sound am Gleis“ herauskristallisierte. Der Name bezog sich auf die Örtlichkeit: Das alte Juze steht unmittelbar neben dem Bahngleis Richtung Schongau.

Doch in den vergangenen Jahren schlief das Projekt ein – unter anderem wegen der Corona-Pandemie. Zudem sind die damaligen Protagonisten „aus der Szene rausgewachsen“, wie Juze-Mitarbeiter Wolfgang Schaur berichtet. Und Nachwuchs bei den heutigen Juze-Besuchern ist nicht in Sicht. Wobei „Sound am Gleis“ bereits damals eher eine andere Klientel bediente: „Das waren nicht die klassischen Juze-Besucher, sondern es war immer schon irgendwie ein anderer Kreis“, so Schaur.

Doch nun soll es einen Neustart geben. In Kooperation mit dem Jugendzentrum, das Anlagen-Equipment stellt und für die Bewirtung sorgt, haben Fabian Forstner (27) und Daniel Vogl (26) die Organisation übernommen. Beide sind in der heimischen Bandszene tief verwurzelt. Vogl ist Bassist bei „Under Attic“ und Forstner verfügt über ein breites Netzwerk im Bereich „Konzertmanagement“. Die beiden wollen „Sound am Gleis“ wieder Leben einhauchen: „Wir wollen das Ganze nicht sterben lassen, sondern lokalen Nachwuchsbands die Möglichkeit bieten, vor größerem Publikum aufzutreten. Es gibt in der Region mehr Bands, als man denkt“, erklärt Forstner. „Sound am Gleis“ soll sich als Marke etablieren – und zwar unabhängig vom Juze: „Wir wollen mit der Plattform alle Musikfans ansprechen“, so Forstner. Mittelfristig ist geplant, dass die Konzertreihe wieder an ihren Ursprung zurückkehrt – nämlich ans Gleis am St. Georgenweg. Mit den Freien Künstlern steht bereits ein Kooperationspartner in den Startlöchern.

Doch der Neustart von „Sound am Gleis“ wird erst einmal im Saal des Bürgerhauses „Flöz“ stattfinden – und die Location passt ja irgendwie zum Namen. Das Flöz mit Bürgerhaus und neuem Juze liegt gleich schräg gegenüber vom Peißenberger Bahnhof. Akustisch ist der Saal leider nicht ganz optimal. Um Reflexionen zu vermeiden, müssen die Wände abgedeckt werden. Auch gibt es im „Flöz“ keine festeingebaute Bühne. Der Bauhof muss die Teile erst anliefern. Forstner und Vogl hoffen auf rund 100 Besucher: „Damit wären wir voll zufrieden“, erklären beide unisono.

Die Eintrittsgelder (zehn Euro, unter 18 Jahren sechs Euro) fließen an die beteiligten Nachwuchsbands. Und wie sieht das musikalische Programm aus? Hauptact des Abends (Beginn: 19 Uhr) wird Daniel Aubeck mit Band sein. In der Ankündigung wird der Stil des „Sängers und Multiinstrumentalisten“ als „idiosynkratisch“ (spezifisch, eigentümlich) beschrieben. Charakteristisch sei zudem die Symbiose zwischen dem amerikanischen Pop-Country-Spirit und den deutschen Texten. Ebenfalls auftreten wird die Weilheimer Independent-Rock-Band „Under Construction“, die es nach eigener Aussage „kaum erwarten kann, ihre Songs den Leuten zu präsentieren“. „Sound am Gleis“ bietet dafür die Plattform.