Box-Chef Sigi Willberger hört nach 61 Jahren auf

Von: Roland Halmel

Zum Gruppenbild aufgestellt haben sich (stehend, von links) Siegfried Willberger jun. (2. Abteilungsleiter), Heinz-Günter Deuster (Ehrenpräsident BABV, Vizepräsident Leistungssport Deutscher Boxverband), Josef Habersetzer (Abteilungsleiter), Markus Heidler (TSV-Vize-Präsident), Stefan Rießenberger (TSV-Präsident) sowie (sitzend von links) Siegfried Willberger sen. und Günther Höck. Wahlvorgang unterbrochen Ehrungen für Sigi Willberger © Roland Halmel

1962 hat Sigi Willberger den Vorsitz der Box-Abteilung des TSV Peißenberg übernommen. Nun gab er ihn ab. Das ging nicht ganz reibungslos ab.

Peißenberg – Der Stabwechsel in der Führungsetage der Boxer des TSV Peißenberg gestaltete sich komplizierter als gedacht. Nachdem Box-Urgestein Sigi Willberger bereits im Vorfeld angekündigt hatte, nach mehr als 60 Jahren die Spartenleitung abzugeben, konnte in Josef Habersetzer ein designierter Nachfolger gefunden werden. Seine Wahl bei der Hauptversammlung der Sparte im Gasthaus zur Post erwies sich aber als gar nicht so einfach, weil sich wegen einer seiner Aussagen die Gemüter erhitzt hatten.

„Ich stelle mich zur Verfügung, aber ich bin nicht bereit, die große Boxveranstaltung, die am Pfingstsonntag geplant ist, durchzuführen“, hatte Habersetzer klar gemacht. „Wir haben viele Leute im Training, aber nur zwei aktive Boxer, damit können wir keine Veranstaltung durchführen“, erläuterte Habersetzer seine Beweggründe. Sigi Willberger junior hatte damit ein Problem: „Man muss doch meinem Vater die Gelegenheit geben, sich zu verabschieden“, plädierte Willbergers Sohn, der als zweiter Abteilungsleiter kandidieren wollte, dafür, die Veranstaltung im Weilheimer Festzelt durchzuführen.

Diskussionen um Wettkampf: Wahlvorgang unterbrochen

Stefan Rießenberger, Vorsitzender des Hauptvereins und als Wahlleiter vor Ort, unterbrach angesichts der Diskussion danach den Wahlvorgang, um sich mit den Beteiligten zu beraten. Mit Hilfe von DBV-Vize Heinz-Günter Deuster, der bei der Sitzung anwesend war, wurde schließlich mit etwas Murren ein Kompromiss gefunden. Dieser sieht vor, mit Hilfe des Hauptvereins eine Boxveranstaltung an Pfingsten, beispielsweise in Form eines „Challenge Cups“, durchzuführen.

Nachdem dieser Punkt geklärt war, konnten die Wahlen schließlich stattfinden. Abteilungsvize Günter Höck, der auch schon seit fast 30 Jahren im Amt war, erklärte vor den Wahlen, dass auch er aus Altersgründen nicht mehr kandidieren werde. Die neue Abteilungsleitung der Boxer besteht nun aus Sepp Habersetzer (Spartenchef), Sigi Willberger jun. (Stellvertreter) sowie Florian Steinleitner (Kassier).

Bevor der Blick in die Zukunft schweifte, hatte Willberger senior vor den 22 Anwesenden auf die vergangenen drei Jahre zurückgeblickt und seinen letzten Bericht vorgetragen. „Der Boxsport war da wegen Corona fast völlig eingestellt, wobei wir immer trainierten, wenn es möglich war, und das Training war auch gut besucht“, berichtete der scheidende Spartenchef. Die Mitgliederzahl der Abteilung sei leicht rückläufig. Aktuell seien 92 Erwachsene sowie 25 Kinder und Jugendliche bei den Boxern. Mit knapp 12 000 Euro auf der hohen Kante „steht die Sparte finanziell sehr gut da“, erklärte Willberger.

61 Jahre in Diensten des Boxsports: Ehrungen für Sigi Willberger

Im Anschluss erhielt er von DBV-Vize Deuster für seine besonderen Verdienste die höchste Auszeichnung des Deutschen Boxsport-Verbands (DBV). „Es ist mir eine Ehre, den am längsten amtierenden Box-Abteilungsleiter auszuzeichnen“, sagte Deuster bei der Übergabe der silbernen DBV-Ehrennadel und der Verdienstnadel in Gold des Bayerischen Amateurboxverbandes (BABV).

„Mit Sigi geht eine Ära zu Ende“, urteilte Rießenberger. „Er hat dazu beigetragen, den Boxsport und den TSV über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt werden zu lassen“, ergänzte Rießenberger, nachdem seit der Amtsübernahme von Willberger im Jahr 1962 zahlreiche internationalen Boxvergleichskämpfe in Peißenberg stattgefunden haben.