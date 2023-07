Sturm erfasst Storchennest: Drei Jungtiere tot

Windböe bringt Horst in Peißenberg zum Absturz

Während des Unwetters in der Nacht auf Mittwoch ist das Storchennest vom Turm der Kirche St. Johann in Peißenberg abgestürzt. Die drei Jungtiere aus dem Horst sind tot. Auch in Raisting und Polling starben junge Störche.

Peißenberg – Die drei Jungstörche vom Turm der Kirche St. Johann in Peißenberg sind tot. Ihr Nest wurde während des Unwetters in der Nacht auf Mittwoch „von einer Windböe erfasst und stürzte auf das Sakristei-Dach“, teilte Pfarrer Georg Fetsch mit. „Leider konnten am Morgen durch die Feuerwehr die drei Jungstörche nur noch tot geborgen werden.“ Eine gute Nachricht fügte der Geistliche jedoch hinzu: „Das Storchenpaar überlebte.“

Auch 2022 hatte es auf dem Turm einen Storchenhorst gegeben. Dieser fiel aber während des Winters herunter. Daher wurde durch die Kirchenstiftung überlegt, ob in Absprache mit dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) eine Nisthilfe auf dem Turm angebracht werden soll. Von dieser Maßnahme riet LBV-Storchbeauftragter Wolfgang Bechtel aber ab. Er begründete dies laut Fetsch damit, dass in der betreffenden Höhe die notwendige regelmäßige Pflege nicht zu gewährleisten ist. Daher und weil bereits ein neues Nest existierte, wurde heuer keine Nisthilfe angebracht. „Die Kirchenstiftung ist jedoch mit dem LBV im Gespräch, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, den Störchen bei zukünftigen Nestbauten Hilfestellung zu geben“, so der Pfarrer.

Auch Horst in Raisting abgestürzt - Eines von drei Jungen überlebte

Außer in Peißenberg wurde laut Bechtel durch den Sturm auch je ein Storchenhorst in Polling (auf dem Rathaus) und in Raisting (auf einem Baum am Kirchenweg) zum Absturz gebracht. In Polling starben deshalb zwei ungewöhnlich spät geschlüpfte, etwa drei Wochen alte Jungtiere, von denen der LBV-Experte bislang gar nichts gewusst hatte. Auch zwei der drei Jungtiere aus dem betroffenen Horst in Raisting haben nicht überlebt. Das dritte Junge blieb laut Bechtel wohl unverletzt, wurde aber von den Eltern nicht mehr gefüttert. Es kam am gestrigen Donnerstag in menschliche Obhut und hat nach Einschätzung des LBV-Beauftragten gute Chancen, in spätestens zehn Tagen fliegen zu können.

Bechtel ist nicht bekannt, dass noch mehr Storchenjunge im Landkreis Weilheim-Schongau infolge des Sturms starben. „Wir sind insgesamt wirklich glimpflich davongekommen“, sagte er. Kürzlich hatte er berichtet, dass es im Landkreis mit 114 jungen Weißstörchen (2022: 63) heuer mehr denn je gebe.

