Zu viel „Gras“ in Peißenberg?

Von: Bernhard Jepsen

Nicht für Hochzeitsfotos geeignet: die Betonelemente am „Flöz“ in Peißenberg. © Jepsen

Scharfe Kritik an der Grünanlagenpflege respektive am bestehenden Mähkonzept der Gemeinde gab es in der jüngsten Sitzung des Peißenberger Marktrats. Stefan Rießenberger brachte das Thema aufs Tapet. Der Fraktionssprecher der Bürgervereinigung sprach von „greislichen und auch gefährlichen Zuständen“.

Peißenberg – „Es geht um das Gras in Peißenberg“, meldete sich Stefan Rießenberger am Ende der Marktratssitzung zu Wort. Mit „Gras“ waren nicht etwa eventuell nachwachsende Hanfpflanzen am östlichen Kreisverkehr gemeint, sondern diverse Grünflächen im Ort. „Ich will das schon seit längerem loswerden“, erklärte Rießenberger: „Meine persönliche Meinung ist, dass das Mähkonzept in der Form nicht akzeptabel ist.“

Das Begleitgrün vieler Straßen würde zum Teil anderthalb Meter hoch stehen. Besonders schlimm sei es in der Habergasse respektive Grandlmoosstraße. Dort würden die Fußgänger an den Fahrbahnrändern mitunter im Schilf verschwinden. Auch auf der Verkehrsinsel an der Eisdiele am Rigi-Center stehe der Bewuchs so hoch, dass Kinder für Autofahrer nicht mehr zu sehen seien: „Das ist gefährlich“, so Rießenberger. Die Grünanlage rund um das Bürgerhaus „Flöz“ nahm der Fraktionssprecher der Bürgervereinigung ebenso ins Visier: „Das sollte eigentlich ein Ort zum Verweilen sein. Aber es schaut greislich aus.“ Die Betontribünen vor dem Jugendzentrumstrakt würden sich eigentlich für Hochzeitsfotos eignen. Das „Flöz“ sei schließlich als Ort für Trauungen gewidmet. „Aber die Tribünen findet man gar nicht mehr. Fotos gehen da gar nicht.“ Rießenbergers Fazit: „Es tut mir leid, aber wir müssen da dringend etwas unternehmen und den Mähplan ändern.“ Argumentative Unterstützung bekam Rießenberger von Sandra Rößle (CSU/Parteilose): „Ich bin da voll auf Deiner Linie.“ Rößle verwies zudem auf die Gehsteigpflege. Besonders auf der Scheithaufstraße würde an den Übergängen von der Fahrbahn auf die Bürgersteige hohes Unkraut sprießen.

Aber welcher Intention folgt der Mähplan eigentlich? Und wer hat ihn beschlossen? Peißenberg führt bekanntlich das Label bienen- und insektenfreundliche Kommune – und das kommt nicht von ungefähr. Vor ein paar Jahren wurde bezüglich der Grünanlagenpflege ein Paradigmenwechsel eingeläutet. Die Flächen sollten Hotspots für Biodiversität werden. Der Gemeinderat segnete das Mähplankonzept ab – auf Initiative der Bürgervereinigung.

Auf Nachfrage bestätigt Sonja Mayer, die Grünanlagenbeauftragte im Rathaus, dass der Mähplan ein „Versuch“ ist, „etwas zu verändern“. Öffentliche Flächen würden riesiges Potential für Biodiversität bieten. Die Gemeinden seien im Gegensatz zur Landwirtschaft bei der Bodenbestellung nicht auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet. Wer aber Umwelt- und Naturschutz auf kommunalen Flächen wolle, der müsse auch optische Einschränkungen in Kauf nehmen: „Das ist Teil des Vegetationsjahres und Teil der Natur“, betont Mayer. Die Thematik sei eben „zwiespältig“. Einerseits seien „die Leute begeistert, wenn alles blüht“. Anderseits würden die Flächen ab Juni „nicht mehr ganz so schön ausschauen“. Aber die Vegetation bräuchte auch Zeit für die Aussamung. Und: „Es geht ja nicht nur ums Blühen, sondern man muss den Insekten auch Entwicklungsräume zur Verfügung stellen.“

Ähnlich äußerte sich im Marktrat Annette Daiber (Grüne). Ordnungsdrang und Sehgewohnheiten seien das eine. Aber der Umwelt- und Naturschutz zwinge zu Veränderungen. „Wir sollten kein Ort sein, wo alles nur noch funktional ist“, erklärte Daiber: „Wir sollten auch der Natur ihren Raum lassen.“