Pandemiesicherer Weihnachtsmarkt?

Der Weihnachtsmarkt am Tiefstollen wurde wegen Corona abgesagt. Doch ganz ohne weihnachtliches Ambiente soll es in Peißenberg nicht abgehen – das zumindest meinte eine Mehrheit im Haupt- und Finanzausschuss. Sie sprach sich auf Antrag der SPD für die Organisation eines „pandemiesicheren Weihnachtsmarkts“ aus.

Ein bisschen überraschend war es schon, dass ausgerechnet die SPD-Fraktion einen Antrag mit dem Arbeitstitel „Winterzauber unter Corona“ im vorberatenden Haupt- und Finanzausschuss eingebracht hatte. Der Winterzauber ist nämlich eine Veranstaltung, die von der örtlichen CSU ins Leben gerufen wurde. Und aus dem Lager der Christsozialen war bislang eigentlich nichts zu hören, dass heuer an den Adventswochenenden wie in den vergangenen Jahren am Rathausplatz wieder Glühweinbuden aufgestellt werden sollen. Schon gar nicht in Anbetracht der steigenden Corona-Infektionszahlen.

Trotz allem: Nach Vorstellung der SPD soll im Rahmen des Winterzaubers eine Alternative für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt geschaffen werden – und zwar für Vereine, die ihre Kasse durch den Verkauf von Bastelsachen und Weihnachtsdeko aufbessern wollen.

In der Antragsformulierung war auch von Speisen und Getränken die Rede, doch die Idee wurde angesichts der strengen Corona-Vorschriften in der Ausschuss-Diskussion relativ schnell kassiert. Das sah auch die SPD ein: „Speisen und Getränke können wir streichen. Dann braucht es keine Listen“, erklärte Vize-Bürgermeister Robert Halbritter im Namen der Genossen.

Intention der SPD sei es, eine „normale Begegnungsstätte im Advent“ zu schaffen und den Vereinen eine Plattform zu geben. „Es soll kein zweiter Weihnachtsmarkt und auch kein Massenauflauf oder Trinkgelage werden“, erklärte Halbritter. Das Ganze würde zudem im Freien stattfinden und auf die Nachmittagsstunden beschränkt sein. Die drei bis vier Buden auf dem Rathausplatz könnten auch mit ausreichendem Abstand sowie Plexiglasschutz aufgestellt werden. „Das sollte dann nicht das große Problem sein. Irgendwo muss man die Kirche ja auch im Dorf lassen“, meinte Halbritter.

Ähnlich äußerte sich Anton Höck (Peißenberger Liste): „Die Leute gehen ja auch zum Einkaufen. Und in der Weihnachtszeit braucht es etwas. Es geht auch um die Seele. Das darf man nicht außer Acht lassen.“ Im Ausschuss gab es aber auch Kritik – allen voran von Walter Wurzinger (Freie Wähler). Angesichts der angespannten Pandemielage sei es „unpassend“ an die Organisation einer solchen Veranstaltung zu denken. Der Gemeinderat trage jedenfalls die politische Verantwortung. In und um München herum würden überall Corona-Hotspots entstehen. Auch würden die Pandemie-Schutzmaßnahmen immer weiter verschärft, um einen zweiten Lockdown mit all seinen wirtschaftlichen Negativfolgen zu vermeiden – „und wir reden hier über einen Weihnachtsmarkt“. Letztendlich wurde der SPD-Antrag vom Ausschuss als Beschlussvorschlag für den Marktrat mit 7:4-Stimmen befürwortet. Dennoch blieben in der Debatte viele Fragen unbeantwortet. Wer zum Beispiel trägt die rechtliche Verantwortung? Die Vereine oder die Gemeinde? Während Halbritter erklärte, dass es „durchaus legitim“ sei, den Vereinen die Verantwortung für die einzelnen Stände zu übertragen, hieß es von Ordnungsamtsmitarbeiter Andreas Fischer, dass man sich darüber rathausintern „noch nicht ganz im Klaren“ sei.

Zudem habe das Landratsamt von einer Organisation aufgrund der steigenden Infektionskurve „eher abgeraten“. Keine Festlegung fand auch bezüglich der Location für den „Deko- und Bastel-Weihnachtsmarkt“ statt: „Entweder an einem Ort mit Abstand oder die Stände über Peißenberg verteilt“, hielt Bürgermeister Frank Zellner (CSU) die Standortfrage offen. Ob es heuer eine vorweihnachtliche Begegnungsstätte in Peißenberg geben wird, entscheidet abschließend der Marktrat heute Abend im Rahmen seiner Sitzung in der Tiefstollenhalle (Beginn: 18.30 Uhr).