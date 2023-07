16-Jährige während Party in ihrem Schlafzimmer vergewaltigt

31-Jähriger angeklagt

Eine 16-Jährige soll in ihrem Schlafzimmer in Peißenberg vergewaltigt worden sein. Deshalb muss sich ein 31-Jähriger am Münchner Landgericht verantworten.

Peißenberg – Zweimal soll der Angeklagte das Mädchen in der Nacht auf den 26. März letzten Jahres vergewaltigt haben. Laut Anklage hat der Bruder des mutmaßlichen Opfers eine Party mit mehreren Personen gegeben. Man trinkt Alkohol, hört Musik und schaut Fernsehen. Auch die 16-Jährige ist alkoholisiert. Sie zieht sich in ihr Zimmer zurück – und hat einvernehmlichen Sex mit einem Freund ihres Bruders. Anschließend schläft sie ein.

Im Laufe des Abends kommt der Angeklagte in ihr Zimmer. Er dreht die auf dem Bauch liegende 16-Jährige auf den Rücken und fällt über sie her, obwohl sie ihm „laut und deutlich“ zu verstehen gibt, dass sie das nicht will. So steht es in Anklage. Anschließend verlässt der 31-Jährige die Wohnung.

Angeklagter kehrte zurück und fiel erneut über Mädchen her

Wenig später kehrt er zurück und vergewaltigt das Mädchen, das sich laut Anklage in ihrem Bett „eingerollt“ hat, erneut. Damit nicht genug: Die Staatsanwaltschaft hat dem verheirateten Angeklagten vorgeworfen, beim Skaterpark in Peißenberg einem 14-jährigen Mädchen an die Brust gegriffen zu haben. Außerdem sind auf seinem Handy kinderpornografische Bilder gefunden worden.

Viereinhalb bis fünf Jahre mit Geständnis, „im Bereich von sechs Jahren“ ohne Geständnis, ist die klare Ansage des Vorsitzenden Richters Martin Hofmann. Man wolle dem Opfer ein längeres Verfahren ersparen, begründet er den Strafrabatt. Nach längerem Überlegen stimmt der Angeklagte, der vor seiner Inhaftierung in Schongau gelebt hat, dem Vorschlag zu und lässt über seine Verteidiger erklären, dass er die Vergewaltigungen einräume. Hinsichtlich der weiteren Vorwürfe wird das Verfahren eingestellt: Diese würden im Vergleich zu den Vergewaltigungen nicht wesentlich ins Gewicht fallen, so Hofmann.

Der Prozess wird diese Woche fortgesetzt. Möglicherweise gibt es dann bereits das Urteil.

VON ANDREAS MÜLLER