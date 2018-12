„Ich kann mir das nicht länger anschauen“: Anwohner befürchtet Unfall an Bahnübergang - Behörde wiegelt ab

Korbinian Gsöll wohnt in Peißenberg direkt an einem unbeschrankten Bahnübergang - der auch weiter unbeschrankt bleiben soll. Obwohl, so der Anwohner, jederzeit mit einem Unfall zu rechnen ist.

Peißenberg - „Es ist kaum hinnehmbar, was das für ein Zustand ist“, sagt Korbinian Gsöll. Er lebt seit dreieinhalb Jahren in Peißenberg – direkt am Bahnübergang am St. Georgenweg, wo die „Bayerische Regiobahn“ jeden Tag etwa ab 6.30 Uhr bis etwa 22 Uhr in der Regel ein Mal pro Stunde von Weilheim nach Schongau und zurück fährt. Gsöll sieht also viele Züge vorbeifahren. Und was er da täglich beobachtet, treibt ihn um: „Ich kann mir das nicht länger anschauen“, sagt der Peißenberger. Wenn er zu Hause ist, hört er die Züge auch, denn sie hupen immer, wenn sie an dem unbeschrankten Bahnübergang vorbeifahren. Aber es ist nicht das Hupen, was ihn stört: „Daran habe ich mich schon gewöhnt“, sagt Gsöll.

Unbeschrankter Bahnübergang in Peißenberg: Warten bis etwas passiert?

Es ist die Sorge, dass er mit ansehen muss, wie ein schlimmer Unfall an dem Bahnübergang passiert, auf den nichts, als ein Andreaskreuz hindeutet. „Ich finde es bescheuert, wenn man so lange wartet, bis etwas passiert“, sagt der Peißenberger.

Am unbeschrankten Bahnübergang an der Forster Straße in Peißenberg hatte es im September 2017 einen schweren Unfall gegeben: Ein 63-jähriger Peißenberger, der den unbeschrankten Bahnübergang dort gut kennt, wollte mit seinem Auto über den Bahnübergang fahren und hatte die Warnleuchte übersehen, die rot geblinkt hat. Das Auto stieß mit dem Zug zusammen, der in Richtung Weilheim unterwegs war. Der Autofahrer musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Nach schwerem Unfall an Bahnübergang: Peißenberger Familien machen Druck

Daraufhin haben zwei Peißenberger Familien Druck auf die Deutsche Bahn gemacht und gefordert, dass dieser Bahnübergang mit einer Schranke gesichert wird. Inzwischen steht fest, dass im April mit den Umbauarbeiten am Peißenberger Bahnhof, am Bahnhalt „Peißenberg Nord“ und an den Bahnübergängen an der Sulzer Straße und Forster Straße begonnen wird. Dort werden Schranken oder Halbschranken und einer Lichtzeichenanlage gesichert.

Dass im Zuge dieser Arbeiten nicht auch die anderen unbeschrankten Bahnübergänge gesichert werden, versteht Gsöll überhaupt nicht. Dass die Bahnübergänge „Hochreuth“, „Fußweg zum St. Georgenweg“ und „ Straße St. Georgenweg“ bleiben, wie sie sind, bestätigt ein Bahnsprecher auf Anfrage der Heimatzeitung: „Daneben gibt es drei Bahnübergänge zwischen Peißenberg und Schongau, die außerhalb des Einwirkbereichs des neuen elektronischen Stellwerks liegen und daher nicht im Zuge der Modernisierung der Stellwerkstechnik verändert werden.“

Bahnübergang-Anwohner klagt: Die Züge fahren zu schnell

Jeder dieser Bahnübergänge sei durch ein Andreaskreuz gesichert, die den Vorrang des Schienenverkehrs gegenüber dem Straßenverkehr dokumentierten. Zudem gebe der Zug immer ein Pfiffsignal ab, wenn die Einsehbarkeit eingeschränkt sei. Die Sicherheit der Bahnübergänge werde regelmäßig überprüft, so der Sprecher: „Ob die Bahnübergangs-Sicherung regelkonform und angemessen ist, wird regelmäßig im Rahmen von so genannten Verkehrsschauen überprüft, an denen Vertreter des Straßenbaulastträgers, der Aufsichtsbehörde Eisenbahn-Bundesamt, der Polizei, der Anliegerkommune und der Bahn teilnehmen. Die drei Bahnübergänge könnten sicher überquert werden, wenn sich jeder Straßenverkehrs-Teilnehmer an die Vorgaben für sicheres Überqueren halten würde.

Korbinian Gsöll sieht das anders. Seiner Beobachtung nach fahren die Züge an dieser Stelle auch meist zu schnell. „Ich frage mich, wie lange ich das noch anschauen muss, bis etwas passiert.“

Kathrin Hauser

