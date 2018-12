Auf dem Weg zur Faschingshochburg

Dass in Penzberg die fünfte Jahreszeit gebührend gefeiert wird, ist Tradition im Landkreis. Peißenberg wird auch zur Faschingshochburg – zumindest was die Zahl der Garden und Gardetänzer angeht: In fünf Garden tanzen über 100 Faschingsfans.

Peißenberg – „Mir fehlen die Worte“, sagt Thomas Rößle, der Vorsitzende von „Frohsinn 2000“, dem Peißenberger Verein, in dem sich Freunde der fünften Jahreszeit zusammengefunden haben. 240 Mitglieder zählt der Peißenberger Verein inzwischen – und wächst weiter stetig. Dass dem so ist, daran hat auch eine neue Garde ihren Anteil. Zu den bereits bestehenden Tanzformationen „Mini-Dancers“, „Teenies“, „Prinzengarde“ und „Männergarde“, hat sich noch eine weitere Gruppe gesellt, die „Zwergerl-Garde“.

„Der Ansturm speziell auf unsere Garde mit den kleinsten Tänzerinnen und Tänzern war so enorm, dass wir nun entschieden haben, eine weitere Garde, nämlich die ,Zwergerlgarde‘ zu gründen“, sagt Rößle. Dort können sich schon die ganz Kleinen im Fasching engagieren, denn dort tanzen Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren. Und wieder sei das Interesse der Peißenberger immens gewesen: „Insgesamt haben wir in der neuen Garde alleine 21 Tänzerinnen und Tänzer“, so Rößle, dabei habe der Verein ganz behutsam mit der „Zwergerl-Garde“ beginnen wollen. Auch in einer anderen Sparte trumpfen die Peißenberger im Fasching auf: 16 bis 18 Männer bilden die Männergarde, die so beliebt ist, dass sie im Fasching gewaltig unterwegs ist. „Die Anfragen für Auftritte kommen bis aus Nürnberg“, sagt der Vorsitzende.

Insgesamt tanzen in der Marktgemeinde mehr als 100 Faschingsfans in den verschiedenen Garden. Nicht nur diese Zahl macht Rößle sprachlos. Überhaupt sei das Vereinsleben äußerst vielfältig und aktiv, nicht nur während der Faschingszeit, da aber natürlich ganz besonders. „Die Euphorie, die im Verein herrscht, macht einfach Spaß.“

Auch für dieses Jahr haben sich die Organisatoren wieder ein buntes Programm einfallen lassen, das zunächst weniger bunt beginnt: Am Samstag, 12. Januar, wird die Faschingssaison offiziell mit dem Schwarz-Weiß-Ball eröffnet. Einlass ist um 18.30 Uhr, um 19 Uhr startet das Vier-Gänge-Menue. Der Tanz wird um 20 Uhr mit der Big Band der Peißenberger Knappschaftskapelle eröffnet. Die Garden tanzen in den größeren Tanzpausen über den ganzen Abend verteilt.

Am Sonntag, 10. Februar findet in der Tiefstollenhalle in Peißenberg ein großes Gardetreffen statt. Nachdem der erste Kinderball im vergangenen Jahr solch ein Erfolg war, lädt „Frohsinn 2000“ heuer für 23. Februar wieder zum Kinderball ins Pfarrheim St. Johann ein. Im Jahr 2020 findet dann passend zur Kommunalwahl der nächste große Umzug in der Marktgemeinde statt. VON KATHRIN HAUSER

Die Garden

Wie die Peißenberger Garden gebucht werden können, steht auf der Homepage von „Frohsinn 2000“ unter www.frohsinn2000.de im Internet.