1886 zur Pflege der Gemütlichkeit gegründet: Aus Peißenberger Pfeifenclub wird jetzt Schäfflerverein

Was sich ändert - und was gleich bleibt

Von Kathrin Hauser schließen

Im Oktober 1886 haben ein paar junge Männer den Pfeifenclub Peißenberg-Sulz gegründet. Nach 136 Jahren bekommt der Club jetzt einen neuen Namen.

Peißenberg – Als sich die jungen Peißenberger im Oktober 1886 zusammentaten und den Pfeifenclub Peißenberg-Sulz gründeten, wussten sie genau, welchem Zweck dieser Club dienen sollte: der Pflege der Geselligkeit und Gemütlichkeit. Und weil zur damaligen Zeit das Rauchen und insbesondere das Pfeifenrauchen unbedingt zu einer geselligen Männerrunde dazugehörten, wurde der Club „Pfeifenclub“ genannt. Die Mitglieder maßen ihren Fähigkeiten im Geselligsein unter anderem bei Rauchspielen, bei denen es etwa darum ging, so lange wie möglich an einer Zigarre zu rauchen oder die längste Asche zu produzieren.

Erst im Jahr 1902 hatte Josef Bader die Idee, zur Belustigung in der Faschingszeit einen Schäfflertanz einzustudieren. Seitdem gehört der Schäfflertanz, der alle sieben Jahre aufgeführt wird – außer in Pandemie- und Kriegszeiten – zum Verein wie die Pflege der Gemütlichkeit. Erst heuer haben die Peißenberger Schäffler wieder getanzt.

Schäfflerverein Pfeifenclub Peißenberg-Sulz 1886: Neuer Vorstand gewählt

Inzwischen gehören die Rauchspiele der Vergangenheit an: „Das war nicht mehr zeitgemäß“, sagt der neue zweite Vorsitzende des Vereins, der seit Kurzem nicht mehr Pfeifenclub heißt, sondern in „Schäfflerverein Pfeifenclub Peißenberg-Sulz 1886 e.V.“ umbenannt wurde. Seit es in den bayerischen Wirtshäusern ein Rauchverbot gebe, sei es auch nahezu unmöglich geworden, in gemütlicher Runde zu rauchen, so Jörg Wurzer. Damit sich die Realität auch im Namen des Vereins wiederfindet, wurde nun kürzlich der Name geändert.

Aus steuerlichen Gründen sei es auch nicht weiter möglich gewesen, als Club weiterzumachen, sagt Wurzer. Ein Verein wurde gegründet und gleichzeitig eine Mitgliederversammlung abgehalten, bei der ein Vorstand gewählt wurde.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Werner Haseidl (1. Vorstand), Jörg Wurzer (2. Vorsitzender), Dieter Welscher (1. Schatzmeister), Anita Diem (2. Schatzmeisterin), Stefanie Haseidl (1. Schriftführerin), Birgit Huber (2. Schriftführerin), Thomas Schmidt, Bernd Diem, Robert Dietrich, Moritz Diem, Dominik Wurzer, Lothar Glocks-huber (alle Beisitzer), Elli Haseidl (Revisorin).

Auch wenn sich nun einiges geändert hat, ist das Wichtigste doch geblieben: Vereinszweck ist weiter die Pflege der Gemütlichkeit.

