Im Barbarahof in Peißenberg werden derzeit 30 bezahlbare Wohnungen gebaut - „Der Bedarf ist groß“

Fördergeld bewilligt

Von Kathrin Hauser

Zunächst hat es gewaltig gehakt beim Vorhaben der „Wohnbau Weilheim“, im „Barbarahof“ in Peißenberg neuen sozialen Wohnraum zu schaffen. Nachdem im Herbst mit dem Bau begonnen wurde, läuft nun alles nach Plan. Jüngst wurden 5,7 Millionen Euro Fördergeld bewilligt.

Peißenberg – Die Regierung von Oberbayern hat für den Neubau der 30 Mietwohnungen, die im „Barbarahof“ in Peißenberg entstehen sollen, kürzlich Fördergelder in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro bewilligt. Wie die Regierung mitteilt, werden davon 1,5 Millionen Euro als Zuschüsse, „der Rest als zinsgünstige Förderdarlehen ausbezahlt“. Insgesamt wird für den Bau der 30 Wohnungen mit Kosten von rund 14 Millionen Euro gerechnet. Die Fördergelder würden immer entsprechend des Baufortschritts ausbezahlt.

Wie der neue Geschäftsführer der „Wohnbau Weilheim“, Florian Steinbach, sagt, läuft derzeit alles nach Plan auf der Baustelle – auch wenn dort winter- und witterungsbedingt derzeit nichts läuft. „Seit Schnee liegt, ruht die Baustelle“, sagt Steinbach. Sobald es das Wetter zulässt, soll es weitergehen.

Zum ersten Mal klassische Holzbauweise

Die Keller der drei Häuser sind zum großen Teil bereits fertiggestellt. „Ende März, Anfang April soll der Holzbau starten“, so Steinbach. Die 30 neuen Wohnungen im Barbarahof in Peißenberg Wörth sollen in drei Häusern entstehen, die in Holzbauweise erstellt werden. „Das Projekt ist ein Vorbild für klimafreundliches Bauen“, schreibt die Regierung von Oberbayern in ihrer Mitteilung. Die „Wohnbau Weilheim“ baut zum ersten Mal in dieser klassischen Holzbauweise.

Die Wohnungen werden vor allem für Senioren, Familien und Menschen mit Behinderung sowie einkommensschwächere Haushalte gebaut. Die Erdgeschosse werden barrierefrei gestaltet, sodass sie sich für Personen eignen, die Behinderungen haben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Im Landkreis ist Wohnraum, wie er in Peißenberg entstehen soll, knapp. „Der Bedarf ist groß“, sagt Steinbach. Die Preise für Wohnungen und Häuser sind für Käufer und Mieter extrem gestiegen. Besonders eklatant ist der Mangel an barrierefreien Wohnungen, die dazu noch bezahlbar sind.

Belegungsrecht liegt beim Markt

Die Wohnungen der „Wohnbau Weilheim“ werden nach einem bestimmten System vergeben (siehe Homepage der „Wohnbau Weilheim“ – die fünf Schritte zu einer Wohnung). Die Wohnbau arbeitet bei der Auswahl der Mieter eng mit der Kommune zusammen, in der sich der zu vermietende Wohnraum befindet. Das Belegungsrecht hat aber immer allein die entsprechende Kommune, die wiederum ihre Kriterien hat, nach denen sie die Bewerber auswählt. Allerdings werden die Wohnungen im Barbarahof erst vergeben, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind.

Die „Wohnbau Weilheim“ dient dem Zweck „eine sichere und sozial vertretbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu gewährleisten“. Sie wurde im Jahr 1949 gegründet, um die große Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg zu lindern. Seit dem Jahr 1965 sind sieben Kommunen aus dem Altlandkreis Weilheim und der Landkreis selber die Gesellschafter. Die Marktgemeinde Peißenberg ist eine der Gesellschafter