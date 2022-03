Peißenberg: Kostet der behindertengerechte Zugang zu viel? - Die billigere Variante könnte nicht barrierefrei sein

Von: Bernhard Jepsen

Bislang führt nur ein besserer Trampelpfad vom Norden her auf die Alte Bergehalde in Peißenberg. © Bernhard Jepsen

Das Freizeitgelände auf der Alten Bergehalde soll mit einem behindertengerechten Zugang erschlossen werden. Wegen der hohen Baukosten hat das Bauamt eine billigere Alternativplanung vorgelegt – die wäre aber nur eingeschränkt behindertengerecht.

Peißenberg – Ein behindertengerechter Zugangsweg, der das Bahnhofswegerl mit den oberen Ebenen der Alten Bergehalde verbindet: Das war eigentlich eines der zentralen Infrastrukturelemente im bauleitplanerischen Verfahren zum Ausbau der Alten Bergehalde zum Naherholungs- und Freizeitgelände. Doch nun bahnt sich diesbezüglich eine Kehrtwende an.

Behindertengerechter Zugang könnte über 300 000 Euro kosten

Wie Rathausmitarbeiterin Sonja Mayer in der jüngsten Bauausschusssitzung berichtete, hat eine Bodenuntersuchung ein „erschreckend schlechtes Ergebnis“ gebracht. Die Zusammensetzung des früheren Abraumhügels sei instabil sowie mit Schicht- und Oberflächenwasser durchsetzt. Das Fazit aus Sicht der Verwaltung: Ein an der Nordflanke mäandernder, behindertengerechter Weg ließe sich nur mit aufwendigen Hangstabilisierungsmaßnahmen und einer überbreiten Wegschneise bewerkstelligen.

Für das optische Erscheinungsbild, so hieß es im Ausschuss, wäre das nicht zuträglich: „Das würde den Eindruck einer Autobahn vermitteln“, erklärte Mayer plakativ. Und bezüglich der Kosten für den behindertengerechten Zugang müsse man mit satten 305 000 Euro rechnen. Der Wegebau soll durch die Städtebauförderung bezuschusst werden. Ohne die finanzielle Förderung könnte sich der Markt die Umgestaltung der Alten Bergehalde niemals leisten.

Behindertengerechter Zugang: Regierung von Oberbayern sieht Kosten skeptisch

Doch die zuständige Regierung von Oberbayern reagierte in Anbetracht des Kostenrahmens für den behindertengerechten Zugang bereits skeptisch. Sie würde zwar den Regelfördersatz von 60 Prozent gewähren, allerdings nur in Bezug auf eine Baukostensumme von 120 000 Euro. Das wäre genau der Betrag, der für eine deutlich billigere Trassenvariante fällig werden würde, die von der Rathausverwaltung als Alternativplanung im Ausschuss präsentiert wurde. Abzüglich der 60-Prozent-Förderung würden im Zuge selbiger beim Markt als Eigenanteil nur 48 000 Euro hängen bleiben. Bei der „großen Lösung“ wären es 233 000 Euro.

Aber wie unterscheiden sich die beiden Varianten? Die alternative Trasse würde in etwa dem Verlauf des bestehenden Weges folgen, der bis dato vom Bahnhofswegerl über Stufen als besserer Trampelpfad zur Alten Bergehalde hinaufführt. Die „Billiglösung“ würde laut Rathausverwaltung baulich mit einer flachen Abfolge von jeweils zwei bis drei Stufen und dazwischenliegenden Podesten samt Handläufen realisiert werden. Die Planungen laufen unter dem Arbeitstitel „Treppen- und Podestanlage“.

Kostenbilligere Variante: Für Rollstuhlfahrer aber nicht nutzbar

Überraschend ist, dass diese Variante von der Behindertenbeauftragten des Landkreises und vom gemeindlichen Seniorenbeirat bereits abgenickt wurde – also von zwei Institutionen, die eigentlich Interesse an einem vollständig behindertengerechten Zugang haben müssten. Genau das ist die „Treppen-Podestanlage“ aber nicht, das musste auch Mayer im Ausschuss einräumen: „Für Rollstuhlfahrer wäre der Weg nicht nutzbar.“

Der Seniorenbeirat, so hieß es im Ausschuss, befürworte die billigere Variante unter anderem aber auch deshalb, weil von der Südseite über die Straße „Zur Alten Bergehalde“ ein behindertengerechter Zugang auf die Halde möglich sei. Die Behindertenbeauftragte wiederum habe signalisiert, dass ein behindertengerechter Zugang von der Büchereiseite aus „nicht unter allen Umständen“ umgesetzt werde müsse, wenn die Eingriffe in den Hang zu massiv und die Kosten zu hoch wären.

Billigere Variante für behindertengerechten Zugang: Bäume könnten bleiben

Mayer erklärte, dass die billigere Variante zudem den Charme hätte, dass der Baumbestand am Nordhang aufgrund der geringeren Geländeeingriffe weitestgehend erhalten bleiben könnte. Auch die Aussage überraschte: Vor ein paar Monaten hieß es von Seiten der Rathausverwaltung nach Rücksprache mit dem Forstamt nämlich noch, dass die Bäume mittel- bis langfristig ohnehin gefällt werden müssten, um den Bestand zu verjüngen. Ein weiterer Aspekt: In der ursprünglichen Konzeption war im nördlichen Bereich eine Auslichtung sogar ausdrücklich gewünscht – um die zugewachsene Alte Bergehalde gestalterisch zu öffnen und als Freizeitgelände sichtbar zu machen.

Aber die Ursprungsplanung wird offenbar nicht nur in diesem Punkt modifiziert: So hat eine Bedarfsabfrage ergeben, dass die Boulespieler ihre gewünschte Anlage lieber im Anschluss an den Lesegarten der Bücherei platziert haben möchten und nicht auf der mittleren Ebene der Bergehalde. Und der Seniorenbeirat spricht sich dafür aus, den geplanten Bewegungsparcours nicht auf der Mittel-, sondern auf der oberen Ebene zu situieren.

Behindertengerechter Zugang: Bisher keine Entscheidung

Entschieden wurde im vorberatenden Ausschuss über die Zuwegung zur Alten Bergehalde noch nichts. Auch ein Beschlussvorschlag wurde nicht verabschiedet, sondern die Angelegenheit zur Beratung in die Fraktionen vertagt. Ein klares Meinungsbild kristallisierte sich in der Ausschussdebatte nicht heraus. Mayers Vortrag und der Beschlussvorschlag, den die Verwaltung im Vorgriff auf die Ausschusssitzung formuliert hatte, war indes eindeutig: Demnach soll die „Treppen- und Podestanlage“ weiter geplant und schließlich realisiert werden.

