B472: Beim Abbiegen Auto übersehen - drei Personen verletzt

Von: Elena Siegl

Totalschaden entstand an diesem Auto, das am Unfall bei Peißenberg beteiligt war. © Hans-Helmut Herold

Totalschaden an zwei Autos und drei verletzte Personen. Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag auf der B472 bei Peißenberg ereignet hat.

B 472/Peißenberg - Zu einem Unfall kam es am gestrigen Sonntag, 23. April, bei Peißenberg, wie die Verkehrspolizei Weilheim berichtet. Gegen 17.15 Uhr befuhr demnach eine 22-Jährige Peißenbergerin mit einem Audi A1 die B472, aus Richtung Hohenpeißenberg kommend, in Richtung Peißenberg. Als die junge Frau an der Ausfahrt Peißenberg-West die Bundesstraße nach links verlassen wollte, um nach Peißenberg in die Schongauer Str. abzubiegen, übersah sie offenbar den auf der B 472 aus Richtung Schongau entgegenkommenden und geradeaus fahrenden Opel Astra, der von einem 70-jährigen Schongauer gelenkt wurde, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Bei dem Unfall wurden laut Polizei beide Fahrer sowie die 65-jährige Beifahrerin (Ehefrau) des Opel-Fahrers leicht verletzt, so dass alle drei Personen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Wirtschaftlicher Totalschaden bei beteiligten Fahrzeugen

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. ca. 20.000 Euro am Audi und ca. 10.000 Euro am Opel. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zudem wurden zwei Felder einer Leitplanke sowie ein Leitpfosten beschädigt. Dieser Schaden wird von der Verkehrspolizei mit rund 700 Euro angegeben.

Die Feuerwehr aus Peißenberg war mit ca. 25 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren drei Rettungswägen sowie zwei Notärzte im Einsatz.

