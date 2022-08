Knappenverein fehlen junge Mitglieder - Wie können sie für Bergbautradition begeistert werden?

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Die Vorstandschaft des Knappenvereins nach den Neuwahlen: (v.l.) Rudi Hochenauer, Wolfgang Neumann, Franz Fischer, Heidi Ehle, Christian Lang, Anita Diem, Bernd Diem, Alex Ehle sowie Annemarie und Lothar Glockshuber. © Bernhard Jepsen

Der Vorstandschaft um Rudi Hochenauer wurde bei den Neuwahlen erneut das Vertrauen ausgesprochen. Doch die Peißenberger Knappen plagt ein Problem: Es fehlt an jungen Mitgliedern.

Peißenberg – Bis auf eine Ausnahme ist die alte Vorstandschaft des Knappenvereins auch die neue. Bei den Neuwahlen kandidierte lediglich Walter Timm nicht mehr für eine weitere Amtsperiode als Schriftführer. Seinen Posten übernimmt künftig Wolfgang Neumann. Zum zweiten Schriftführer wurde Lothar Glockshuber gekürt. Einhellig in ihren Ämtern bestätigt wurden Rudi Hochenauer (Vorsitzender; seit acht Jahren im Amt), Bernd Diem (Zweiter Vorsitzender), Heidi Ehle (Kassiererin) und Annemarie Glockshuber (zweite Kassiererin). Als Beisitzer bekamen Alex Ehle, Franz Fischer, Christian Lang und Heinz Hetterich das Vertrauen ausgesprochen. Revisorin bleibt Anita Diem. Die nächsten Vorstandswahlen finden 2024 statt.

Der Knappenverein Peißenberg ist laut seinem Selbstverständnis ein „Traditionsverein“. Seine Intention ist es, an die lokale Bergwerksvergangenheit zu erinnern – und zwar nicht nur in Peißenberg, sondern auch in Hohenpeißenberg. Die Knappen sind also ein gemeindeübergreifender Verein, auch wenn der Name auf Peißenberg fokussiert ist. Und so war es nicht verwunderlich, dass Hohenpeißenbergs Bürgermeister Thomas Dorsch bei der jüngsten Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Sonne“ zu Gast war. „Ihr macht wirklich viel. Alle Achtung“, lobte der Rathauschef das Vereinsengagement und dessen gesellschaftliche Bedeutung: „Tradition und Kultur ist die Basis für unser Zusammenleben.“

Knappenverein Peißenberg zählt 395 Mitglieder - Der Trend geht allerdings nach unten

Aktuell zählt der Knappenverein 395 Mitglieder. Das klingt zunächst nach einer stattlichen Zahl. Doch ein Blick auf die Mitgliederentwicklung gibt Anlass zur Sorge. Vor acht Jahren, zum 25-jährigen Vereinsjubiläum, waren noch über 500 Mitglieder registriert. Der Trend geht also steil nach unten – altersbedingt. Die Reihen der Mitglieder, die noch aktiv im Bergbau tätig waren, lichten sich 51 Jahre nach Schließung des Peißenberger Zieglmeierschachts.

Die Vereinsführung setzt sich mit der Altersproblematik natürlich auseinander: „Die Zeiten, in denen wir mit vollen Bussen irgendwo hingefahren sind, die sind vorbei“, beschrieb Vorstand Rudi Hochenauer die Lage. Trotz allem: Die Bereitschaft zur Mitarbeit sei nach wie vor vorhanden: „Die Resonanz ist absolut positiv, obwohl viele Mitglieder bereits weit über 70 Jahre alt sind. Es ziehen alle an einem Strang“, so Hochenauer. Als Beispiel nannte der Vereinschef die Restaurierung des Kohlehunts, der in der Mitte des neuen Kreisverkehrs an der äußeren Schongauer Straße platziert wurde. „Gestrichen haben ihn die Kameraden Spath, Schwarz und Welscher“, so Hochenauer in seinem Rechenschaftsbericht.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter und unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Wie kann junge Generation für Bergbautradition begeistert werden?

Doch wie kann der Verein auch die junge Generation für die Bergbautradition begeistern? „Das ist schwierig“, räumte Hochenauer ein: „Wir sind nicht mit einem Sportverein zu vergleichen. Vielleicht müssten wir mehr auf die Schulen zugehen.“ Kleine Hoffnungsschimmer gibt es: „Unser jüngstes Mitglied ist 14 Jahre alt“, berichtete Hochenauer. Aber sonst sieht es in den jüngeren Altersklassen ziemlich mau aus. Hochenauer sieht großen Aufklärungsbedarf: „Jeder hat heutzutage ein Handy in den Pratzen. Da sind Kupfer und Metalle drin. Aber keiner weiß, wo das herkommt.“ Bei diesem Thema kam der Ex-Gewerkschaftsfunktionär so richtig in Fahrt: Die Zeit der billigen Rohstoffe sei vorbei. Es sei zu hoffen, dass damit eine gerechtere Welt entsteht und nicht der Zwischenhandel die Margen abgreift. Die Ausbeutung der der menschlichen Arbeitskraft in den Minen sei eine „Schweinerei“: „Aber sie wird geduldet. Und man will es nicht hören“, so Hochenauer. Die Bergleute hingegen hätten sich immer für gerechte Löhne eingesetzt.

Jeder hat heutzutage ein Handy in den Pratzen. Da sind Kupfer und Metalle drin. Aber keiner weiß, wo das herkommt.

Knappenverein Peißenberg: Das ist geplant

Und was steht beim Knappenverein demnächst auf dem Programm? Am 9. Oktober möchte man an der Knappenwallfahrt nach Altötting teilnehmen. Ebenfalls im Herbst plant Hochenauer eine Foto-Ausstellung in Hohenpeißenberg über den früheren Bergbau und die Ortsentwicklung in der Rigi-Gemeinde. Die Barbarafeier im Dezember wird heuer erstmals nicht im Gasthof „Zur Post“, sondern beim Stroblwirt in Oberhausen stattfinden. Eine Änderung will der Knappenverein auch an der Knappengedächtniskapelle auf der Neuen Bergehalde vornehmen – und zwar soll eine automatische Ansteuerung des Geläuts eingebaut werden: „Das wird zwar was kosten, aber es ist nicht mehr zeitgemäß, dass man jedes Mal zur Kapelle hochfährt, wenn außerplanmäßig geläutet werden soll“, so Hochenauer.

Hier gibt es noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau und Weilheim.