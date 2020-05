„Bin wieder Herrin über meine Zeit“

Zwölf Jahre lang saß Manuela Vanni auf dem Chefsessel im Peißenberger Rathaus. Bei der Kommunalwahl im März kam dann das Aus.

Peißenberg – Die 59-Jährige, die 2008 noch für die SPD angetreten war und später mit Rudi Mach die „Peißenberger Liste“ gründete, verfehlte den Einzug in die Stichwahl. Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Marktrats am 13. Mai soll Vanni der Titel „Alt-Bürgermeisterin“ verliehen werden. Auf ihre beiden Amtsperioden möchte Vanni nicht mehr groß zurückblicken. Das war jedenfalls die Bedingung für das Interview, das die Heimatzeitung mit der künftigen „Alt-Bürgermeisterin“ führte. Einen kleinen Rückblick gab es aber dann doch.

Vorteile waren schnell zu spüren: Wochenendtermine bleiben aus

Frau Vanni, man hat den Eindruck, dass Sie die Wahlniederlage relativ schnell verdaut haben.

Nein, „schnell verdaut“ ist eine Niederlage nie. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass ich in die Stichwahl komme und schließlich auch gewählt werde. Das ist mir zumindest von vielen Seiten so suggeriert worden – und dann kam es ganz anders. Aber alles hat seine Zeit – und die Zeit als Bürgermeisterin ist jetzt vorbei. Durch die Corona-Krise habe ich auch schnell die Vorteile gespürt: Die Abend- und Wochenendtermine sind weggefallen. Ich bin also wieder Herrin über meine Zeit und merke, wie schön das ist. Aber noch einmal: Ich hätte es schon noch gerne sechs weitere Jahre gemacht.

Doch eine dritte Amtszeit wäre aufgrund der Corona-Krise sicher nicht einfach geworden.

Das stimmt. Kurz nachdem ich 2008 Bürgermeisterin geworden war, begann die Banken- und Wirtschaftskrise. Das war schon schwierig für die Kommunen. Aber jetzt mit Corona wird es wohl noch schwieriger. Ich beneide Frank Zellner (Vannis Nachfolger als Rathauschef; Anm. d. Red.) nicht. Bis Ende Mai wird er wohl einen Streichkatalog vorlegen müssen. Die Bürger werden das momentan akzeptieren, aber spätestens in zwei Jahren werden die Forderungen und Wünsche wieder lauter.

Wird denn Ihrer Meinung nach die Corona-Krise auf Peißenberg durchschlagen?

Ja, aber wie sehr, kann ich Ihnen nicht sagen. Die finanziellen Auswirkungen werden davon abhängen, wie viel Geld von Bund und Land kommt, und ich bin gespannt, wie das alles bewältigt wird. Die Pflichtaufgaben werden immer Vorrang haben. Die Frage wird aber sein, ob überhaupt genügend Mittel für die Pflichtaufgaben zur Verfügung stehen. Auch befürchte ich, dass einige Geschäfte und Gaststätten am Ort nicht mehr aufmachen werden.

Vanni sichert Unterstützung für Nachfolger Frank Zellner zu

Sie werden die Ortspolitik ja weiterhin als Gemeinderätin verfolgen. Frau Vanni, Hand aufs Herz: Wäre es Ihnen recht gewesen, wenn Ihr Vorgänger Hermann Schnitzer nach 2008 noch im Marktrat gesessen wäre?

Bei Herrn Schnitzer wäre es mir eher nicht recht gewesen. Wir beide können einfach nicht miteinander. Mit Herrn Zellner stehe ich sehr viel in Kontakt. Wenn er es will, werde ich ihn bei Dingen unterstützen, die er noch nicht wissen kann. Ich bin auch kein Mensch, der sagt: „Ällabätsch, ich weiß mehr als du“ und andere auflaufen lässt. Deshalb werde ich mich im Gemeinderat verbal zurückhalten.

Für welche Themen wollen Sie sich im Marktrat besonders einsetzen?

Ein wichtiges Anliegen ist mir, dass wir die Ortsmitte weiter stärken: Das heißt, die Alte Bergehalde mit weiteren Freizeitmöglichkeiten aufwerten und eine direkte Verbindung zwischen der Alten und Neuen Bergehalde schaffen. Und mir ist die Gemeinwohlökonomie wichtig. Die ist ja bekanntlich nicht so das Thema des neuen Bürgermeisters. Aber ich habe mir erlaubt, ihm einen Aktenordner mit GWÖ-Unterlagen hinzustellen. Ansonsten gilt es, den Standard zu halten. Peißenberg hat ja bereits sehr viel.

Wie sehen Sie die Zukunft der „Peißenberger Liste“? Hat die Gruppierung ohne das Zugpferd des Bürgermeisteramts eine Zukunft?

Davon bin ich überzeugt. Wir haben mit Anton Höck und Robert Pickert zwei junge Leute im Marktrat, damit stehen wir besser da als die SPD. Schade nur, dass wir nicht mehr Frauen in den Marktrat bekommen haben. Ich glaube, dass die Profilierung ohne das Bürgermeisteramt sogar einfacher wird, da wir „freier“ agieren können und ich bin mir sicher, dass sich die Liste auf Dauer etablieren wird.

Respekt gegenüber dem Bürgermeisteramt hat nachgelassen

Tun sich Frauen im Vergleich zu Männern immer noch schwerer in der Kommunalpolitik? Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?

Der Respekt gegenüber dem Bürgermeisteramt hat allgemein nachgelassen. Und Frauen werden noch kritischer gesehen. Fehler werden ihnen nicht so leicht verziehen, und sie werden von Männern auch verbal härter angegriffen. Wir Frauen kommunizieren anders, wir sind sachlicher und ruhiger. Das war auch im Kreistag so: Es sind meist die Männer, die sich durch lange Wortmeldungen darstellen wollen. Was mich nach der Kommunalwahl geärgert hat, war eine Äußerung unserer Landrätin (gemeint ist Andrea Jochner-Weiß; Anm. d. Red.). Sie hat es bedauert, dass so wenig Frauen in die Gremien und Spitzenämter gewählt worden sind, dabei hätte gerade sie doch Einfluss nehmen können, um das zu ändern. Mit Angelika Flock in Weilheim hat die CSU im Landkreis mit 34 Kommunen nur eine Bürgermeisterkandidatin gestellt.

Wie sieht Ihre persönliche Zukunft aus? Werden Sie noch einmal als Rechtsanwältin arbeiten?

Nein, ich bin jetzt zwölf Jahre aus dem Anwaltsberuf raus und möchte ihn nicht mehr ausüben. Ich weiß aktuell noch nicht, ob und was ich beruflich machen werde, aber dies hat auch Zeit. Vielleicht engagiere ich mich ehrenamtlich im sozialen Bereich – es gibt viele Menschen, die Unterstützung benötigen. Und zur Klarstellung, weil es teilweise anderes behauptet wird: Ich werde in Peißenberg bleiben, ich wohne sehr gerne in diesem Ort und möchte hier alt werden. Und man wird mich auch künftig sehen. Ich werde am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

Welche Ereignisse in Ihrer zwölfjährigen Amtszeit sind Ihnen besonders haften geblieben?

Der negative Höhepunkt war, als ich zusammen mit Günther Forster (ehemaliger Gemeindewerksleiter; Anm. d. Red.) 2016 vor der brennenden „Rigi-Rutsch´n“ gestanden bin. Diesen Anblick und die gefühlte Machtlosigkeit werde ich nie vergessen. Das absolute Highlight waren die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Marktjubiläum im vergangenen Jahr: Der ganze Ort war stolz, lebendig, gastfreundlich und in bester Stimmung – und es war ein richtiges Zusammengehörigkeitsgefühl zu spüren. Als beim Knappentag im Bierzelt alle aufgestanden sind und „Glück auf, der Steiger kommt“ gesungen haben, war das für mich ein sehr berührender Moment. In sehr schöner Erinnerung ist mir aber auch der Besuch von Kardinal Wetter im Jahr 2008 geblieben.

