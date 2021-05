Peißenberg: Breite Phalanx gegen Baumschutzverordnung

Energie- und Klimaausschuss

Wird in Peißenberg eine kommunale Baumschutzverordnung erlassen? Sehr wahrscheinlich nicht. Im vorberatenden Energie- und Klimaausschuss formierte sich eine breite Front gegen den Gemeinschaftsantrag von Bündnis 90/Die Grünen und Bürgervereinigung.

Peißenberg – Es war eine lange und intensive Diskussion, die in der jüngsten Sitzung des Energie- und Klimaausschusses zum Thema „Baumschutzverordnung“ geführt wurde. Sogar in der Sitzungspause – in Corona-Zeiten wird die Tiefstollenhalle im halbstündigen Turnus gründlich gelüftet – wurde im Freien munter weiter debattiert. Doch so sehr sich Annette Daiber (Grüne) und Matthias Reichhart (Bürgervereinigung; BV) auch anstrengten, die politische Phalanx gegen den Erlass einer Verordnung stand. „Bäume pflanzen? Ja, ganz klar. Bäume erhalten? Ja. Klimaschutz? Ja. Baumschutzverordnung? Nein, da bin ich nicht dafür.“ Die Haltung von Patricia Punzet (CSU/Parteilose) brachte den Meinungstenor des Gremiums auf den Punkt.

Für Kritik sorgte vor allem das Kriterium bezüglich des Stammumfangs, das Grüne und BV quasi als Maximalforderung in ihrem Antrag formuliert hatten. Demnach soll das Fällen von Bäumen innerhalb der Bebauungslinien von Peißenberg untersagt werden, wenn der Umfang 60 Zentimeter oder mehr aufweist. „Das ist viel zu wenig“, konstatierte Manuela Vanni (Peißenberger Liste). Die Altbürgermeisterin bezeichnete den gesamten Antrag als „relativ plakativ“. In ihrer Amtszeit seien jedenfalls auf öffentlichem Grund gerade einmal zwei größere Bäume abgesägt worden. Vannis Fazit: „Wir brauchen keine Baumschutzverordnung.“

„Damit bringen wir die Leute auf die Barrikaden“

Ähnlich argumentierte Jürgen Forstner (Freie Wähler). Baumschutzverordnungen seien zwar „grundsätzlich eine gute Sache“, aber ihm sei „nicht bekannt, dass in Peißenberg radikal Bäume gefällt werden“. Auch Bernd Schewe (SPD) äußerte sich skeptisch: Ortsbildprägende Bäume sollten zwar sehr wohl katalogisiert und geschützt werden. Aber Bäume mit einem Umfang von 60 Zentimetern? „Damit bringen wir die Leute auf die Barrikaden.“ Viele private Grundstücksbesitzer würden dann gar keine Bäume mehr anpflanzen oder vor dem Inkrafttreten der Verordnung noch schnell abholzen. „Dann wäre die Regelung eher kontraproduktiv“, so Schewe.

Wie schon bei der Diskussion um das Verbot von Schottergärten spielte auch wieder das Argument der „Freiwilligkeit“ eine Rolle – vor allem in Reihen der CSU. „Die Leute sollen frei in der Entscheidung sein, einen Baum zu pflanzen – und auch frei in der Entscheidung, ihn wieder zu fällen“, meinte Bürgermeister Frank Zellner. Daiber jedoch hielt dagegen: Immer, wenn es um Naturschutz gehe, würde das „Totschlagsargument“ mit den Verboten kommen. In nahezu jedem Lebensbereich müsse man Vorschriften beachten: „Geht doch mal bitte in Euch, ob eine Baumschutzverordnung wirklich so ein Drama wäre“, appellierte Daiber an ihre Ausschusskollegen.

Deutliche Mehrheit gegen Baumschutzverordnung

Die Regelung würde sehr wohl Ausnahmen zulassen, und sie sei auch dringend nötig: „Es gibt immer weniger Grundstücke, auf denen Bäume gepflanzt werden. Wir wollen niemanden drangsalieren oder bevormunden, aber es geht um einen Moment des Nachdenkens.“ Daiber nannte Beispiele von größeren Baumfällaktionen, unter anderem an der Einmündung Bergwerkstraße/Hochreuther Straße vor dem Döner-Laden. Auch am Eberlhof in Rapoltskreut seien im Winter mehrere Eichenstämme abgeholzt worden. „Das liegt zwar im Außenbereich, aber es haben sich viele gefragt, ob das unbedingt sein musste“, so Daiber. Aber auch der Kompromissvorschlag von Matthias Reichhart („Alle wollen Klimaschutz, aber wehtun darf er nicht“), eine „Baumerhaltungssatzung“ mit größerem Spielraum beim Stammumfang zu erarbeiten, konnte die Mehrheit des Ausschusses nicht überzeugen. Das Gremium empfahl dem Marktrat in seinem Beschlussvorschlag mit 9:2 Stimmen, den Erlass einer Baumschutzverordnung abzulehnen.

